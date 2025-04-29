УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11182 відвідувача онлайн
Новини Перемир’я на 30 днів Путін оголосив перемир’я на 9 травня
3 314 33

Пєсков про 30-денне перемир’я, запропоноване Зеленським: Без врегулювання всіх нюансів це неможливо

Кремль відповів Зеленському на пропозицію щодо 30 днів перемир’я

Речник Путіна Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо 30-денного перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Без урегулювання всіх нюансів це неможливо", - сказав він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

Читайте: Триденного перемир’я, оголошеного Путіним, явно недостатньо, - Мелоні

Автор: 

Зеленський Володимир (23892) Пєсков Дмитро (1638) росія (65270) перемир’я (949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
А на два дні можна без ньюансів? - їбанат!
показати весь коментар
29.04.2025 11:21
+17
Да и хрен с вами, будете вы парад проводить в путлеровском бункере!
показати весь коментар
29.04.2025 11:20
+13
Вони гнуть свою лінію, цікаво яку відповідь зроблять наші з союзниками, знову ковтнуть?
показати весь коментар
29.04.2025 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да и хрен с вами, будете вы парад проводить в путлеровском бункере!
показати весь коментар
29.04.2025 11:20 Відповісти
Оголосить перемир'я тільки на 8 травня - справжній День Перемоги, а 9-го уї'пать по шабашу військових злочинців. І заздалегідь попередити цивільних щоб не наближалися.

Це буде справедливо
показати весь коментар
29.04.2025 11:33 Відповісти
Хитріше треба бути!
Ті оголосили перемир'я на 3 дні - вони оголосили (без усіяких домовленостей, та нюансів), а ми будимо його притримуватися, бо Путін буде виглядати, як сторона що ніби то хоче миру і якщо ми порушимо це "перемир'я", то поганими будемо ми. Тому після того, як вони оголосили своє "перемир'я", требо було, також в односторонньому порядку, оголосити наше, наприклад з 1 по 7. І якщо вони його порушать, а вони його порушать, то вже можно спокійно порушувати "іх перемир'я". А якщо скажуть, що не збираються виконувати те перемир'я, що оголосили ми, то це теж розв'язує нам руки, щоб сказати на весь світ, що і ми кладемо болт на їх...
показати весь коментар
29.04.2025 11:50 Відповісти
А на два дні можна без ньюансів? - їбанат!
показати весь коментар
29.04.2025 11:21 Відповісти
Вони гнуть свою лінію, цікаво яку відповідь зроблять наші з союзниками, знову ковтнуть?
показати весь коментар
29.04.2025 11:22 Відповісти
Так, як завжди. Їм по суті що? Їхні військові не на війні. На їхні міста щодня не летить балістика, шахеди та снаряди. Можливо хтось серьойозно "азаботітся", на більше не варто очікувати.
показати весь коментар
29.04.2025 11:47 Відповісти
А де наші довгі Нептуни, та інше, про що так ******* розповідати на марафоні? Ще тиждень попереду, нехай бахнуть пару раз навколо мацкви, і ніхто на ту площу не вилізе.
показати весь коментар
29.04.2025 12:58 Відповісти
Як це срати ротом можно взнати подивившись пескова.
показати весь коментар
29.04.2025 11:23 Відповісти
9 травня 1945 року по всьому ІІІ Рейху точились місцеві бої .
показати весь коментар
29.04.2025 11:24 Відповісти
Значить ху@ вам а не побєдобєсіє на 9 травня!
показати весь коментар
29.04.2025 11:24 Відповісти
Зеленський минуле переміріє втяхаря з Путіним порешав. І скоріше за все вже дістав з дупи Ермака супутниковий телефон та порішав з сортіра адміністрації президента переміріє на 9 травня. П.С. Ніколи Зелька не атакував Москву на 9 травня. Ніколи там план "Ковер" не оголошували. Вова чтьот дедов та зарубєжніє делегації, що летять на парад.
показати весь коментар
29.04.2025 11:25 Відповісти
как говорят на чат-рулетках -право сильного - за 3 года войны и 100 лярдов бакинских уже можно было и раскатать ядренную программу -это гигантские деньги
показати весь коментар
29.04.2025 11:26 Відповісти
Якщо наша влада погодиться на перемир'я на травневі свята то виставлять себе повними ідіотами .
По перше , якщо це не спільне рішення то ми втратимо суб'єктність , якесь х#ло буде і надалі вказувати що і коли нам робити
По друге , без системи моніторингу припинення вогню рашисти знову його будуть порушувати .
показати весь коментар
29.04.2025 11:27 Відповісти
Чого гівно на вентилятор накидувати? Вже вчора відповіли на це, уважнішим треба бути
показати весь коментар
29.04.2025 11:50 Відповісти
Так нам теж потрібно поставити умови: хочете три доби перемирʼя: виведіть війська з Харківської області.
показати весь коментар
29.04.2025 11:31 Відповісти
Пішов накуй піцьков
показати весь коментар
29.04.2025 11:32 Відповісти
Ну так і ми не зобов"язані дотримуваться "перемир"я на 9 травня"... Це чисто "внуригасударственный праздник пабедабесия Рассии"... От хай і святкують... Нам ближче "День поминання загиблих" 8 травня... Та навіть 28 жовтня - день визволення України від нацистів...
показати весь коментар
29.04.2025 11:38 Відповісти
На 8-10 травня,якоюсь галіматньою, московіти заводять рака за камінь!
Вірити московітам, себе не поважати!
Смерть московітам!!
показати весь коментар
29.04.2025 11:41 Відповісти
Письков и пуйло - и есть те самые нюансы, которые надо отрегулировать?
показати весь коментар
29.04.2025 11:43 Відповісти
"Огласите весь список, пожалуйста", всіх нюансів, пісюн.
показати весь коментар
29.04.2025 11:44 Відповісти
https://t.me/s/vanek_nikolaev @ (мова, лексика і формат оригіналу):

