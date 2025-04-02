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Новини Опитування в Армія+
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60 тис. військових розповіли про своє ставлення до служби в опитуванні "Армія+", - Міноборони

Опитування в Армія+

Від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку "Армія+" його вже пройшли 60 000 користувачів (за 11 днів), що стало рекордом сервісу.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головна ціль опитування – виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. У військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в Силах оборони.

Так, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що опитування в "Армія+" вже трансформують військо. Наприклад, було покращено сухпайки та обрано очільника Національної академії сухопутних військ.

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"60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в змінах", – додала Черногоренко.

У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушуються в застосунку.

До опитування про ставлення до військової служби найпопулярнішим було про розвиток програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Його пройшли майже 45 тис. військових.

Також дивіться: Через Армія+ вже подано 5 000 звітів про ураження 16 000 ворожих об’єктів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7343) опитування (1930) військовослужбовці (4733) Армія+ (51)


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02.04.2025 16:16 Відповісти
Імітація народовладдя
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02.04.2025 16:24 Відповісти
Це так само будуть вибори проходити?
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02.04.2025 17:00 Відповісти
Всі хвалять величність Зеленского, і гніваються на Ліпєцку фабріку!
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02.04.2025 17:07 Відповісти
В опитуванні брав участь. Питання анонімності не займає.
В дійсність реформ не вірю, виховання більшості цих людей не дасть це зробити. Бути офіцером ЗСУ відмовився. Воюю з 2023 року. Мотивації майже не маю.
Не заробітчанин.
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02.04.2025 21:29 Відповісти
тепер можна запихнути туди і голосування на виборах - результат ви вже знаєте який буде
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03.04.2025 08:24 Відповісти
 
 