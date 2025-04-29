Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та РФ щонайменше на 30 днів, - Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп підтримує ідею повного припинення вогню у війні РФ проти України щонайменше на 30 днів.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Келлог зазначив, що американський президент виступає за тривале всеосяжне перемир'я між РФ та Україною "на морі, у повітрі, на суші, щодо інфраструктури" з можливістю продовження.

"Президент Трамп хоче всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів, а потім ми зможемо його продовжити... Якщо подивитися на все, українці до цього готові. Тепер черга за росіянами, за Путіним. У нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. Думаю, ми близькі до цього", - додав він.

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Келлог, коментуючи прогрес щодо "мирних переговорів" в останні дні, висловив упевненість, що США "в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців".

"А триденне перемир'я – це абсурд", – заявив він, реагуючи на запропоноване Путіним припинення вогню 8-10 травня.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

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