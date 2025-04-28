Зачем ждать 8 мая? - Сибига призвал РФ немедленно прекратить огонь
Если Россия действительно хочет мира, ее войска должны прекратить огонь немедленно.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", - подчеркнул он.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо хтось вже забув про них в Україні....
.
.
але це пустопорожні слова.
можна було б сказати красивіше - якщо росія не оголосить просто зараз одностороннє припинення вогню то Україна зі свого боку на одностороннє припинення не піде.
на жаль, зеленський не та людина що вдарить по святому кацапському святу дєвятомая бо сам вихований що для нього це святе.
це як християнину воювати на великдень.