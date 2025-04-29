Трехдневного перемирия, объявленного Путиным, явно недостаточно, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что перемирие должно быть не временным, а длительным
Об этом она заявила в интервью Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что Рим поддерживает усилия Трампа и рад, что Владимир Зеленский говорит о готовности к безоговорочному перемирию, продемонстрировав, что Украина также стремится к миру.
"Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным", - пояснила Мелони.
Это прежде всего означает надежные гарантии безопасности, добавила премьер.
"Италия уже давно выдвинула свое предложение: необходимо решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО", - сказала она.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому й путлер так захотів.
Путіну треба перемир'я на 8-10 травня для того щоб провести парад. А нам що з того?По лінії фронту в цей час війська РФ будуть покращувати логістичні ланцюги, обладнувати позиції, та заходити в сіру зону, чого не можуть робити зараз. Нашим військам прийдеться потім надзусиллями і з втратами повертати те, що буде втрачене за цей час.Тобто, нам намагаються нав'язати перемир'я, яке вигідне тільки москві.
На параді в москві будуть представники країн які знають і розуміють що росія веде агресорську війну проти незалежної держави, вбиває цивільних і окупувала частину території.То що нам дасть це перемир'я? Хтось, хто підтримує війну РФ проти України, взнає, що ми даємо відсіч?
Чи що?Про перемогу над фашизмом/нацизмом і символізм, не треба. У нас тут і зараз війна якраз проти всього цього. То чи варто робити такі подарунки тим хто нас вбиває і має за мету повне знищення нашої держави?
При Порошенку навіть ще не мінськими угодами, а ще в Нормандії було зформовано спільний з касапами орган, абревіатура СЦКК, там і приймались всі рішення про перемир'я. Зараз нічого подібного не існує.
Похір на заяви *****. Перемир"я не може бути в односторонньому порядку. Це договір як ніяк.
І якщо наші навіть не будуть намагатися зірвати їм празник, то лавочку на написом ТЦК, можна закривать, бо сенсу відловлювати людей заради м"ясорубки, причом м"ясорубки як виходить договорнякової - дураков нєту.
Де буде ***** ясно. Вбийте його. І все. Кінець.
А вот тут мы бы посмотрели, что запели бы эти два дебила, трампу отступать некуда, он же кричит на каждом углу, что ему нужен длительный мир, а у путлера парад накрывается медным тазом, уже гости из Африки в пути, вот это будет номер!!
Зеленский, напрягись, на тебя смотрит вся Украина!
як що, це останній парад в його існуванні, то хєр з ним.
кацапам підтягнутись в сіру зону?
а ми, що будимо робити весь цей час?
у носі колупатися?
Також треба взяти яхту Медтвердчука, зібрати команду, тапишать на неї морських дронів сеабейбі та ******* російські танкери по всьому світу
бути шпіоном , дресирувать любиму обізяну і ходить в оперу получать удовольствіє (Подерев'янський)