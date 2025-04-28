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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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ООН о путинском "перемирии": Хотим видеть окончание войны, основанное на международном праве

стефан,дюжаррик

В ООН прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина об объявлении очередного короткого перемирия в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - сказал представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также отметил, что в ООН ценят любые усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, соответствующие "позиции, которую я высказывал много, много, много, много, много, много раз".

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Отвечая на вопрос об участии северокорейских войск в российской войне против Украины, что признали и РФ, и КНДР, представитель генсека ООН отметил: "Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление".

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Автор: 

ООН (4172) перемирие (1639) Дюжаррик Стефан (18) война в Украине (3972)


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Парадне перемир'я. Щоб Си не обкакався ? Це дуже зворушливо для УТОНЧЕННОЙ ДУШИ трампа.
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28.04.2025 22:04 Ответить
О-о-о! Чи є нотаріус?
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28.04.2025 22:05 Ответить
Та невже на 11 році війни в ООН з*явився адекватна людина в штаті ООН?
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28.04.2025 22:07 Ответить
>> Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок.

Оце й вся відповідь від дармоїдних націй.
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28.04.2025 22:14 Ответить
ну тоді в "топку нах".
Ми не за милостиней зібралися.
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28.04.2025 23:06 Ответить
Де ви ріднесенькі раніше були?
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28.04.2025 22:43 Ответить
********, тварі імпотентні !
Ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь на лінії….
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28.04.2025 22:52 Ответить
 
 