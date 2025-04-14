За тиждень близько 200 військових обрали дату шлюбу через застосунок "Армія+", - Міноборони. ВIДЕО

Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+"

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише минулого тижня наречена Юлія, військовослужбовиця медичної роти 47 механізованої бригади "Маґура", через Армія+ подала заявку та обрала в "Дії" зручні дату та час. А сьогодні у молодят пройшло весілля онлайн, яке провів працівник Цифрового ДРАЦСу", - розповіло оборонне відомство.

Зазначається, що одруження тривало менше 15 хвилин.

"Вдячна "Армія+" та "Дії", що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись", - каже військова.

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