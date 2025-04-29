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Новости Перемирие на 30 дней Путин объявил перемирие на 9 мая
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Песков о 30-дневном перемирии, предложенном Зеленским: Без урегулирования всех нюансов это невозможно

Кремль ответил Зеленскому на предложение о 30 днях перемирия

Представитель Путина Дмитрий Песков ответил на предложение президента Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Без урегулирования всех нюансов это невозможно", - сказал он.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

Читайте: Трехдневного перемирия, объявленного Путиным, явно недостаточно, - Мелони

Автор: 

Зеленский Владимир (20425) Песков Дмитрий (1885) россия (95604) перемирие (1639)


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Топ комментарии
+21
А на два дні можна без ньюансів? - їбанат!
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29.04.2025 11:21
+17
Да и хрен с вами, будете вы парад проводить в путлеровском бункере!
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29.04.2025 11:20
+13
Вони гнуть свою лінію, цікаво яку відповідь зроблять наші з союзниками, знову ковтнуть?
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29.04.2025 11:22
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Да и хрен с вами, будете вы парад проводить в путлеровском бункере!
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29.04.2025 11:20 Ответить
Оголосить перемир'я тільки на 8 травня - справжній День Перемоги, а 9-го уї'пать по шабашу військових злочинців. І заздалегідь попередити цивільних щоб не наближалися.

Це буде справедливо
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29.04.2025 11:33 Ответить
Хитріше треба бути!
Ті оголосили перемир'я на 3 дні - вони оголосили (без усіяких домовленостей, та нюансів), а ми будимо його притримуватися, бо Путін буде виглядати, як сторона що ніби то хоче миру і якщо ми порушимо це "перемир'я", то поганими будемо ми. Тому після того, як вони оголосили своє "перемир'я", требо було, також в односторонньому порядку, оголосити наше, наприклад з 1 по 7. І якщо вони його порушать, а вони його порушать, то вже можно спокійно порушувати "іх перемир'я". А якщо скажуть, що не збираються виконувати те перемир'я, що оголосили ми, то це теж розв'язує нам руки, щоб сказати на весь світ, що і ми кладемо болт на їх...
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29.04.2025 11:50 Ответить
А на два дні можна без ньюансів? - їбанат!
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29.04.2025 11:21 Ответить
Вони гнуть свою лінію, цікаво яку відповідь зроблять наші з союзниками, знову ковтнуть?
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29.04.2025 11:22 Ответить
Так, як завжди. Їм по суті що? Їхні військові не на війні. На їхні міста щодня не летить балістика, шахеди та снаряди. Можливо хтось серьойозно "азаботітся", на більше не варто очікувати.
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29.04.2025 11:47 Ответить
А де наші довгі Нептуни, та інше, про що так ******* розповідати на марафоні? Ще тиждень попереду, нехай бахнуть пару раз навколо мацкви, і ніхто на ту площу не вилізе.
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29.04.2025 12:58 Ответить
Як це срати ротом можно взнати подивившись пескова.
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29.04.2025 11:23 Ответить
9 травня 1945 року по всьому ІІІ Рейху точились місцеві бої .
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29.04.2025 11:24 Ответить
Значить ху@ вам а не побєдобєсіє на 9 травня!
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29.04.2025 11:24 Ответить
Зеленський минуле переміріє втяхаря з Путіним порешав. І скоріше за все вже дістав з дупи Ермака супутниковий телефон та порішав з сортіра адміністрації президента переміріє на 9 травня. П.С. Ніколи Зелька не атакував Москву на 9 травня. Ніколи там план "Ковер" не оголошували. Вова чтьот дедов та зарубєжніє делегації, що летять на парад.
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29.04.2025 11:25 Ответить
как говорят на чат-рулетках -право сильного - за 3 года войны и 100 лярдов бакинских уже можно было и раскатать ядренную программу -это гигантские деньги
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29.04.2025 11:26 Ответить
Якщо наша влада погодиться на перемир'я на травневі свята то виставлять себе повними ідіотами .
По перше , якщо це не спільне рішення то ми втратимо суб'єктність , якесь х#ло буде і надалі вказувати що і коли нам робити
По друге , без системи моніторингу припинення вогню рашисти знову його будуть порушувати .
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29.04.2025 11:27 Ответить
Чого гівно на вентилятор накидувати? Вже вчора відповіли на це, уважнішим треба бути
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29.04.2025 11:50 Ответить
Так нам теж потрібно поставити умови: хочете три доби перемирʼя: виведіть війська з Харківської області.
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29.04.2025 11:31 Ответить
Пішов накуй піцьков
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29.04.2025 11:32 Ответить
Ну так і ми не зобов"язані дотримуваться "перемир"я на 9 травня"... Це чисто "внуригасударственный праздник пабедабесия Рассии"... От хай і святкують... Нам ближче "День поминання загиблих" 8 травня... Та навіть 28 жовтня - день визволення України від нацистів...
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29.04.2025 11:38 Ответить
На 8-10 травня,якоюсь галіматньою, московіти заводять рака за камінь!
Вірити московітам, себе не поважати!
Смерть московітам!!
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29.04.2025 11:41 Ответить
Письков и пуйло - и есть те самые нюансы, которые надо отрегулировать?
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29.04.2025 11:43 Ответить
"Огласите весь список, пожалуйста", всіх нюансів, пісюн.
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29.04.2025 11:44 Ответить
https://t.me/s/vanek_nikolaev @ (мова, лексика і формат оригіналу):

