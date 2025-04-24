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Український БпАК Vampire довів свою ефективність у понад 1 млн бойових місій, - Міноборони

Український БпАК Vampire

Український багатоцільовий важкий бомбер Vampire здатен виконувати місії як вночі, так і вдень, його ефективність доведена у понад 1 мільйоні бойових місій.

Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Vampire - це високотехнологічний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК), що створений в Україні. Цей безпілотник вже кодифікований Міністерством оборони України та закуповується для підрозділів Сил оборони. Ефективність його використання доведена у понад 1 мільйоні бойових місій.

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Український БпАК Vampire

Як зазначається, завдяки цьому Vampire має репутацію універсального та дуже ефективного помічника серед військовослужбовців бойових бригад, військових підрозділів та служб.

Конструкційно – це величезний гексакоптер, тобто дрон, що має шість роторів. Він може нести корисне навантаження до 15 кг на відстань до 20 км. Завдяки високій стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), GNSS антені власної розробки та біспектральній камері, Vampire здатен виконувати місії як в нічний, так і в денний час. Крім того, він має режим самостійного повернення після втрати зв'язку, що суттєво зменшує ризик втрати дрона, вартість якого дорівнює еквіваленту $10 000.

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У Міноборони розповіли, що конструкція безпілотника дозволяє швидко адаптувати його під потреби місії та екіпажу. Зокрема, у модульній системі скиду та перенесення вантажів можна використовувати різноманітні типи боєприпасів (ТМ, ПГ-7, СВП тощо).

Насамперед Vampire використовується як бомбер для руйнування переднього краю противника, знищення техніки, укріплень та ворожої живої сили. Під час цілодобових полювань на окупантів та їхню техніку, оператори цих дронів знищували вартісні ворожі системи "Борисоглєбск", "Зоопарк-1", "Солнцепьок" та інші.

Завдяки своїм характеристикам цей БпАК також використовується для дистанційного мінування, покращення зв’язку та гуманітарних місій. Так, українські захисники доставляли воду, їжу та медикаменти людям, які залишись відрізаними від комунікацій та переправ, після російського теракту на дамбі Каховської ГЕС.

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Додатковим плюсом Vampire є простота навчання. Для опанування базових навичок керування цим важким бомбером достатньо лише трьох годин. І це важливий фактор для масштабування жаху, який несе ворогу "Баба Яга", як іноді називають цей бомбер.

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Міноборони (7374) технології (814) дрони (4714)


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Резнікову це б не сподобалось,бо це всього навсього збільшений весільний дрон.
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24.04.2025 13:39 Відповісти
10 штук баксів за такий агрегат - то копійки. Дивно шо його не масштабували і не завалюють кацапів хвилями з таких штук.
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24.04.2025 13:47 Відповісти
"Вампір" коштує від 25 до 30 тисяч доларів (залежно від комплектації - батарей, камер, зв'язку тощо). По суті цей дрон походить від сільськогосподарського свого "брата". Він достатньо великий, повільний і тому вразливий. З цієї причини використовується виключно вночі, бо вдень виліт "вампіра" у "сіру" зону - це стовідсоткова втрата дрона. Зараз конепція стрімко міняється, і ударні бомбери меншають у розмірах. Зазвичай е дрони на п'ятнадцятидюймовій рамі ("Кошмарик", "Лінза", LuckyStrike, SOTUA тощо). А великі тіпа "вампіра", R18 та подібних будуть більше використовувати для логістичних задач.
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24.04.2025 23:09 Відповісти
Який "мільон місій" хто їх рахував? Хто був в армії знає який там безлад... модна і міліард назвати...не має ніяких підрахунків і ніколи не буде
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24.04.2025 22:23 Відповісти
 
 