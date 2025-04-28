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Новости Прекращение войны
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Предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным, - Сибига

Андрей Сибига

Российские наступательные действия в прошлом году и этой зимой в основном потеряли потенциал. Украина в значительной степени стабилизировала линию фронта.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте была и остается напряженной и сложной. Ежедневно украинские войска противостоят жестоким российским атакам и удерживают линию фронта против превосходящих сил противника.

Однако, несмотря на огромные усилия и ресурсы, Россия не смогла прорвать фронт и не достигла стратегического успеха ни на одном из направлений", - подчеркнул он.

Министр отметил, что общее предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным.

"Оно основывается на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценивать Украину и переоценивать Россию. Этот подход уже много раз доказывал свою ошибочность, но некоторые комментаторы продолжают попадать в ту же ловушку. На самом деле, российские наступательные действия в прошлом году и этой зимой по большей части потеряли потенциал. Украина в значительной степени стабилизировала линию фронта и даже вернула контроль над некоторой территорией вблизи Покровска и других районов", - пояснил глава МИД.

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В то же время РФ имеет лишь минимальные продвижения чрезвычайно высокой ценой на некоторых участках, теряя более тысячи солдат убитыми и ранеными ежедневно, отметил Сибига.

Потери были такими большими, по словам министра, что РФ обратилась за помощью к КНДР.

"За три года Россия потеряла более 950 000 солдат убитыми и ранеными, но с момента вторжения в 2022 году не захватила ни одного нового областного центра в Украине. Единственным был Херсон, но Украина освободила его в 2022 году вместе с более чем половиной оккупированных территорий.

Украина расширила свою оборонную промышленность в шесть раз и теперь удовлетворяет примерно 40% своих военных потребностей самостоятельно. Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года. Этот показатель на 10% выше, чем в феврале, и мощность украинских дронов растет с каждой неделей. В целом, до трех четвертей целей на линии фронта уничтожаются с помощью беспилотников", - добавил министр.

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Сибига подчеркнул, что Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой в мире.

"Мы упорно работаем вместе с Соединенными Штатами, европейскими и другими партнерами для достижения мира.

И этот путь должен базироваться на точной информации, предположениях и оценках. Мы призываем к давлению на Россию и четкому усилению Украины, что лишит Москву любых иллюзий о том, что она может переломить ситуацию в свою пользу. Такие меры заставят Кремль задуматься над прекращением войны, а не ее расширением", - подытожил министр.

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Автор: 

МИД (6957) Сибига Андрей (406) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+4
Интересно что думает министр культуры про линию фронта, а министр экономики про нашу систему образования
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28.04.2025 14:39
+2
Вона б і не виграла АЛЕ

40 млрд ДОЛ пішло в асфальт і розпил - а якби на всі гроші купили ракет то замість Москви було болото і жаби
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28.04.2025 14:40
+1
Втовкмачте це Трампу!
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28.04.2025 14:38
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Втовкмачте це Трампу!
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28.04.2025 14:38 Ответить
Интересно что думает министр культуры про линию фронта, а министр экономики про нашу систему образования
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28.04.2025 14:39 Ответить
Вона б і не виграла АЛЕ

40 млрд ДОЛ пішло в асфальт і розпил - а якби на всі гроші купили ракет то замість Москви було болото і жаби
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28.04.2025 14:40 Ответить
Він теж бидломарафон дивиться?
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28.04.2025 14:47 Ответить
А ти шо дивишся?
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28.04.2025 15:01 Ответить
Тоді чому фронт наближається від кордонів 1991 року, а не навпаки.
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28.04.2025 14:50 Ответить
Те що не готувались до війни, розмінували Чонгар ,відвели війська від Криму і здали Південь теж слід нагадати .А що рашиського наступу який почався 10 жовтня 2023 року і триває досі за цей період орда просунулась на 35-40 кілометрів на покровському напрямку, ще менше на часоярівському напрямку втративши понад півмільйона варварів.
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28.04.2025 14:54 Ответить
глибокофілософські роздуми на тему "що є істина" -Міні-стерво
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28.04.2025 14:54 Ответить
Тут можна принаймні два правильних речення сформулювати:
1)Припущення, що Росія виграЄ війну, є хибним.
2)Припущення, що Росія вИграє війну, є хибним.
Так багато залежить від правильного наголосу, але кожне твердження безумовно правильне.
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28.04.2025 15:07 Ответить
Виграє чи не виграє невідомо, а от ймовірність повернення ТОТ вкрай низька і ніхто цим не займається.
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28.04.2025 15:10 Ответить
Люди на Заході туповаті, давайте чесно, у них відсутній вуличний мужицький інтелект, котрий є у народів в режимі виживання, у них на Заході є офісний інтелект тільки. Захід за всю війну робить тільки помилки і фейлові прогнози.
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28.04.2025 15:18 Ответить
На жаль московія вже виграла коли замість покарання агресора почали обговорювати як з ним домовитися і чим поступитися для того щоб він був задоволений . Виграла усю війну чи тільки цей раунд поки що не зрозуміло
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28.04.2025 15:18 Ответить
Припущення, що окупація більш як 20% української території .є досягненням "зелених зрадників".все більше відповідає дійсності
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28.04.2025 15:43 Ответить
 
 