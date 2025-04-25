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Новини Курси в Армія+
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Адаптований під потреби військових: в "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність

В Армія+ запустили новий курс

У застосунку "Армія+" запустився новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових. Цей курс - це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві пояснили, що курс розповість, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

"Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем. Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз – про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати "Армія+" на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового", - заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також: 60 тис. військових розповіли про своє ставлення до служби в опитуванні "Армія+", - Міноборони

Курс про фінансову грамотність складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля – є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

У Міноборони розповіли, що загалом в "Армія+" тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю.

Найпопулярнішими курсами є "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Дивіться також: За тиждень близько 200 військових обрали дату шлюбу через застосунок "Армія+", - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7377) фінанси (338) військовослужбовці (4759) Армія+ (51)


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Не на часі
на часі - самне це....
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25.04.2025 22:29 Відповісти
Багато хто тринькає десятки тисяч "кровних бойових" на азартні ігри тощо..
( як ще стрес знімати три роки без ротацій??)
Або відправляють повний доступ картки так званій "благовірній" так званій "супружниці" , щоб потім залишитись босим, якщо в "Нітакусєчкі" вже є інші плани..
ЗЕлена мерзота руйнує країну в усіх сферах... якщо хто забув
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25.04.2025 22:44 Відповісти
На прикладі яєць по 17 грн\шт від Рєзнікова?
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25.04.2025 22:34 Відповісти
Ось ви іпсо дивитесь 😁
А треба марахвон ))))
Секта мільярда Дубів сама себе не зміцнить, треба більше ентузіазму пнімаєшш )))
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25.04.2025 22:45 Відповісти
Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

Реальные жизненные ситуации такие, что военным приходится самим скидываться на бензин, на ремонт авто, просить помощи у волонтеров... Хотя эти ситуации, следовало бы решать Мин.Обороны.

P.s. "Диджитализаторы хреновы." (с)
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25.04.2025 22:45 Відповісти
Якби був в Країні Президент - Верховний Командир та Керівник державі, то самим простим би було скоротити Міністерство надлишкового майна (умєрлова) - крім тих що контрактують снаряди та велику техніку , а всі зекономлені бабки розділяти на всіх фронтовиків (солдати сержанти молодші офіцери) - вони б собі купляли якісні речі , тим більше волонтери за 11 років вже знають де, у кого і де знижки ...
п.с. наприклад волонтер "Готельєр Бандерівець" з авторів сайту Діфенс Лайн . Лінія Оборони закуповує не тільки реб, бронікі, рації, дрони а навіть спеціальний порох для снайперів та рідкісні приціли !!
Якщо Українцям не стрілятиме в спину ЗЕ💩 то вони зможуть багато зробити!! А нинішній режим - виконує все на погибель
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25.04.2025 22:55 Відповісти
 
 