ООН о путинском "перемирии": Хотим видеть окончание войны, основанное на международном праве
В ООН прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина об объявлении очередного короткого перемирия в войне с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - сказал представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик подчеркнул, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он также отметил, что в ООН ценят любые усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, соответствующие "позиции, которую я высказывал много, много, много, много, много, много раз".
Отвечая на вопрос об участии северокорейских войск в российской войне против Украины, что признали и РФ, и КНДР, представитель генсека ООН отметил: "Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление".
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце й вся відповідь від дармоїдних націй.
Ми не за милостиней зібралися.
Ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь на лінії….