60 тис. військових розповіли про своє ставлення до служби в опитуванні "Армія+", - Міноборони
Від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку "Армія+" його вже пройшли 60 000 користувачів (за 11 днів), що стало рекордом сервісу.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, головна ціль опитування – виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. У військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в Силах оборони.
Так, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що опитування в "Армія+" вже трансформують військо. Наприклад, було покращено сухпайки та обрано очільника Національної академії сухопутних військ.
"60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в змінах", – додала Черногоренко.
У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушуються в застосунку.
До опитування про ставлення до військової служби найпопулярнішим було про розвиток програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Його пройшли майже 45 тис. військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для участі в опитуванні пройдіть верифікацію!
В дійсність реформ не вірю, виховання більшості цих людей не дасть це зробити. Бути офіцером ЗСУ відмовився. Воюю з 2023 року. Мотивації майже не маю.
Не заробітчанин.