"снова фсбшная уловка с "перемирием"

типо мопеды запускать не будем, а потом запустим 150 штук

во время последнего "перемирия" ****** БЕСПРЕПЯТСТВЕННО бегали по серой зоне, особенно на востоке и на Запорожском направлении

закреплялись, а потом с этих позиций после "перемирия" эти же ****** пытались штурмовать уже наши позиции

также, во время "перемирия" ****** активно проводят разведку по всей линии фронта, проводят ротации личного состава, и потом естественно накопленные за это время северокорейские снаряды летят по нашим головам

все доклады об этом наверху

президент тогда публично "подсвечивал" нарушения этих же *****ов, но команда "не открывать огонь" всё равно была отдана, хотя по сути мы видим все эти движения в серой зоне и можно по ним спокойно работать

не знаю, что будет в этот раз

нормальное перемирие это когда ДВЕ СТОРОНЫ об этом договариваются, а "судьёй" в таком случае выступает ТРЕТЯЯ сторона, или если надо - ЧЕТВЁРТАЯ

здесь же ******* хотят показать, как они хотят "перемирия", а не перемирия

то есть использовать это же время в свою пользу

и чем дольше такого "перемирия" - тем нам хуже

война, если кто ещё не понял - это не мопеды ночные или тревоги, это фронт и что там происходит

так вот сейчас идет упор именно на фронт, бешеный упор, даже корейцы не зря вылезли "официально" именно сейчас (попозже распишу)

нашим центрам принятия решений на такие трюки вестись себе же в ущерб. исключение: если ********* посадки они потом сами будут отбивать

я не хочу потом читать снова заваленную личку от разных недовольных бойцов, которым запретили работать по *******, а те по факту во время "перемирия" идут в их сторону

любое чучело, которое топает в нашу сторону во время "перемирия" должно быть отработано вне зависимости от того что там главный ***** планеты в одностороннем порядке сообщил

думайТЕ!"
показати весь коментар
29.04.2025 11:51 Відповісти
Судячи з відсутності крапок - це копірайт Ніколєвського Ванька .
показати весь коментар
29.04.2025 11:58 Відповісти
Так. Знак @ - активний, містить пруф-лінк.
показати весь коментар
29.04.2025 12:35 Відповісти
Він правий. Є такий нюанс - він та його шеф все ще живі.
показати весь коментар
29.04.2025 11:58 Відповісти
Звертаюсь до тебе,таракан кремлівській тваим языком:
- Какие нюансы тебе надо.Скажи своему плешивому боссу ноги в руки и курсом крейсера "масква".Вон нахрен со всей Украины,со всех областей включая с Крыма.Запомни мудилочто рашк приходит кранты.
показати весь коментар
29.04.2025 12:02 Відповісти
ЙУХ вам кацапи, а нє перємірія на шабаш побєдобєсія! 🤬
показати весь коментар
29.04.2025 12:02 Відповісти
Если Зеленский лоханется и согласится на 3-дневное перемирие, то ВСУ потеряют Константиновку. Русские уже подтягивают туда войска. Перемирие нужно не только для парада, а и для создания ударного кулака с выходом на Константиновку, а затем на Славянско-Краматорскую агломерацию. Военные могут втолдычить эти прописные истины великому главнокомандующему Зеленскому?
показати весь коментар
29.04.2025 12:03 Відповісти
Тоді в день победобєсія чекайте привітання по хйлу.
показати весь коментар
29.04.2025 12:06 Відповісти
Ніякого перемир'я!!!! Гасити пі дарів!!! Чи може віслюк проти?
показати весь коментар
29.04.2025 12:17 Відповісти
от *************** хробак задрал уже своими ньюансами.........................................
показати весь коментар
29.04.2025 12:35 Відповісти
Нюанси запхни у дупу та чекай відповіді на червоному майдані, 9-го травня...
показати весь коментар
29.04.2025 12:42 Відповісти
на 3 дні теж неможливо!
показати весь коментар
29.04.2025 13:03 Відповісти
9-го, обов'язково повинно прилетіти по кацапам у мацкве, о-бо-в'яз-ко-во !!!
показати весь коментар
29.04.2025 13:12 Відповісти
 
 