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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие
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Зачем ждать 8 мая? - Сибига призвал РФ немедленно прекратить огонь

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Если Россия действительно хочет мира, ее войска должны прекратить огонь немедленно.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным, - Сибига

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Автор: 

перемирие (1637) Сибига Андрей (406)


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Ти ще ***** у очко зазирні, як твій шеф заглядав, закликав він, братан Сівохи.
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28.04.2025 16:01 Ответить
Якщо ні, тоді нехай готується до закриття всіх московських аеродромів, буде тобі **** перемир'я на парад свиней!
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28.04.2025 16:01 Ответить
8-10 травня у кацапів Красная пасха - "майскіє шашликі"

якщо хтось вже забув про них в Україні....

.

.
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28.04.2025 16:02 Ответить
Треба вербну неділю цим покидьками нагадати. А було би чудово, якщо Тушка вибухне над красной плошчаддю..
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28.04.2025 16:07 Ответить
Ще один двбйб.
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28.04.2025 16:07 Ответить
Нарешті я почув пропозицію від КМУ.
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28.04.2025 16:18 Ответить
красиво сказано.
але це пустопорожні слова.
можна було б сказати красивіше - якщо росія не оголосить просто зараз одностороннє припинення вогню то Україна зі свого боку на одностороннє припинення не піде.
на жаль, зеленський не та людина що вдарить по святому кацапському святу дєвятомая бо сам вихований що для нього це святе.
це як християнину воювати на великдень.
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28.04.2025 16:20 Ответить
на дни празднования 80-й годовщины Победы? яка победа??? без американцев ,франзусоф и англичан, кацапня не правильно думает вместе с ****** путиным.как было быдло таки и осталось.
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28.04.2025 16:22 Ответить
 
 