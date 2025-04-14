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За тиждень близько 200 військових обрали дату шлюбу через застосунок "Армія+", - Міноборони. ВIДЕО
Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+"
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Лише минулого тижня наречена Юлія, військовослужбовиця медичної роти 47 механізованої бригади "Маґура", через Армія+ подала заявку та обрала в "Дії" зручні дату та час. А сьогодні у молодят пройшло весілля онлайн, яке провів працівник Цифрового ДРАЦСу", - розповіло оборонне відомство.
Зазначається, що одруження тривало менше 15 хвилин.
"Вдячна "Армія+" та "Дії", що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись", - каже військова.
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Алекс Скела
показати весь коментар15.04.2025 05:37 Відповісти Мені подобається 0
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