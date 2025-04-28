Украина должна унифицировать дроны для повышения их эффективности на фронте, - Минобороны

Технологическое разнообразие беспилотных систем, производимых в Украине и применяемых на фронте, снижает их эффективность, поэтому нужно провести унификацию.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин в колонке для "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения пользуются многими моделями дронов с похожими функциями, но разными комплектующими, системами управления и боеприпасами. Такая мультиверсионность затрудняет эксплуатацию, особенно в условиях интенсивных боевых действий, где время на адаптацию ограничено.

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Чуркин отметил, что российская армия уже прошла через этап технологического разнообразия и сейчас использует ограниченный унифицированный перечень беспилотников, которые совершенствуют и масштабируют. По его словам, Украине также следует оптимизировать количество типов дронов одинакового функционального назначения. Это позволит производить больше качественных беспилотников по более низкой цене, ускорить подготовку операторов и повысить эффективность подразделений.

В Минобороны работают над созданием прозрачных правил для производителей, которые помогут адаптироваться к новым стандартам без потери конкурентоспособности, а также уделяют внимание защите интеллектуальных прав и патентованию.

"Сегодня мы имеем реальную возможность вместе выстроить эффективный и наиболее оптимальный механизм унификации для дальнейшего масштабирования производства лучших образцов беспилотников", - резюмировал Чуркин.

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