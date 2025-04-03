Український дрон-камікадзе "Амага-10" допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Амага-10".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Зазначається, що дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність. Ці "пташки" несуть бойове навантаження, достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

Крім того, дрони комплексу мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно дрони можуть комплектуватися пристроями для виконання широкого спектра завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажу – сарматської цариці-воїна Амаги.

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