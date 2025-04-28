Предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным, - Сибига

Российские наступательные действия в прошлом году и этой зимой в основном потеряли потенциал. Украина в значительной степени стабилизировала линию фронта.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте была и остается напряженной и сложной. Ежедневно украинские войска противостоят жестоким российским атакам и удерживают линию фронта против превосходящих сил противника.



Однако, несмотря на огромные усилия и ресурсы, Россия не смогла прорвать фронт и не достигла стратегического успеха ни на одном из направлений", - подчеркнул он.

Министр отметил, что общее предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным.

"Оно основывается на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценивать Украину и переоценивать Россию. Этот подход уже много раз доказывал свою ошибочность, но некоторые комментаторы продолжают попадать в ту же ловушку. На самом деле, российские наступательные действия в прошлом году и этой зимой по большей части потеряли потенциал. Украина в значительной степени стабилизировала линию фронта и даже вернула контроль над некоторой территорией вблизи Покровска и других районов", - пояснил глава МИД.

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В то же время РФ имеет лишь минимальные продвижения чрезвычайно высокой ценой на некоторых участках, теряя более тысячи солдат убитыми и ранеными ежедневно, отметил Сибига.

Потери были такими большими, по словам министра, что РФ обратилась за помощью к КНДР.

"За три года Россия потеряла более 950 000 солдат убитыми и ранеными, но с момента вторжения в 2022 году не захватила ни одного нового областного центра в Украине. Единственным был Херсон, но Украина освободила его в 2022 году вместе с более чем половиной оккупированных территорий.



Украина расширила свою оборонную промышленность в шесть раз и теперь удовлетворяет примерно 40% своих военных потребностей самостоятельно. Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года. Этот показатель на 10% выше, чем в феврале, и мощность украинских дронов растет с каждой неделей. В целом, до трех четвертей целей на линии фронта уничтожаются с помощью беспилотников", - добавил министр.

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Сибига подчеркнул, что Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой в мире.

"Мы упорно работаем вместе с Соединенными Штатами, европейскими и другими партнерами для достижения мира.



И этот путь должен базироваться на точной информации, предположениях и оценках. Мы призываем к давлению на Россию и четкому усилению Украины, что лишит Москву любых иллюзий о том, что она может переломить ситуацию в свою пользу. Такие меры заставят Кремль задуматься над прекращением войны, а не ее расширением", - подытожил министр.

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