УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини Військові технології
770 7

Презентовано IT-систему DOT-Chain Defence, яка має покращити забезпечення військових на фронті, - Міноборони

IT-система DOT-Chain Defence

"Державний оператор тилу" презентував виробникам безпілотних систем демоверсію DOT-Chain Defence – IT-системи, яка має на меті покращити забезпечення військових на фронті.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, система функціонуватиме для забезпечення військових підрозділів безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та РЕР.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні сформувався і розвивається виробничий кластер безпілотних систем. Водночас, з огляду на виклики сьогодення, є потреба у постійному вдосконаленні безпілотних систем різного призначення.

Гаврилюк зауважив, що Міноборони напрацьовує механізми для ефективнішого реагування на нагальні потреби війська. ІТ-система DOT-Chain Defence є одним із таких механізмів.

Також читайте: Відкрито доступ до військових технологій, що належать державі, - Сметанін

За його словами, система працюватиме у форматі "маркетплейсу", де військові підрозділи зможуть самостійно обирати типи та кількість засобів, які їм потрібні. Таким чином, забезпечення військових безпілотними системами стане оперативнішим, більш точковим і функціонально предметним.

Виробникам ОВТ презентували функціонал системи, надали можливість особисто його протестувати й отримати відповіді на запитання.

Також читайте: Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ БпЛА, зокрема, впроваджує систему DOT-Chain в закупівлі

Автор: 

Міноборони (7343) технології (806) ДОТ (142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну короче вместо миллиона мин поставят миллион бумаги, на которой можно будет просить мины. Так и победим.
показати весь коментар
03.04.2025 20:10 Відповісти
І що, система зробить так, щоб браковані міни вибухали і потрапляли точно в ціль?
показати весь коментар
03.04.2025 20:18 Відповісти
ще один "кластер" як розтягувати гроші від української армії , у "зелені мішки "
показати весь коментар
03.04.2025 20:25 Відповісти
Надеюсь хоть не додумались указывать координаты складов/производства, где "заказанное" можно будет забрать?
показати весь коментар
03.04.2025 20:28 Відповісти
Скільки паперових журналів тре буде заповнити? Ще три додаткові?
показати весь коментар
03.04.2025 20:30 Відповісти
Чотири. Ще ж тре журнал обліку журналів...
показати весь коментар
03.04.2025 20:43 Відповісти
Сьомий рік пішов, як покращують, і покращують, оптимізують, і переоптимізовують. Гаслами, та відосиками. А насправді це все ширма для скаженого розкрадання країни. Останню кров висмоктують, покращувальники херові.
показати весь коментар
03.04.2025 20:38 Відповісти
 
 