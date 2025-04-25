Адаптированный под нужды военных: в "Армия+" запустили учебный курс по финансовой грамотности
В приложении "Армия+" запустился новый учебный курс о финансовой грамотности для военных. Этот курс - это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве объяснили, что курс расскажет, как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование. Он адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.
"Продолжаем расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем. Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать "Армия+" в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного", - заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Курс о финансовой грамотности состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля - есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.
В Минобороны рассказали, что всего в "Армия+" теперь десять образовательных курсов. 70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью.
Самыми популярными курсами являются "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".
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Не на часіна часі - самне це....
( як ще стрес знімати три роки без ротацій??)
Або відправляють повний доступ картки так званій "благовірній" так званій "супружниці" , щоб потім залишитись босим, якщо в "Нітакусєчкі" вже є інші плани..
ЗЕлена мерзота руйнує країну в усіх сферах... якщо хто забув
А треба марахвон ))))
Секта мільярда Дубів сама себе не зміцнить, треба більше ентузіазму пнімаєшш )))
Реальные жизненные ситуации такие, что военным приходится самим скидываться на бензин, на ремонт авто, просить помощи у волонтеров... Хотя эти ситуации, следовало бы решать Мин.Обороны.
P.s. "Диджитализаторы хреновы." (с)