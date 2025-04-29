Пєсков про 30-денне перемир’я, запропоноване Зеленським: Без врегулювання всіх нюансів це неможливо

Речник Путіна Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо 30-денного перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Без урегулювання всіх нюансів це неможливо", - сказав він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

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