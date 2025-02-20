Понад 44 млрд грн буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, - Міноборони
Міноборони у 2025 році планує спрямувати понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на презентації обговорювали питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.
"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом - це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", - сказав директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
Обговорювали скорочення часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширення кола постачальників і виробників оборонної продукції.
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усі оті гаймарси, петріоти, ф-16, бредлі, цезарі та леопарди колись були лише ідеями.
потім хтось купив ті ідеї, зробив зброю і продав державі.
ми не потягнемо змагання в танках, в літаках, в ракетах, в продажах нафти та газу, в рекрутах.
але ми запросто можемо потягнути та виграти у ідеях.
бо кожна ідея дає пів року переваги на полі бою а якщо язиком не ляпать то і цілий рік.
це ваша суб'єктивна думка.
я не знаю про ідеї инших, але якщо умовно маю свої ідеї то термін реалізації деяких не більше місяця.
окрім того, три роки зволікання якось не альо щоб вживати слово ДОВГО.
куди вже довше.
треба щоб було куди принести ідею, здати на експертну оцінку і піти винаходити наступну.
то я ще раз питаю - звідки взялася думка що це дорого чи довго?
1 млн дронов на оптоволокне? по 1000 дол каждый.
за 1 млрд дол можно построить армию шахедов реактивных, можно истребители построить БПЛА, можно крылатые ракеты построить, а не от-те поделия от федорова и агрохимии с 2 кг взрывчатки для побития окон.
*****?!..і де вони ці далекобійні дікпіки на які було спрямовано ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕСУРС ..у вигляді крипти мабуть в кишенях потужних менеджерів та оманської гниди
Помните эту цитату из итальянского фильма «Сеньор Робинзон».