60 тис. військових розповіли про своє ставлення до служби в опитуванні "Армія+", - Міноборони

Від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку "Армія+" його вже пройшли 60 000 користувачів (за 11 днів), що стало рекордом сервісу.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головна ціль опитування – виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. У військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в Силах оборони.

Так, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що опитування в "Армія+" вже трансформують військо. Наприклад, було покращено сухпайки та обрано очільника Національної академії сухопутних військ.

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"60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в змінах", – додала Черногоренко.

У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушуються в застосунку.

До опитування про ставлення до військової служби найпопулярнішим було про розвиток програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Його пройшли майже 45 тис. військових.

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