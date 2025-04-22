Європа вказала США "червоні лінії" щодо України, - Барро

На останній зустрічі у Парижі європейські країни донесли до американської сторони, які питання щодо України не можуть бути предметом поступок Росії задля припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Наша мета – захищати французькі інтереси та європейську безпеку. І це причина того, що коли США вирішують виступати у ролі посередника, ми хочемо, щоб вони знали, які наші червоні лінії", – сказав очільник МЗС Франції.

Він не став розкривати деталей, що саме європейці вказали як червоні лінії щодо України.

Нагадаємо, в Адміністрації президента США Трампа вважають, що мирна угода може містити щось на кшталт обміну територій на гарантії безпеки. Однак переговори ще тривають.

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