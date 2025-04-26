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Новости Встреча Сибиги и Барро
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Сибига и глава МИД Франции Барро обсудили мирный процесс и скоординировали следующие шаги

Андрей Сибига и Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро провели встречу в Риме, где обсудили мирный процесс и скоординировали дальнейшие шаги.

Об этом сообщил Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Приятно было пообщаться с Жаном-Ноэлем Барро после встречи наших лидеров и обсудить мирный процесс после наших переговоров в Лондоне. Я отметил успешное председательство Франции в Совете Безопасности ООН - мы скоординировали следующие шаги. Франция твердо стоит на нашей стороне, и мы это очень ценим", - написал Сибига.

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Автор: 

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******* наші керманичі вигулюватися в Європі а то і далі, з Лєнкою...
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26.04.2025 16:56 Ответить
 
 