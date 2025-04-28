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Новости Оружие Украины
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Украина должна унифицировать дроны для повышения их эффективности на фронте, - Минобороны

Дрон атаковал автомобиль в Купянском районе

Технологическое разнообразие беспилотных систем, производимых в Украине и применяемых на фронте, снижает их эффективность, поэтому нужно провести унификацию.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин в колонке для "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения пользуются многими моделями дронов с похожими функциями, но разными комплектующими, системами управления и боеприпасами. Такая мультиверсионность затрудняет эксплуатацию, особенно в условиях интенсивных боевых действий, где время на адаптацию ограничено.

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Чуркин отметил, что российская армия уже прошла через этап технологического разнообразия и сейчас использует ограниченный унифицированный перечень беспилотников, которые совершенствуют и масштабируют. По его словам, Украине также следует оптимизировать количество типов дронов одинакового функционального назначения. Это позволит производить больше качественных беспилотников по более низкой цене, ускорить подготовку операторов и повысить эффективность подразделений.

В Минобороны работают над созданием прозрачных правил для производителей, которые помогут адаптироваться к новым стандартам без потери конкурентоспособности, а также уделяют внимание защите интеллектуальных прав и патентованию.

"Сегодня мы имеем реальную возможность вместе выстроить эффективный и наиболее оптимальный механизм унификации для дальнейшего масштабирования производства лучших образцов беспилотников", - резюмировал Чуркин.

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Автор: 

беспилотник (3610) Минобороны (9339) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+7
Для їх уніфікації мінооборони потрібно для початку їх зробити 😂
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28.04.2025 10:54
+2
Уніфікувати щоб під себе (Умеров і Со. ЛТД) підім'яти.
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28.04.2025 11:06
+2
значить більшості з https://www.youtube.com/watch?v=yWIUQJVdJpY&ab_channel=Militarnyi цих прийдеться зникнути.
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28.04.2025 11:22
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Правила форума Совет форумчан
Для їх уніфікації мінооборони потрібно для початку їх зробити 😂
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28.04.2025 10:54 Ответить
То робіть це.
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28.04.2025 10:57 Ответить
має, але не може, стараннями всіх презів аж від Кучми, які знищили електронну промисловість до тла разом з заводами напівпровідникових матеріалів, десятками СКБ і Електронмаш.
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28.04.2025 10:58 Ответить
Уніфікувати, щоб кацапам легше було уніфікувати під них свої РЕБ
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28.04.2025 10:59 Ответить
Уніфікувати щоб під себе (Умеров і Со. ЛТД) підім'яти.
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28.04.2025 11:06 Ответить
Перше про що теж подумав.
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28.04.2025 11:07 Ответить
про це говорили всі розумні люди, які до цього дотичні..., нехай волонтери купують щось екзотичне, яке потрібне обмеженому колу споживачів, а МО нехай витрачає гроші на щось перевірене та ефективне, а не на нескінчений зоопарк нових та сирих моделей...
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28.04.2025 11:00 Ответить
значить більшості з https://www.youtube.com/watch?v=yWIUQJVdJpY&ab_channel=Militarnyi цих прийдеться зникнути.
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28.04.2025 11:22 Ответить
Різноманіття ускладнює боротьбу з ними
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28.04.2025 11:54 Ответить
Ну не дебіли? Уніфікація значно спростить боротьбу з цим видом зброї для кацапів! Чи такий проплачений план-замовлення для двох татар від московитів? А наших Шахедів на горизонті не видно? Страх порушити авторське право? Чи мізків не вистачає? Чи й це проплачено?
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28.04.2025 11:56 Ответить
Конечно пойти по пути росии , чтоб одной глушилкой все дроны украинские глушить
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28.04.2025 13:41 Ответить
Так може треба було не вбивати отого головного конструктора РЕБ на раші, а перекупити та шоб він давав інфу.
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28.04.2025 13:53 Ответить
 
 