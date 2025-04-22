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Новости Требования США к Украине для мирных переговоров Мирные переговоры в Париже
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Европа указала США на "красные линии" по Украине, - Барро

Жан-Ноэль Барро о красных линиях в мирном соглашении по Украине

На последней встрече в Париже европейские страны донесли до американской стороны, какие вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для прекращения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Наша цель - защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие наши "красные линии", - сказал глава МИД Франции.

Он не стал раскрывать деталей, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.

Напомним, в Администрациипрезидента США Трампа считают, что мирное соглашение может содержать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.

Также читайте: Нечто подобное на обмен территорий на будущие гарантии безопасности, - Уолтц о содержании мирного соглашения

Автор: 

Европа (1854) США (26672) Украина (44946) Барро Жан-Ноэль (22)


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Топ комментарии
+31
Європа зараз - це не та Європа шо була рік тому. І це добре. Якшо зелена камарілья знову не обсереться, то все буде добре.
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22.04.2025 12:40
+24
То му що в 22 році робили на місяць 2 цезарі, а зараз роблять більше десятка. Тому що Велика Британія запропонувала торгівельний союз ЄС збройний торгівельний союз.
Лахта ще щось хотіла знати?
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22.04.2025 12:46
+24
В тому числі. Змінила риторику, почала виробляти більше озброєння, почала перехоплювати ініциативу в допомозі від США.
Вам на Лубянці цього не видно?
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22.04.2025 12:57
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Європа зараз - це не та Європа шо була рік тому. І це добре. Якшо зелена камарілья знову не обсереться, то все буде добре.
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22.04.2025 12:40 Ответить
В чому не та? Потужних балачок стало більше?
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22.04.2025 12:43 Ответить
То му що в 22 році робили на місяць 2 цезарі, а зараз роблять більше десятка. Тому що Велика Британія запропонувала торгівельний союз ЄС збройний торгівельний союз.
Лахта ще щось хотіла знати?
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22.04.2025 12:46 Ответить
Рік тому ще не було "коаліції охочих" поговорити.
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22.04.2025 12:49 Ответить
В тому числі. Змінила риторику, почала виробляти більше озброєння, почала перехоплювати ініциативу в допомозі від США.
Вам на Лубянці цього не видно?
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22.04.2025 12:57 Ответить
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22.04.2025 15:40 Ответить
я не на лубянці і мені не видно. Робила 2 цезарі, а стала робити 20! зараз розплачуся...
а корея робть 2 тисячі!!
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22.04.2025 23:20 Ответить
Ага. А Карлсон приносить десять тисяч люстр на заміну розбитої...
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22.04.2025 23:27 Ответить
20 цезарів краще, ніж 20, але у боротьбі з цим монстром дійсно і 2000 може не вистачити.
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22.04.2025 23:38 Ответить
Очепятка. 20 краще ніж 2.
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22.04.2025 23:39 Ответить
Дійсно, як може обісратись те, що і так постійно обісране, за визначенням.
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22.04.2025 12:46 Ответить
Америка теж "не та".
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22.04.2025 23:35 Ответить
зелена камарілья знову не обісреться????
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23.04.2025 09:09 Ответить
Ізя, ти видаєш свої тупі домисли за мрії всіх європейців. Рожева мрія європейців - мир і повернення торговлі з рашкою. А повернення повноцінної торгівлі не можливе, поки йде війна і рашка є загрозою №1.
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22.04.2025 12:44 Ответить
Не можна. По перше санкції, по друге самі кацапи регулярно ставлять палки в колеса і віджимають бізнеси прикриваючись війною. Хтось ще торгує, але це і близько не те, шо було. Ви в курсі, шо Газпром майже банкрот?
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22.04.2025 13:22 Ответить
А треба було не вводити? Шоб ви перший верещав про продажну Європу?
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22.04.2025 13:29 Ответить
точно живіший за всіх живих? ) ти нічого не плутаєш тут? ) якщо не плутаєш, то тоді обгрунтуй свій допис.
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22.04.2025 13:36 Ответить
Реєстрація: 22.04.2025
Палишся ботяра
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22.04.2025 14:04 Ответить
"Газ йде в Європу,"

