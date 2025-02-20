Понад 44 млрд грн буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, - Міноборони

Міноборони у 2025 році планує спрямувати понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на презентації обговорювали питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом - це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", - сказав директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Обговорювали скорочення часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширення кола постачальників і виробників оборонної продукції.

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