Сибига и глава МИД Франции Барро обсудили мирный процесс и скоординировали следующие шаги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро провели встречу в Риме, где обсудили мирный процесс и скоординировали дальнейшие шаги.

Об этом сообщил Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Приятно было пообщаться с Жаном-Ноэлем Барро после встречи наших лидеров и обсудить мирный процесс после наших переговоров в Лондоне. Я отметил успешное председательство Франции в Совете Безопасности ООН - мы скоординировали следующие шаги. Франция твердо стоит на нашей стороне, и мы это очень ценим", - написал Сибига.

Также читайте: Европа указала США "красные линии" по Украине, - Барро