Те саме шо "чувак впав з емпайр стейт білдінг, пролітає 30й поверх. Все ще летить, здоровий, веселий, почувається добре."
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22.04.2025 14:04 Ответить
це не обгрунтування, а висєр в стилі лаптів. до повномасштабного вторгнення в Україну лапті продавли у Європу більше 200 млрд кубів газу щорічно. а тепер продають лише близько 20 млрд кубів через Турецький потік. у 10 разів стали менші продажі газу у Європу. от тобі живіший за всіх живих. уже близько 5000 співробітників своїх звільняє газпром. 24-й рік газпром завершив взагалі із збитком у 15 млрд доларів. і щоб йому вижити, то зараз лаптям будуть піднімати ціни на газ, бо китайцям підняти ціни на газ ху йло сцикане. а от своїй бидломасі то вмить підніме, щоб Міллер не втратив свою багатомільйонну (в доларах) зарплату.
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22.04.2025 15:09 Ответить
То ви мабудь відповідали тому хрестику?
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22.04.2025 16:09 Ответить
саме так. ) та чепуха довго тут не втрималась, в бан пішла.
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22.04.2025 16:20 Ответить
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22.04.2025 15:10 Ответить
Про яку торгівлю із Рашкою може "мріяти" ЄС загалом, а не окремі бізнесмени в котрих сорому не більше ніж в Маска та Орбана із Фіцо, коли на карті втрата незалежності Європою якщо вона буде потурати таким як Трамп та )(уйло (воно ж путін)?! Зрадники інтересів власних країн є в будь якому народі, але вирішують не вони, а більшість. Настрої ж більшості відомі, і вони не на боці Кремля, або затрампованого Білого дому!!!
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22.04.2025 15:59 Ответить
А чо, вже не можна помріяти? Дешевий кацапський газ був хорошим рушієм західних економік. Тож ніхто був би не проти повернути все взад. Але ж прийшло розуміння які небезпеки це несе, тож недарма під визг і хрюкання угорців зараз намагаються ввести повний мораторій на кацапський газ і нафту.
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22.04.2025 16:08 Ответить
Якщо буде диверсифікація, особливої загрози не буде.
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22.04.2025 18:13 Ответить
і що тебе володінский лахтиш сюди на цензор принесло? певне 15срублей за комент
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22.04.2025 12:44 Ответить
Тобі у Франції рублями платять?
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22.04.2025 13:15 Ответить
За публічне приниження кацапів людожерів і №уйлососів я гроші не беру, я їх іще й доначу і не срублями а твердими Євриками. Що правда не багато, на цей час поки дав загалом лише 4 тисячі. Це лише 10 дронів камікадзе які прилетіли в рило рашиських окупантів. Та нічого я пішов на мовні курси, потім знайду краще оплачувану роботу. А там все буде добре.
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22.04.2025 18:57 Ответить
Есть Международное право и Устав ООН, не нужно ничего выдумывать и хитрить. Все решения принятые не по Международному праву будут нелегитимны!
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22.04.2025 12:42 Ответить
Ну, і є Конституція України.
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22.04.2025 13:31 Ответить
Конституцію України ЗЕлені ще в 19 му похєрили.
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22.04.2025 14:43 Ответить
Якісь окремі статті, а не усю.
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22.04.2025 18:14 Ответить
Так, але усю потихеньку дожовують.
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22.04.2025 18:16 Ответить
І в ЧОМУ САМЕ "ПОХЕРИЛИ"?!!!!
З 2019 року до Конституції внесено ДВІ зміниж. У лютому 2019 про курс в НАТО, у вересні 2019 року про недоторканість народних депутатів.
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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23.04.2025 09:00 Ответить
Яка в нас республіка парламенсько- президентська чи президентсько - парламенська за Конституцією і яка по факту? Так ото ж
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23.04.2025 10:26 Ответить
Ну типу за часів Порошенко головними були спочатку Яценюк (якого зжер сивочолий), а потім Гройсман?!!! А Порошенко там як би тільки підписував те що йому на підпис приносив Парубій?
ТАК?
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23.04.2025 22:15 Ответить
а що рашка-срашка дотримуеться цих договорів їй достатьньо ради совбеза оон там небеньзя усим розкажещо рашка з ними зробе ноги на стіл а будете прти щей і насеру на стіл бу-га га
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22.04.2025 16:49 Ответить
"мирна угода може містити щось на кшталт обміну територій на гарантії безпеки" - у нас вже були "гарантії безпеки в обмін на ЯЗ"...
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22.04.2025 12:42 Ответить
А може Європі для початку треба самій воювати, щоб вказувати на якісь "червоні лінії"?
Чи воювати мають лише українці, а Європа вирішуватиме за них?
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22.04.2025 12:44 Ответить
Це припущення.

