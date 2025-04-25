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Новости Курсы в Армия+
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Адаптированный под нужды военных: в "Армия+" запустили учебный курс по финансовой грамотности

В Армия+ запустили новый курс

В приложении "Армия+" запустился новый учебный курс о финансовой грамотности для военных. Этот курс - это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве объяснили, что курс расскажет, как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование. Он адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

"Продолжаем расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем. Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать "Армия+" в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного", - заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также: 60 тыс. военных рассказали о своем отношении к службе в опросе "Армия+", - Минобороны

Курс о финансовой грамотности состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля - есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.

В Минобороны рассказали, что всего в "Армия+" теперь десять образовательных курсов. 70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью.

Самыми популярными курсами являются "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

Смотрите также: За неделю около 200 военных выбрали дату брака через приложение "Армия+", - Минобороны. ВИДЕО

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Минобороны (9338) финансы (344) военнослужащие (6142) Армия+ (47)


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Не на часі
на часі - самне це....
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25.04.2025 22:29 Ответить
Багато хто тринькає десятки тисяч "кровних бойових" на азартні ігри тощо..
( як ще стрес знімати три роки без ротацій??)
Або відправляють повний доступ картки так званій "благовірній" так званій "супружниці" , щоб потім залишитись босим, якщо в "Нітакусєчкі" вже є інші плани..
ЗЕлена мерзота руйнує країну в усіх сферах... якщо хто забув
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25.04.2025 22:44 Ответить
На прикладі яєць по 17 грн\шт від Рєзнікова?
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25.04.2025 22:34 Ответить
Ось ви іпсо дивитесь 😁
А треба марахвон ))))
Секта мільярда Дубів сама себе не зміцнить, треба більше ентузіазму пнімаєшш )))
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25.04.2025 22:45 Ответить
Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

Реальные жизненные ситуации такие, что военным приходится самим скидываться на бензин, на ремонт авто, просить помощи у волонтеров... Хотя эти ситуации, следовало бы решать Мин.Обороны.

P.s. "Диджитализаторы хреновы." (с)
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25.04.2025 22:45 Ответить
 
 