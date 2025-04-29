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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
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Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та РФ щонайменше на 30 днів, - Келлог

Келлог: Трамп хоче повного припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп підтримує ідею повного припинення вогню у війні РФ проти України щонайменше на 30 днів.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Келлог зазначив, що американський президент виступає за тривале всеосяжне перемир'я між РФ та Україною "на морі, у повітрі, на суші, щодо інфраструктури" з можливістю продовження.

"Президент Трамп хоче всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів, а потім ми зможемо його продовжити... Якщо подивитися на все, українці до цього готові. Тепер черга за росіянами, за Путіним. У нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. Думаю, ми близькі до цього", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про 30-денне перемир’я, запропоноване Зеленським: Без врегулювання всіх нюансів це неможливо

Келлог, коментуючи прогрес щодо "мирних переговорів" в останні дні, висловив упевненість, що США "в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців".

"А триденне перемир'я – це абсурд", – заявив він, реагуючи на запропоноване Путіним припинення вогню 8-10 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декілька країн готові відправити війська в Україну для забезпечення припинення вогню, - речник МЗС Тихий

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

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Автор: 

Трамп Дональд (5740) Келлог Кіт (123) війна в Україні (4032) припинення вогню (169)


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Топ коментарі
+4
Хоче та не може! Таке трапляється у його віці!
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29.04.2025 18:58
+2
путлєр не підтримує
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29.04.2025 18:58
+2
"Хотіти" і "могти" - різні речі...
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29.04.2025 18:58
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путлєр не підтримує
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29.04.2025 18:58 Відповісти
Хоче та не може! Таке трапляється у його віці!
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29.04.2025 18:58 Відповісти
"Хотіти" і "могти" - різні речі...
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29.04.2025 18:58 Відповісти
Мабуть у путіна закінчуються ракети, хоче трохи назбирати
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29.04.2025 18:59 Відповісти
Так отож! За 30 днів назбирає на три залпи по мінімум 100 штук.
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29.04.2025 19:15 Відповісти
Трамп - рейдер. Він хоче на 30 днів припення вогню ЩОБ ВИДАВИТИ З УКРАЇНИ ДОГОВІР НА РІДКОЗЕМЕЛЬНІ БЕЗ ЗАБОВЯЗАНЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ.
а через 30 днів йому буде начхати на окупацію України, бо він получит договір з доходами на трильон
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29.04.2025 18:59 Відповісти
нєнє.
30, якась тупа цифра.
24 або 100.
отак, нормально.
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29.04.2025 18:59 Відповісти
Це добре. моль зараз почне пальці загинати
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29.04.2025 19:01 Відповісти
"А триденне перемир'я - це абсурд", - заявив він Джерело: https://censor.net/ua/n3549494
А перемир'я на 30 днів це геніально.
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29.04.2025 19:02 Відповісти
А які в рудого під@ра козирі, окрім мінєту на болоті?
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29.04.2025 19:04 Відповісти
Какого нормального человека может интересовать чего хочет какой-то дегенерат?

Украинцы хотят полного и безоговорочного возврата всех наших земель, выплаты нанесённого

ущерба и наказания агрессора, вот что нас интересует!
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29.04.2025 19:05 Відповісти
Як казав Брюс Лі -"Це дуже легко -
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29.04.2025 19:09 Відповісти
хотіти"
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29.04.2025 19:10 Відповісти
Заїпали американці вже своєю готовністю.
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29.04.2025 19:09 Відповісти
з цим побаханням - к Дєду Марозу, Тобто прийдеться почекати.
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29.04.2025 19:14 Відповісти
 
 