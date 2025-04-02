Звільнення зі служби: В Армія+ з’явилися шість нових рапортів

У застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Про це інформує Міністерство оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ

Серед нових рапортів:

Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

Звільнення за станом здоров’я.

Зазначається, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

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"Продовжуємо будувати екосистему для військових, де вони можуть швидко і зручно реалізувати свої права. Наприклад, рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. Із новими загальна кількість їхніх типів становить 26. За цей час було повністю опрацьовано 330 000 рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (32%), зміна місця служби (22%) та річна відпустка (21%).

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