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Новости Фото Развитие производства дронов в Украине
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Украинский БпАК "Громыло Оптик" допущен к эксплуатации в подразделениях ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Оборонное ведомство Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Громыло Оптик" украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский БпАК "Громило Оптик"

Как отмечается, беспилотники "Громыло" различных модификаций длительное время успешно выполняют задачи в подразделениях Вооруженных сил Украины. Уже поразили значительное количество вражеской техники. На запросы военных производитель изготовил еще большие "Громыло" - с размерами рам на 10 дюймов. Такие образцы беспилотников уже могут нести заряд взрывной силы, которого достаточно для поражения танка с усиленной защитой и защищенных огневых позиций. Эти дроны оборудовали оптоволоконным типом управления.

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Беспилотники оснащены видеосистемами (на выбор) с дневной, сумеречной или ночной (тепловизионной) камерами, обеспечивающими точную и надежную идентификацию целей в любое время суток. Дроны "Громыло Оптик" уже используют военные подразделения. Уже есть подтверждение поражения танков, бронетранспортеров и огневых позиций врага.

В Минобороны отметили, что "Громыло Оптик" - современные инструменты войны, среди главных преимуществ которых - значительная дальность применения и высокая эффективность поражения.

Как отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин, с начала 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации уже около 40 образцов беспилотных авиационных комплексов на оптоволоконном канале управления, в частности полтора десятка из них - в течение апреля.

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"Наши производители быстро реагируют на вызовы фронта. Преимущества достигает тот, кто оперативно внедряет инновационные решения. Мы не можем попасть в ловушку иллюзий, недооценивать технические возможности врага, потому что он постоянно технически совершенствуется. Мы должны делать это быстрее", - добавил Чуркин.

Автор: 

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Замало ТТХ в ЗМІ, недопрацьовує шось "оборонне" відомство і карыспадєнті - теж! ДБЛИ БЛДЬ!
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26.04.2025 11:41 Ответить
пуйло, своім кацапятам - чуркіним, камішінам, смєтанінам, премію зріже, за цілий місяць.
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26.04.2025 11:44 Ответить
Логістика вішається: "40 зразків безпілотних авіаційних комплексів на оптоволоконному каналі управління, зокрема півтора десятка з них - упродовж квітня"
Все не як у людей! В любій армії основний принцип - уніфікація озброєння! Це здешевлює обладнання і техніку, їх обслуговування експлуатацію і ремонт. Не треба додатково операторів навчати.
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26.04.2025 12:06 Ответить
Чудова у них уніфікація, особливо щодо 155-мм снарядів. А взагалі, уніфікація - це результат багаторічного досвіду, тут же ми маємо тільки початок нової ери озброєнь. І яка модель краща - покаже час.
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26.04.2025 12:15 Ответить
Translator

це перший та останій
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26.04.2025 12:12 Ответить
На фото звичайний FPV з бімбою , може МО перестане займатися х#нею і маштабує виробництво тих зразків які вже зарекомендували себе на ЛБЗ ?
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26.04.2025 12:14 Ответить
Пан Азіров.
То не бімба і навіть не кровосіся.
То катушка з оптоволоконним кабелем.
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26.04.2025 12:29 Ответить
Що це за наркоманська назва?
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26.04.2025 12:30 Ответить
 
 