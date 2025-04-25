Адаптированный под нужды военных: в "Армия+" запустили учебный курс по финансовой грамотности

В приложении "Армия+" запустился новый учебный курс о финансовой грамотности для военных. Этот курс - это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве объяснили, что курс расскажет, как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование. Он адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

"Продолжаем расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем. Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать "Армия+" в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного", - заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Курс о финансовой грамотности состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля - есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.

В Минобороны рассказали, что всего в "Армия+" теперь десять образовательных курсов. 70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью.

Самыми популярными курсами являются "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

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