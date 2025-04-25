Адаптований під потреби військових: в "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність
У застосунку "Армія+" запустився новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових. Цей курс - це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби.
Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві пояснили, що курс розповість, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.
"Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем. Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз – про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати "Армія+" на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового", - заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Курс про фінансову грамотність складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля – є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.
У Міноборони розповіли, що загалом в "Армія+" тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю.
Найпопулярнішими курсами є "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".
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Не на часіна часі - самне це....
( як ще стрес знімати три роки без ротацій??)
Або відправляють повний доступ картки так званій "благовірній" так званій "супружниці" , щоб потім залишитись босим, якщо в "Нітакусєчкі" вже є інші плани..
ЗЕлена мерзота руйнує країну в усіх сферах... якщо хто забув
А треба марахвон ))))
Секта мільярда Дубів сама себе не зміцнить, треба більше ентузіазму пнімаєшш )))
Реальные жизненные ситуации такие, что военным приходится самим скидываться на бензин, на ремонт авто, просить помощи у волонтеров... Хотя эти ситуации, следовало бы решать Мин.Обороны.
P.s. "Диджитализаторы хреновы." (с)
п.с. наприклад волонтер "Готельєр Бандерівець" з авторів сайту Діфенс Лайн . Лінія Оборони закуповує не тільки реб, бронікі, рації, дрони а навіть спеціальний порох для снайперів та рідкісні приціли !!
Якщо Українцям не стрілятиме в спину ЗЕ💩 то вони зможуть багато зробити!! А нинішній режим - виконує все на погибель