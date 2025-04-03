Презентовано IT-систему DOT-Chain Defence, яка має покращити забезпечення військових на фронті, - Міноборони

"Державний оператор тилу" презентував виробникам безпілотних систем демоверсію DOT-Chain Defence – IT-системи, яка має на меті покращити забезпечення військових на фронті.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, система функціонуватиме для забезпечення військових підрозділів безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та РЕР.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні сформувався і розвивається виробничий кластер безпілотних систем. Водночас, з огляду на виклики сьогодення, є потреба у постійному вдосконаленні безпілотних систем різного призначення.

Гаврилюк зауважив, що Міноборони напрацьовує механізми для ефективнішого реагування на нагальні потреби війська. ІТ-система DOT-Chain Defence є одним із таких механізмів.

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За його словами, система працюватиме у форматі "маркетплейсу", де військові підрозділи зможуть самостійно обирати типи та кількість засобів, які їм потрібні. Таким чином, забезпечення військових безпілотними системами стане оперативнішим, більш точковим і функціонально предметним.

Виробникам ОВТ презентували функціонал системи, надали можливість особисто його протестувати й отримати відповіді на запитання.

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