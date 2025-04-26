Украинский БпАК "Громыло Оптик" допущен к эксплуатации в подразделениях ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Оборонное ведомство Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Громыло Оптик" украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Как отмечается, беспилотники "Громыло" различных модификаций длительное время успешно выполняют задачи в подразделениях Вооруженных сил Украины. Уже поразили значительное количество вражеской техники. На запросы военных производитель изготовил еще большие "Громыло" - с размерами рам на 10 дюймов. Такие образцы беспилотников уже могут нести заряд взрывной силы, которого достаточно для поражения танка с усиленной защитой и защищенных огневых позиций. Эти дроны оборудовали оптоволоконным типом управления.

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Беспилотники оснащены видеосистемами (на выбор) с дневной, сумеречной или ночной (тепловизионной) камерами, обеспечивающими точную и надежную идентификацию целей в любое время суток. Дроны "Громыло Оптик" уже используют военные подразделения. Уже есть подтверждение поражения танков, бронетранспортеров и огневых позиций врага.

В Минобороны отметили, что "Громыло Оптик" - современные инструменты войны, среди главных преимуществ которых - значительная дальность применения и высокая эффективность поражения.

Как отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин, с начала 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации уже около 40 образцов беспилотных авиационных комплексов на оптоволоконном канале управления, в частности полтора десятка из них - в течение апреля.

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"Наши производители быстро реагируют на вызовы фронта. Преимущества достигает тот, кто оперативно внедряет инновационные решения. Мы не можем попасть в ловушку иллюзий, недооценивать технические возможности врага, потому что он постоянно технически совершенствуется. Мы должны делать это быстрее", - добавил Чуркин.