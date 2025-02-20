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Новини
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Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ БпЛА, зокрема, впроваджує систему DOT-Chain в закупівлі

Міноборони змінює модель забезпечення дронами

Міністерство оборони України запроваджує нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні відбулась зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів.

"Саме ці компанії створюють технології, що змінюють хід війни: нищать ворожі танки, піхоту, збивають гелікоптери, допомагають із розвідкою та логістикою, а також б’ють по ключових об’єктах ворога на тисячі кілометрів у глибину. Наше завдання – забезпечити швидке та безперебійне постачання найкращих БпЛА для наших воїнів", - розповів Умєров.

Тому запускається нова модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

Зокрема, буде впроваджено систему DOT-Chain у закупівлі дронів.

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Вона вже успішно працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе:

  • Швидше доставляти дрони на фронт – підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів.
  • Підтримати виробників – вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва.
  • Створити прозорі правила – зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

Міністр оборони зазначив, що DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво.

"Таким чином, ми створюємо систему, яка працюватиме стабільно та безперебійно. Разом із виробниками працюємо над тим, щоб жоден військовий не чекав на необхідне тижнями чи місяцями. Міноборони відкрите до діалогу та спільної роботи", - сказав Умєров.

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Автор: 

безпілотник (4443) Міноборони (7520) закупівлі (3467)


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Топ коментарі
+5
Знову пусто- порожня хня для лохів, поки татарва розкрадає десятки мільярдів ?
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20.02.2025 18:40 Відповісти
+1
а яким хером гнида умєров до АОЗ (який гнида умєров хотів прикрити гнидою жумаділовим) ?..АОЗ - це Безрукова ..

мабуть гнида умєров вирішив пропіаритись на вдалому рішенні Безрукової
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20.02.2025 18:45 Відповісти
+1
- Швидше доставляти дрони на фронт - підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів. ... Міністр оборони зазначив, що DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Джерело: https://censor.net/ua/n3536989

Здається мені, ситуація на полі бою міняється швидше, аніж раз на кілька тижнів...
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20.02.2025 18:49 Відповісти
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Знову пусто- порожня хня для лохів, поки татарва розкрадає десятки мільярдів ?
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20.02.2025 18:40 Відповісти
а яким хером гнида умєров до АОЗ (який гнида умєров хотів прикрити гнидою жумаділовим) ?..АОЗ - це Безрукова ..

мабуть гнида умєров вирішив пропіаритись на вдалому рішенні Безрукової
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20.02.2025 18:45 Відповісти
- Швидше доставляти дрони на фронт - підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів. ... Міністр оборони зазначив, що DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Джерело: https://censor.net/ua/n3536989

Здається мені, ситуація на полі бою міняється швидше, аніж раз на кілька тижнів...
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Господи, там мобилизируйте уже технарей в эти несчастные бригады, выделите им гаражи и снабжайте комплектухой, они сами соберут что нужно и сколько нужно, и даже лучше, потому что испытания будут идти в реальном времени на живых мишенях.

Ой, вы же этих технарей два года назад положили на минных полях и в окопах под КАБами.
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20.02.2025 19:08 Відповісти
Треба скоріше поки не посадили впровадити щось на кшалт дзвіну, й авось пронесе й прокатить.
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20.02.2025 19:10 Відповісти
вже зовсім скоро Міноборони отримає від США суперзбрю - "Яйця по 17" 🤣🤣🤣
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20.02.2025 19:16 Відповісти
Тобто крастимуть більше
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20.02.2025 19:18 Відповісти
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20.02.2025 19:21 Відповісти
Коли Умєров відкриває свого рота, то звідти окрім лайна нічого іншого не виходить. Всі ці казочки лише для довірливих та тупоголових, тобто для ліхторату найвеличнішого правителя всіх часів і народів.
А насправді, Кабмін прийняв постанову 1275 яка значно ускладнює та здорожчує закупівлю зброї саме частинами.
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20.02.2025 20:24 Відповісти
Як тільки покращують, так зразу і стає гірше...
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20.02.2025 22:36 Відповісти
 
 