"снова фсбшная уловка с "перемирием"

типо мопеды запускать не будем, а потом запустим 150 штук

во время последнего "перемирия" ****** БЕСПРЕПЯТСТВЕННО бегали по серой зоне, особенно на востоке и на Запорожском направлении

закреплялись, а потом с этих позиций после "перемирия" эти же ****** пытались штурмовать уже наши позиции

также, во время "перемирия" ****** активно проводят разведку по всей линии фронта, проводят ротации личного состава, и потом естественно накопленные за это время северокорейские снаряды летят по нашим головам

все доклады об этом наверху

президент тогда публично "подсвечивал" нарушения этих же *****ов, но команда "не открывать огонь" всё равно была отдана, хотя по сути мы видим все эти движения в серой зоне и можно по ним спокойно работать

не знаю, что будет в этот раз

нормальное перемирие это когда ДВЕ СТОРОНЫ об этом договариваются, а "судьёй" в таком случае выступает ТРЕТЯЯ сторона, или если надо - ЧЕТВЁРТАЯ

здесь же ******* хотят показать, как они хотят "перемирия", а не перемирия

то есть использовать это же время в свою пользу

и чем дольше такого "перемирия" - тем нам хуже

война, если кто ещё не понял - это не мопеды ночные или тревоги, это фронт и что там происходит

так вот сейчас идет упор именно на фронт, бешеный упор, даже корейцы не зря вылезли "официально" именно сейчас (попозже распишу)

нашим центрам принятия решений на такие трюки вестись себе же в ущерб. исключение: если ********* посадки они потом сами будут отбивать

я не хочу потом читать снова заваленную личку от разных недовольных бойцов, которым запретили работать по *******, а те по факту во время "перемирия" идут в их сторону

любое чучело, которое топает в нашу сторону во время "перемирия" должно быть отработано вне зависимости от того что там главный ***** планеты в одностороннем порядке сообщил

думайТЕ!"
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29.04.2025 11:51 Ответить
Судячи з відсутності крапок - це копірайт Ніколєвського Ванька .
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29.04.2025 11:58 Ответить
Так. Знак @ - активний, містить пруф-лінк.
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29.04.2025 12:35 Ответить
Він правий. Є такий нюанс - він та його шеф все ще живі.
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29.04.2025 11:58 Ответить
Звертаюсь до тебе,таракан кремлівській тваим языком:
- Какие нюансы тебе надо.Скажи своему плешивому боссу ноги в руки и курсом крейсера "масква".Вон нахрен со всей Украины,со всех областей включая с Крыма.Запомни мудилочто рашк приходит кранты.
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29.04.2025 12:02 Ответить
ЙУХ вам кацапи, а нє перємірія на шабаш побєдобєсія! 🤬
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29.04.2025 12:02 Ответить
Если Зеленский лоханется и согласится на 3-дневное перемирие, то ВСУ потеряют Константиновку. Русские уже подтягивают туда войска. Перемирие нужно не только для парада, а и для создания ударного кулака с выходом на Константиновку, а затем на Славянско-Краматорскую агломерацию. Военные могут втолдычить эти прописные истины великому главнокомандующему Зеленскому?
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29.04.2025 12:03 Ответить
Тоді в день победобєсія чекайте привітання по хйлу.
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29.04.2025 12:06 Ответить
Ніякого перемир'я!!!! Гасити пі дарів!!! Чи може віслюк проти?
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29.04.2025 12:17 Ответить
от *************** хробак задрал уже своими ньюансами.........................................
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29.04.2025 12:35 Ответить
Нюанси запхни у дупу та чекай відповіді на червоному майдані, 9-го травня...
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29.04.2025 12:42 Ответить
на 3 дні теж неможливо!
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29.04.2025 13:03 Ответить
9-го, обов'язково повинно прилетіти по кацапам у мацкве, о-бо-в'яз-ко-во !!!
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29.04.2025 13:12 Ответить
 
 