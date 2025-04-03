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Новини Фото Розвиток виробництва дронів в Україні
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Український дрон-камікадзе "Амага-10" допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Амага-10".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Український дрон-камікадзе Амага-10

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Зазначається, що дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність. Ці "пташки" несуть бойове навантаження, достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

Крім того, дрони комплексу мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно дрони можуть комплектуватися пристроями для виконання широкого спектра завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажу – сарматської цариці-воїна Амаги.

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Автор: 

Міноборони (7343) дрони (4662)


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а хотілося б побачити постановку на озброєння фпв-перехоплювача шахедів
та багаторазового перехоплювача зала-суперкамів
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03.04.2025 12:34 Відповісти
хотілося б побачити постановку на озброєння балістичних ракет середньої дальності у кількості пару -трійки тисяч штук , бажано щоб кілька сотень мали ядерну бойову частину десь так на 50 мегатонн. Думаю , що тоді проблема фпв перехоплювачів не була такою нагальною ((
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03.04.2025 12:44 Відповісти
Велика кількість різноманітних БПЛА має як позитивний бік - так і негативний. Позитив у тому, що до різноманітних кацапам важче пристосуваться - з-за різних технічних характеристик. Крім того - малосерійне виробництво більш "гнучке" та зручніше для модернізацій і переходу на нові моделі. З "негативного - собівартість крупносерійного виробництва - нижча...
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03.04.2025 12:43 Відповісти
і уніфікація (тобто і ккд) застосування нижча
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03.04.2025 12:46 Відповісти
Якщо аліекспрес ляже, скільки їх виробництво протримається. Чи достатньо одного дзвінка з росії до Китаю?
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03.04.2025 12:57 Відповісти
Де ударні бпла тіпа шахед - он рашисти вже ставлять на них реактивні двигуни. Цей дрончик, порівняно з шахедом - то просто якась дітяча іграшка. Воюєм, пілять. Скоро знов вспливе від гнидв - майские праздники, шашлики...
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03.04.2025 13:09 Відповісти
Сотні допущено, Але на конвеєр державою не поставлено. Мільйон дронів Зеленского чомусь зробили волонтери, а не шобло злодіїв, які захопили владу.
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03.04.2025 13:39 Відповісти
У Амага 9 был зеленый корпус и электрические соединения без защитных трубочек. Амага 1. 10 это новое обновление серии. Ну как еженедельное обновление Гугл-диска. Проект сырой. Запускаем в серию, потом фичи и баги исправим костылями.
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03.04.2025 13:58 Відповісти
 
 