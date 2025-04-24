Украинский БпАК Vampire доказал свою эффективность в более 1 млн боевых миссий, - Минобороны

Украинский многоцелевой тяжелый бомбер Vampire способен выполнять миссии как ночью, так и днем, его эффективность доказана в более чем 1 миллионе боевых миссий.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Vampire - это высокотехнологичный беспилотный авиационный комплекс (БпАК), созданный в Украине. Этот беспилотник уже кодифицирован Министерством обороны Украины и закупается для подразделений Сил обороны. Эффективность его использования доказана в более чем 1 миллионе боевых миссий.

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Как отмечается, благодаря этому Vampire имеет репутацию универсального и очень эффективного помощника среди военнослужащих боевых бригад, военных подразделений и служб.

Конструкционно - это огромный гексакоптер, то есть дрон, имеющий шесть роторов. Он может нести полезную нагрузку до 15 кг на расстояние до 20 км. Благодаря высокой устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), GNSS антенне собственной разработки и биспектральной камере, Vampire способен выполнять миссии как в ночное, так и в дневное время. Кроме того, он имеет режим самостоятельного возвращения после потери связи, что существенно уменьшает риск потери дрона, стоимость которого равна эквиваленту $10 000.

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В Минобороны рассказали, что конструкция беспилотника позволяет быстро адаптировать его под нужды миссии и экипажа. В частности, в модульной системе сброса и переноса грузов можно использовать различные типы боеприпасов (ТМ, ПГ-7, СВП и т.д.).

Прежде всего Vampire используется как бомбер для разрушения переднего края противника, уничтожения техники, укреплений и вражеской живой силы. Во время круглосуточных охот на оккупантов и их технику, операторы этих дронов уничтожали ценные вражеские системы "Борисоглебск", "Зоопарк-1", "Солнцепек" и другие.

Благодаря своим характеристикам этот БпАК также используется для дистанционного минирования, улучшения связи и гуманитарных миссий. Так, украинские защитники доставляли воду, еду и медикаменты людям, которые остались отрезанными от коммуникаций и переправ, после российского теракта на дамбе Каховской ГЭС.

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Дополнительным плюсом Vampire является простота обучения. Для освоения базовых навыков управления этим тяжелым бомбером достаточно всего трех часов. И это важный фактор для масштабирования ужаса, который несет врагу "Баба Яга", как иногда называют этот бомбер.