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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие Путин объявил перемирие на 9 мая
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Трехдневного перемирия, объявленного Путиным, явно недостаточно, - Мелони

Мелони прокомментировала перемирие Путина. Его недостаточно

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что перемирие должно быть не временным, а длительным

Об этом она заявила в интервью Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что Рим поддерживает усилия Трампа и рад, что Владимир Зеленский говорит о готовности к безоговорочному перемирию, продемонстрировав, что Украина также стремится к миру.

"Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным", - пояснила Мелони.

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Это прежде всего означает надежные гарантии безопасности, добавила премьер.

"Италия уже давно выдвинула свое предложение: необходимо решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО", - сказала она.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

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Автор: 

путин владимир (31294) перемирие (1639) Джорджа Мелони (112)


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Топ комментарии
+5
А чого вона не каже, що перемир'я оголошується спільним рішенням, а не одною із сторін війни?
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29.04.2025 10:28
+3
Путін не підтримує жодного перемир'я. Йому важливо щоб під час його сраного параду ніхто не заважав. Це велике прохання для його друга зелі.
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29.04.2025 10:30
+3
Празник девятамая треба їм пересрати. Якщо вдастся вбити *****, Кім Чен Іна, та Сі Дзін Пиня, то це був би взагалі джек-пот і Україна в тот час би вважалася б перможцем у цій війні.
Похір на заяви *****. Перемир"я не може бути в односторонньому порядку. Це договір як ніяк.

І якщо наші навіть не будуть намагатися зірвати їм празник, то лавочку на написом ТЦК, можна закривать, бо сенсу відловлювати людей заради м"ясорубки, причом м"ясорубки як виходить договорнякової - дураков нєту.

Де буде ***** ясно. Вбийте його. І все. Кінець.
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29.04.2025 10:37
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А чого вона не каже, що перемир'я оголошується спільним рішенням, а не одною із сторін війни?
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29.04.2025 10:28 Ответить
тому що Україна постійно домовляється про все з усіма поспіль, тільки не з іншого боку.
Тому й путлер так захотів.
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29.04.2025 10:46 Ответить
а минуле преміріє Зельман втяхаря з Путніим порешав, і особо нарід до відома не ставив
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29.04.2025 11:21 Ответить
Путін не підтримує жодного перемир'я. Йому важливо щоб під час його сраного параду ніхто не заважав. Це велике прохання для його друга зелі.
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29.04.2025 10:30 Ответить
Донік-А хтось може конкретно пояснити, що ми отримаємо від перемир'я на травневі? Ну от реально, без лозунгів.
Путіну треба перемир'я на 8-10 травня для того щоб провести парад. А нам що з того?По лінії фронту в цей час війська РФ будуть покращувати логістичні ланцюги, обладнувати позиції, та заходити в сіру зону, чого не можуть робити зараз. Нашим військам прийдеться потім надзусиллями і з втратами повертати те, що буде втрачене за цей час.Тобто, нам намагаються нав'язати перемир'я, яке вигідне тільки москві.
На параді в москві будуть представники країн які знають і розуміють що росія веде агресорську війну проти незалежної держави, вбиває цивільних і окупувала частину території.То що нам дасть це перемир'я? Хтось, хто підтримує війну РФ проти України, взнає, що ми даємо відсіч?
Чи що?Про перемогу над фашизмом/нацизмом і символізм, не треба. У нас тут і зараз війна якраз проти всього цього. То чи варто робити такі подарунки тим хто нас вбиває і має за мету повне знищення нашої держави?
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29.04.2025 10:31 Ответить
саме тому перемир'я має оформлятись спільним рішенням, а не одноосібно.
При Порошенку навіть ще не мінськими угодами, а ще в Нормандії було зформовано спільний з касапами орган, абревіатура СЦКК, там і приймались всі рішення про перемир'я. Зараз нічого подібного не існує.
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29.04.2025 10:36 Ответить
Йому достатньо, щоб підтягти свого м'яса в ті зони фронту, в котрих ще не закріпився.
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29.04.2025 10:35 Ответить
Празник девятамая треба їм пересрати. Якщо вдастся вбити *****, Кім Чен Іна, та Сі Дзін Пиня, то це був би взагалі джек-пот і Україна в тот час би вважалася б перможцем у цій війні.
Похір на заяви *****. Перемир"я не може бути в односторонньому порядку. Це договір як ніяк.

