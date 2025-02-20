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Новини Оборона
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Понад 44 млрд грн буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, - Міноборони

Понад 44 млрд спрямують на закупівлю FPV-дронів

Міноборони у 2025 році планує спрямувати понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на презентації обговорювали питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом - це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", - сказав директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Обговорювали скорочення часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширення кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Читайте: Україна на сьогодні переважає РФ у сфері виготовлення FPV-дронів, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7520) Канєвський Гліб (20) fpv-дрон (135)


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Топ коментарі
+7
ви вже гниди 15млрд на вавкіну тисячу злили
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20.02.2025 11:14 Відповісти
+6
Кошти будуть спрямовані..а чи будуть отримані дрони?
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20.02.2025 11:15 Відповісти
+4
навіть, коли будуть отримані дрони їх використати рівнозначно підписати собі статтю КК за розтрату державного майна. щоб використати один дрон треба купу звітів подати, а якщо втрачений, то ще й перевірок купа пофіг що то був ударний, наприклад.
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20.02.2025 11:34 Відповісти
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Дрони нас врятують , як і на початку війни
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20.02.2025 11:10 Відповісти
дрон круче Джавелини
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20.02.2025 11:12 Відповісти
Спрощення бюрократичних процедур... Сурово!!!
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20.02.2025 11:23 Відповісти
Кошти будуть спрямовані..а чи будуть отримані дрони?
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20.02.2025 11:15 Відповісти
навіть, коли будуть отримані дрони їх використати рівнозначно підписати собі статтю КК за розтрату державного майна. щоб використати один дрон треба купу звітів подати, а якщо втрачений, то ще й перевірок купа пофіг що то був ударний, наприклад.
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20.02.2025 11:34 Відповісти
Але спочатку їх треба отримати))
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20.02.2025 12:08 Відповісти
Військові кажуть що дрони від МО є, але проблему з їх використанням я описав, тому постійно просять волонтерські, за них не треба перед МО звітуватись.
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20.02.2025 13:11 Відповісти
На кожний підрозділ треба одного діловода, щоб вимахувався зі звітностю( то, що дрони - це витратний матеріал, до них не доходить..або..їх списувати треба відразу при передачі - а не вішати ярмом на шию..
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20.02.2025 13:23 Відповісти
а МО чомусь так не хоче
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20.02.2025 13:38 Відповісти
Бо по собі судять. Думають, якщо вони крадуть, як в останнє - то всі навкруги такі..
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20.02.2025 14:22 Відповісти
там питання не тільки крадуть, це армія з залишками совка, де військові повинні були бути чимось зайнятими, тобто перекладанням і складанням купи різних папірців, зараз війна і воно все не потрібне, але керують то ще ті самі совки.
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20.02.2025 15:12 Відповісти
Які Ви песимісти - гроші вже "переведені" фірмі, яка займається туалетною бумагою, яку вчора зареєстрували, на якогось бомжа.....
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20.02.2025 13:51 Відповісти
То вже донати не потрібні? Дронів вистачить на 100%???
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20.02.2025 14:20 Відповісти
От цікаво, а ми щось перші зробили за кацапів? Шахеди - перші кацапи, потім ми підтягнулись з аналогом. Тепер оптоволокно - кацапи перші почали використовувати, ми другі. Умєров сидить на сраці тихо, навіть і не думає хоч щось зробити заради перемоги.
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20.02.2025 11:14 Відповісти
ми перші почали використовувати FPV-дрони на початку війни
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20.02.2025 11:18 Відповісти
Вони при владі тільки завдяки війні
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20.02.2025 11:18 Відповісти
ПТРК с оптоволокном используются ООООЧЕНЬ давно
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20.02.2025 11:45 Відповісти
ви вже гниди 15млрд на вавкіну тисячу злили
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20.02.2025 11:14 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ ДЕРЖАВА НЕ КУПУЄ ІДЕЇ.
усі оті гаймарси, петріоти, ф-16, бредлі, цезарі та леопарди колись були лише ідеями.
потім хтось купив ті ідеї, зробив зброю і продав державі.
ми не потягнемо змагання в танках, в літаках, в ракетах, в продажах нафти та газу, в рекрутах.
але ми запросто можемо потягнути та виграти у ідеях.
бо кожна ідея дає пів року переваги на полі бою а якщо язиком не ляпать то і цілий рік.
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20.02.2025 11:19 Відповісти
Тому, що то дуже дорого і, головне, ДОВГО. Тому що мета - обратися, хапнути грошей і звалити (до країни, які купують ідеї). Хто цього за десятиліття не побачив - допомогти важко. Дуже часто це прикривається турботою і патріотизмом.
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20.02.2025 11:30 Відповісти
з якого це дива дорого і довго?
це ваша суб'єктивна думка.
я не знаю про ідеї инших, але якщо умовно маю свої ідеї то термін реалізації деяких не більше місяця.
окрім того, три роки зволікання якось не альо щоб вживати слово ДОВГО.
куди вже довше.
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20.02.2025 11:59 Відповісти
Трохи нижче розписав докладніше. Ідеї то дуже добре. Але будь яка ідея має бути перевірена і головне, втілена в життя.
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20.02.2025 12:03 Відповісти
з кута зору винахідника до сраки буде втілена чи не буде.
треба щоб було куди принести ідею, здати на експертну оцінку і піти винаходити наступну.
то я ще раз питаю - звідки взялася думка що це дорого чи довго?
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20.02.2025 12:13 Відповісти
мегараспил 2.0
1 млн дронов на оптоволокне? по 1000 дол каждый.
за 1 млрд дол можно построить армию шахедов реактивных, можно истребители построить БПЛА, можно крылатые ракеты построить, а не от-те поделия от федорова и агрохимии с 2 кг взрывчатки для побития окон.
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20.02.2025 11:27 Відповісти
Все можна. Тільки почати треба з іншого. Виростити покоління школярів і студентів, що цікавляться технікою а не науками, як на......бати інших; вкласти купу часу й коштів. Потім не менше в конструкторські бюро і підприємства, а не в школи економіки. І тіко потім (може) буде результат. Інакше воно не працює. Інакше на......бали одне одного протягом .... років і прийшли до закономірної катастрофи.
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20.02.2025 11:40 Відповісти
Так уже майже 35 років минуло і де результат ? Та тому що тупий охлос або плебс чи мудрий нарід вибирають папріколу на паржать.
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20.02.2025 12:20 Відповісти
"Половину вкрадемо ЗРАЗУ!... з іншою половиною ще подумаємо."
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20.02.2025 11:41 Відповісти
"минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike "

*****?!..і де вони ці далекобійні дікпіки на які було спрямовано ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕСУРС ..у вигляді крипти мабуть в кишенях потужних менеджерів та оманської гниди
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20.02.2025 11:42 Відповісти
«О чём фильм? А! Опять о море!..» ...
Помните эту цитату из итальянского фильма «Сеньор Робинзон».
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20.02.2025 12:15 Відповісти
це вже який раз, бо шось з ліку збився?
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20.02.2025 12:36 Відповісти
Не треба дуже захоплюватись дронами на оптоволокні. Це тимчасове явище. Краще робить дрон-матку.
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20.02.2025 13:31 Відповісти
 
 