Зачем ждать 8 мая? - Сибига призвал РФ немедленно прекратить огонь

Если Россия действительно хочет мира, ее войска должны прекратить огонь немедленно.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.