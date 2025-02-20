Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ БпЛА, зокрема, впроваджує систему DOT-Chain в закупівлі

Міністерство оборони України запроваджує нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні відбулась зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів.

"Саме ці компанії створюють технології, що змінюють хід війни: нищать ворожі танки, піхоту, збивають гелікоптери, допомагають із розвідкою та логістикою, а також б’ють по ключових об’єктах ворога на тисячі кілометрів у глибину. Наше завдання – забезпечити швидке та безперебійне постачання найкращих БпЛА для наших воїнів", - розповів Умєров.

Тому запускається нова модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

Зокрема, буде впроваджено систему DOT-Chain у закупівлі дронів.

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Вона вже успішно працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе:

Швидше доставляти дрони на фронт – підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів.

Підтримати виробників – вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва.

Створити прозорі правила – зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

Міністр оборони зазначив, що DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво.

"Таким чином, ми створюємо систему, яка працюватиме стабільно та безперебійно. Разом із виробниками працюємо над тим, щоб жоден військовий не чекав на необхідне тижнями чи місяцями. Міноборони відкрите до діалогу та спільної роботи", - сказав Умєров.

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