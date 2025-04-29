Песков о 30-дневном перемирии, предложенном Зеленским: Без урегулирования всех нюансов это невозможно

Представитель Путина Дмитрий Песков ответил на предложение президента Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Без урегулирования всех нюансов это невозможно", - сказал он.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

Читайте: Трехдневного перемирия, объявленного Путиным, явно недостаточно, - Мелони