Песков о 30-дневном перемирии, предложенном Зеленским: Без урегулирования всех нюансов это невозможно
Представитель Путина Дмитрий Песков ответил на предложение президента Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Без урегулирования всех нюансов это невозможно", - сказал он.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".
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Це буде справедливо
Ті оголосили перемир'я на 3 дні - вони оголосили (без усіяких домовленостей, та нюансів), а ми будимо його притримуватися, бо Путін буде виглядати, як сторона що ніби то хоче миру і якщо ми порушимо це "перемир'я", то поганими будемо ми. Тому після того, як вони оголосили своє "перемир'я", требо було, також в односторонньому порядку, оголосити наше, наприклад з 1 по 7. І якщо вони його порушать, а вони його порушать, то вже можно спокійно порушувати "іх перемир'я". А якщо скажуть, що не збираються виконувати те перемир'я, що оголосили ми, то це теж розв'язує нам руки, щоб сказати на весь світ, що і ми кладемо болт на їх...
По перше , якщо це не спільне рішення то ми втратимо суб'єктність , якесь х#ло буде і надалі вказувати що і коли нам робити
По друге , без системи моніторингу припинення вогню рашисти знову його будуть порушувати .
Вірити московітам, себе не поважати!
Смерть московітам!!
"снова фсбшная уловка с "перемирием"
типо мопеды запускать не будем, а потом запустим 150 штук
во время последнего "перемирия" ****** БЕСПРЕПЯТСТВЕННО бегали по серой зоне, особенно на востоке и на Запорожском направлении
закреплялись, а потом с этих позиций после "перемирия" эти же ****** пытались штурмовать уже наши позиции
также, во время "перемирия" ****** активно проводят разведку по всей линии фронта, проводят ротации личного состава, и потом естественно накопленные за это время северокорейские снаряды летят по нашим головам
все доклады об этом наверху
президент тогда публично "подсвечивал" нарушения этих же *****ов, но команда "не открывать огонь" всё равно была отдана, хотя по сути мы видим все эти движения в серой зоне и можно по ним спокойно работать
не знаю, что будет в этот раз
нормальное перемирие это когда ДВЕ СТОРОНЫ об этом договариваются, а "судьёй" в таком случае выступает ТРЕТЯЯ сторона, или если надо - ЧЕТВЁРТАЯ
здесь же ******* хотят показать, как они хотят "перемирия", а не перемирия
то есть использовать это же время в свою пользу
и чем дольше такого "перемирия" - тем нам хуже
война, если кто ещё не понял - это не мопеды ночные или тревоги, это фронт и что там происходит
так вот сейчас идет упор именно на фронт, бешеный упор, даже корейцы не зря вылезли "официально" именно сейчас (попозже распишу)
нашим центрам принятия решений на такие трюки вестись себе же в ущерб. исключение: если ********* посадки они потом сами будут отбивать
я не хочу потом читать снова заваленную личку от разных недовольных бойцов, которым запретили работать по *******, а те по факту во время "перемирия" идут в их сторону
любое чучело, которое топает в нашу сторону во время "перемирия" должно быть отработано вне зависимости от того что там главный ***** планеты в одностороннем порядке сообщил
думайТЕ!"
- Какие нюансы тебе надо.Скажи своему плешивому боссу ноги в руки и курсом крейсера "масква".Вон нахрен со всей Украины,со всех областей включая с Крыма.Запомни мудилочто рашк приходит кранты.