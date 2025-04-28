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Новини Зброя України
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Україна має уніфікувати дрони для підвищення їхньої ефективності на фронті, - Міноборони

дрон атакував авто на Куп’янщині

Технологічна різноманітність безпілотних систем, що виробляються в Україні та застосовуються на фронті, знижує їхню ефективність, тому потрібно провести уніфікацію.

Про це заявив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у колонці для "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи користуються багатьма моделями дронів зі схожими функціями, але різними комплектуючими, системами управління та боєприпасами. Така мультиверсійність ускладнює експлуатацію, особливо в умовах інтенсивних бойових дій, де час на адаптацію обмежений.

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Чуркін зазначив, що російська армія вже пройшла через етап технологічного різнобарв’я та наразі використовує обмежений уніфікований перелік безпілотників, які вдосконалюють і масштабують. За його словами, Україні також слід оптимізувати кількість типів дронів однакового функціонального призначення. Це дозволить виробляти більше якісних безпілотників за нижчою ціною, прискорити підготовку операторів та підвищити ефективність підрозділів.

У Міноборони працюють над створенням прозорих правил для виробників, які допоможуть адаптуватися до нових стандартів без втрати конкурентоспроможності, а також приділяють увагу захисту інтелектуальних прав та патентуванню.

"Сьогодні ми маємо реальну можливість разом вибудувати ефективний та найбільш оптимальний механізм уніфікації для подальшого масштабування виробництва кращих зразків безпілотників", - резюмував Чуркін.

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Автор: 

безпілотник (4174) Міноборони (7379) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+6
Для їх уніфікації мінооборони потрібно для початку їх зробити 😂
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28.04.2025 10:54
+1
має, але не може, стараннями всіх презів аж від Кучми, які знищили електронну промисловість до тла разом з заводами напівпровідникових матеріалів, десятками СКБ і Електронмаш.
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28.04.2025 10:58
+1
Уніфікувати, щоб кацапам легше було уніфікувати під них свої РЕБ
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28.04.2025 10:59
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Для їх уніфікації мінооборони потрібно для початку їх зробити 😂
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28.04.2025 10:54 Відповісти
То робіть це.
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28.04.2025 10:57 Відповісти
має, але не може, стараннями всіх презів аж від Кучми, які знищили електронну промисловість до тла разом з заводами напівпровідникових матеріалів, десятками СКБ і Електронмаш.
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28.04.2025 10:58 Відповісти
Уніфікувати, щоб кацапам легше було уніфікувати під них свої РЕБ
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28.04.2025 10:59 Відповісти
Уніфікувати щоб під себе (Умеров і Со. ЛТД) підім'яти.
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28.04.2025 11:06 Відповісти
Перше про що теж подумав.
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28.04.2025 11:07 Відповісти
про це говорили всі розумні люди, які до цього дотичні..., нехай волонтери купують щось екзотичне, яке потрібне обмеженому колу споживачів, а МО нехай витрачає гроші на щось перевірене та ефективне, а не на нескінчений зоопарк нових та сирих моделей...
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28.04.2025 11:00 Відповісти
значить більшості з https://www.youtube.com/watch?v=yWIUQJVdJpY&ab_channel=Militarnyi цих прийдеться зникнути.
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28.04.2025 11:22 Відповісти
Різноманіття ускладнює боротьбу з ними
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28.04.2025 11:54 Відповісти
Ну не дебіли? Уніфікація значно спростить боротьбу з цим видом зброї для кацапів! Чи такий проплачений план-замовлення для двох татар від московитів? А наших Шахедів на горизонті не видно? Страх порушити авторське право? Чи мізків не вистачає? Чи й це проплачено?
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28.04.2025 11:56 Відповісти
 
 