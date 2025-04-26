УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Сибіги і Барро
203 2

Сибіга і глава МЗС Франції Барро обговорили мирний процес і скоординували наступні кроки

Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан-Ноель Барро провели зустріч у Римі, де обговорили мирний процес та скоординували подальші кроки.

Про це повідомив Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Приємно було поспілкуватися з Жаном-Ноелем Барро після зустрічі наших лідерів і обговорити мирний процес після наших переговорів у Лондоні. Я відзначив успішне головування Франції в Раді Безпеки ООН - ми скоординували наступні кроки. Франція твердо стоїть на нашому боці, і ми це дуже цінуємо", - написав Сибіга.

Також читайте: Європа вказала США "червоні лінії" щодо України, - Барро

Автор: 

Франція (3069) Сибіга Андрій (410) Барро Жан-Ноель (22)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* наші керманичі вигулюватися в Європі а то і далі, з Лєнкою...
показати весь коментар
26.04.2025 16:56 Відповісти
ой Сибіга без Єрмака? чи зараз він пристібнув себе до Умєрова - майбутнього громадянина США...
показати весь коментар
26.04.2025 17:39 Відповісти
 
 