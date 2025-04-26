Сибіга і глава МЗС Франції Барро обговорили мирний процес і скоординували наступні кроки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан-Ноель Барро провели зустріч у Римі, де обговорили мирний процес та скоординували подальші кроки.

Про це повідомив Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Приємно було поспілкуватися з Жаном-Ноелем Барро після зустрічі наших лідерів і обговорити мирний процес після наших переговорів у Лондоні. Я відзначив успішне головування Франції в Раді Безпеки ООН - ми скоординували наступні кроки. Франція твердо стоїть на нашому боці, і ми це дуже цінуємо", - написав Сибіга.

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