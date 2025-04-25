Адаптований під потреби військових: в "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність

У застосунку "Армія+" запустився новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових. Цей курс - це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві пояснили, що курс розповість, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

"Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем. Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз – про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати "Армія+" на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового", - заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також: 60 тис. військових розповіли про своє ставлення до служби в опитуванні "Армія+", - Міноборони

Курс про фінансову грамотність складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля – є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

У Міноборони розповіли, що загалом в "Армія+" тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю.

Найпопулярнішими курсами є "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Дивіться також: За тиждень близько 200 військових обрали дату шлюбу через застосунок "Армія+", - Міноборони. ВIДЕО