Явного нападу на країни Європи (НАТО) не було - ***** побоялося, чи прорахувалося. Хотів спочатку кусень побільше відхопити бліц-крігом.
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22.04.2025 18:16 Ответить
а піндоси чого тоді за на вирішують?
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22.04.2025 23:22 Ответить
Чому червоні лінії ЄС щодо України є секретом??? Про них треба відверто і голосно говорити скрізь і кожному союзнику і ворогу. Особливо, якщо ці ЧЛ є непорушними щодо торгу, оскільки базуються на цінностях ЄС.
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22.04.2025 12:45 Ответить
А от і ні. Коли щось продаєш чи купуєш то свою кінцеву ціну ти кажеш в останій момент торгу.
Чи ти хочеш щоб підари путінські знали на що піде а на що не піде Україна.
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22.04.2025 12:49 Ответить
Да, но они сами видимо не знают на что готовы, вот и оставляют простор для маневра, я уж молчу про Орбана, Фицо.
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22.04.2025 13:14 Ответить
А от і ніт. Подивися на прапорець у мене коло імені.
А тепер прочитай оце що нижче:
https://censor.net/ua/news/3548065/frantsiya-zbilshyla-vyrobnytstvo-artyleriyiskyh-system-caesar
Головне що Зеленський і компанія знає що громадяни України йому не вибачать.
В Україні на цей час дуже багато тих хто уміє управляти дронами.
Ти б сам хотів би пересолити борщ який належить БеПееЛАшнику.
Я б ні, навіщо мені гидити хорошим людям. Та і страшно якось спати в ліжку а тобі в віконце чи в комин твого каміну залітає пару копієчних бомб. А це легко робити і реби не допоможуть.
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22.04.2025 19:12 Ответить
Більш ймовірно, що готується гнилих "договорняк", де Україну просто домовились поділити, врятувавши кацапів.
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22.04.2025 19:03 Ответить
А що вже правило про те що "якщо сильненько по рилу кацапа стукнути молотком-то цей кацап зразу стає менше тупорилим і починає вищати про рЮсофобію"?
Та і Європейці знають що лише Україна є ключем яким можна відкирити ворота Європи і далі як *************:убивать, гвалтувать і грабувати уже будуть тих хто з 1945 року не має бойового духу.
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22.04.2025 19:19 Ответить
чи ти може хочеш точно гнили дороворнячок із рашкою, ну щоб українськими тілами відчиняли ворота Європи? А от кацапська рашня цього навіть не приховувала з 2014 року. Весь час намагалися домовитись щоб "на Ламанш". В тебе память рибки чи ти з обслуговуючого персоналу володіна? Як крайнє-то як володін долбит, норм я бачу.
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22.04.2025 19:23 Ответить
Росія нападе на Європу раніше, якщо війна в Україні завершиться до 2030 року - https://hromadske.ua/viyna/241112-rosiia-napade-na-yevropu-ranishe-iakshcho-viyna-v-********-zavershytsia-do-2030-roku-nimetska-rozvidka німецька розвідка

От і всі ваші європейські червоні лінії.
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22.04.2025 12:47 Ответить
"Чи може бути об'єктивним у веденні переговорів зі США міністр оборони України Умеров?
Його сім'я: син, дві доньки, дружина живуть у США, чекають громадянства і навряд чи захочуть, щоб їх депортували в Україну.
Чи може цей факт бути фактором впливу на Умерова з боку влади США?"
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22.04.2025 12:59 Ответить
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22.04.2025 13:02 Ответить
Переїде до Сочі - там практично те саме
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22.04.2025 13:29 Ответить
Починають крутити Україною як циган сонцем
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22.04.2025 13:10 Ответить
Що йому тут, в Україні втрачати, якщо його сім"я у США?
А що втрачати ЗЄ, його чекають квартири у Лондоні, які зараз стереже для нього Шефір?
А що втрачати Єрмаку, поїде до батька в Расєюшку...
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22.04.2025 13:16 Ответить
Як що втрачати?-корито! Де ж ці хряки можуть так нахаляву поживитись...
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22.04.2025 16:30 Ответить
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22.04.2025 13:22 Ответить
у них усіх є лише одна червона лінія - щоб війна не вийшла за межі України
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22.04.2025 13:27 Ответить
Саме тому вони рятують росію від економічного колапсу та обвалу й поразки та посилюють її за рахунок територій, ресурсів та людей України - щоби росія була достатньо сильною продовжувати агресію й надалі - га Україну та, не наприклад, на країни Балтії, ага.
Л- логіка.
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22.04.2025 19:07 Ответить
Трамп налякав Європу. Тепер НАТО буде більш згідливо до України.
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22.04.2025 13:32 Ответить
Обмін територій на гарантії, знову в українців тяга до халяви, 20 років бігали чекали халяви, що хтось НАТО буде захищати, а ЄС дотувати на халяву.

Нам треба території назад, а не гарантії. У нас ВПК виробляє зброї на 35 млрд., це більша гарантія чим гарантії Заходу котрий може розвалитись, якщо ультра-праві виграють вибори там.
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22.04.2025 14:02 Ответить
все вірно. Як тільки нарешті скажемо НІ лохотрону, то і відношення буде інше.
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22.04.2025 15:48 Ответить
Того то малєнькій кубінєц Рубіо так сердито підскакував біля трапу літака.
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22.04.2025 14:19 Ответить
У нас нєт козырєй! Всє козырi у Трампа! 🐧
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22.04.2025 16:16 Ответить
кацапе,від тебе смердить тюлькою і щами,згинь!
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22.04.2025 16:33 Ответить
Америка- это глыба,дурень..
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22.04.2025 16:37 Ответить
Не треба так казати, штурмовикам з дивану видніше
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22.04.2025 17:07 Ответить
Ось це потужний поворот. Україна воює і щодня платить життями, а Європа за всім спостерігає з безпечної відстані та червоні лінії малює
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22.04.2025 18:42 Ответить
 
 