Европа указала США на "красные линии" по Украине, - Барро
На последней встрече в Париже европейские страны донесли до американской стороны, какие вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для прекращения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Наша цель - защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие наши "красные линии", - сказал глава МИД Франции.
Он не стал раскрывать деталей, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.
Напомним, в Администрациипрезидента США Трампа считают, что мирное соглашение может содержать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.
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Лахта ще щось хотіла знати?
Вам на Лубянці цього не видно?
а корея робть 2 тисячі!!
Палишся ботяра
Те саме шо "чувак впав з емпайр стейт білдінг, пролітає 30й поверх. Все ще летить, здоровий, веселий, почувається добре."
З 2019 року до Конституції внесено ДВІ зміниж. У лютому 2019 про курс в НАТО, у вересні 2019 року про недоторканість народних депутатів.
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
ТАК?
Чи воювати мають лише українці, а Європа вирішуватиме за них?
Явного нападу на країни Європи (НАТО) не було - ***** побоялося, чи прорахувалося. Хотів спочатку кусень побільше відхопити бліц-крігом.
Чи ти хочеш щоб підари путінські знали на що піде а на що не піде Україна.
А тепер прочитай оце що нижче:
https://censor.net/ua/news/3548065/frantsiya-zbilshyla-vyrobnytstvo-artyleriyiskyh-system-caesar
Головне що Зеленський і компанія знає що громадяни України йому не вибачать.
В Україні на цей час дуже багато тих хто уміє управляти дронами.
Ти б сам хотів би пересолити борщ який належить БеПееЛАшнику.
Я б ні, навіщо мені гидити хорошим людям. Та і страшно якось спати в ліжку а тобі в віконце чи в комин твого каміну залітає пару копієчних бомб. А це легко робити і реби не допоможуть.
Та і Європейці знають що лише Україна є ключем яким можна відкирити ворота Європи і далі як *************:убивать, гвалтувать і грабувати уже будуть тих хто з 1945 року не має бойового духу.
От і всі ваші європейські червоні лінії.
Його сім'я: син, дві доньки, дружина живуть у США, чекають громадянства і навряд чи захочуть, щоб їх депортували в Україну.
Чи може цей факт бути фактором впливу на Умерова з боку влади США?"
А що втрачати ЗЄ, його чекають квартири у Лондоні, які зараз стереже для нього Шефір?
А що втрачати Єрмаку, поїде до батька в Расєюшку...
Л- логіка.
Нам треба території назад, а не гарантії. У нас ВПК виробляє зброї на 35 млрд., це більша гарантія чим гарантії Заходу котрий може розвалитись, якщо ультра-праві виграють вибори там.