І якщо наші навіть не будуть намагатися зірвати їм празник, то лавочку на написом ТЦК, можна закривать, бо сенсу відловлювати людей заради м"ясорубки, причом м"ясорубки як виходить договорнякової - дураков нєту.

Де буде ***** ясно. Вбийте його. І все. Кінець.
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29.04.2025 10:37 Ответить
🤗
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29.04.2025 10:40 Ответить
але, для цього треба бути справжнім чоловіком, а не боневтіком, що б прийняти таке рішення.
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29.04.2025 10:43 Ответить
Йому мабуть намікнули, що якщо зробить щось подібно, то кинуть мамму рімму в криницю
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29.04.2025 10:47 Ответить
Нельзя сказать, что судьба совсем не благосклонна к Зеленскому, сейчас ему выпадает уникальный шанс, одним махом поставить на место трампа и путлера, для этого ему всего лишь нужно сделать заявление о том, что либо перемирие будет объявлено на 30 дней, либо его вообще не будет!

А вот тут мы бы посмотрели, что запели бы эти два дебила, трампу отступать некуда, он же кричит на каждом углу, что ему нужен длительный мир, а у путлера парад накрывается медным тазом, уже гости из Африки в пути, вот это будет номер!!

Зеленский, напрягись, на тебя смотрит вся Украина!
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29.04.2025 10:40 Ответить
Може обісратись, через напругу
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29.04.2025 10:41 Ответить
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29.04.2025 10:43 Ответить
от всі тут кажуть, плєшивому парад дуже хочеться?
як що, це останній парад в його існуванні, то хєр з ним.
кацапам підтягнутись в сіру зону?
а ми, що будимо робити весь цей час?
у носі колупатися?
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29.04.2025 10:41 Ответить
А наші весь час в носі колупаються, майже. Треба діяти жосчє за *****. Треба організувати секретну службу 007 як в фільмі про Бонда. Їздити по світу і ліквідовувати та брати в заложники родичів високопосадовців рф та військового політичного естеблішменту.
Також треба взяти яхту Медтвердчука, зібрати команду, тапишать на неї морських дронів сеабейбі та ******* російські танкери по всьому світу
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29.04.2025 10:45 Ответить
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29.04.2025 10:55 Ответить
> Їздити по світу і ліквідовувати та брати в заложники родичів високопосадовців рф

бути шпіоном , дресирувать любиму обізяну і ходить в оперу получать удовольствіє (Подерев'янський)
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29.04.2025 11:01 Ответить
тоже нехай парад проводять, у нас теж свято у зв'язку із закінченням другої світової.
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29.04.2025 10:51 Ответить
такий?
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29.04.2025 11:04 Ответить
Хай буде такій, але на розвалинах ху....лостану
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29.04.2025 11:10 Ответить
Це триденне перемир'я йому потрібно, щоби провести парад та не обосраться перед запрошеними ушлепками
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29.04.2025 11:04 Ответить
А коли зелене чмо встигло погодитись на переміріє? Опять втяхаря в сортірі зателефонував Путіну? Як взагалі зельман перетірає ці питання? Ермак з дупи дістає супутниковий телефон?
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29.04.2025 11:20 Ответить
Зробити так,підтримуємо не тільки триденне але і більше по строку.При цьому попередити що в випадку переміщення бойових підрозділів,підвозу БК не тільки авто але і залізничним транспортом,навіть віслюками,поява і переміщення засобів нанесення ударів по силам оборони України і містам ЗСУ мають право наносити удари.Ні, то отримуй щоб палала раша до Урала.Раз перемир'я то "замри" пуйло.Цей анонс зроблений для того щоб звинуватити Київ в недотриманні об'явленого путіним так званого перемир'я.Він,тварина,знає що Україна не буде наносити удари під час проведення сакральних парадів побєдобєсія,а провокації від них будуть.1000%
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29.04.2025 11:22 Ответить
Ніякого перемир'я !!!! Гасіть підарів під час параду!!!
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29.04.2025 12:10 Ответить
 
 