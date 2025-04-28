Україна має уніфікувати дрони для підвищення їхньої ефективності на фронті, - Міноборони
Технологічна різноманітність безпілотних систем, що виробляються в Україні та застосовуються на фронті, знижує їхню ефективність, тому потрібно провести уніфікацію.
Про це заявив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у колонці для "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, підрозділи користуються багатьма моделями дронів зі схожими функціями, але різними комплектуючими, системами управління та боєприпасами. Така мультиверсійність ускладнює експлуатацію, особливо в умовах інтенсивних бойових дій, де час на адаптацію обмежений.
Чуркін зазначив, що російська армія вже пройшла через етап технологічного різнобарв’я та наразі використовує обмежений уніфікований перелік безпілотників, які вдосконалюють і масштабують. За його словами, Україні також слід оптимізувати кількість типів дронів однакового функціонального призначення. Це дозволить виробляти більше якісних безпілотників за нижчою ціною, прискорити підготовку операторів та підвищити ефективність підрозділів.
У Міноборони працюють над створенням прозорих правил для виробників, які допоможуть адаптуватися до нових стандартів без втрати конкурентоспроможності, а також приділяють увагу захисту інтелектуальних прав та патентуванню.
"Сьогодні ми маємо реальну можливість разом вибудувати ефективний та найбільш оптимальний механізм уніфікації для подальшого масштабування виробництва кращих зразків безпілотників", - резюмував Чуркін.
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