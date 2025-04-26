Сибіга і глава МЗС Франції Барро обговорили мирний процес і скоординували наступні кроки
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан-Ноель Барро провели зустріч у Римі, де обговорили мирний процес та скоординували подальші кроки.
Про це повідомив Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Приємно було поспілкуватися з Жаном-Ноелем Барро після зустрічі наших лідерів і обговорити мирний процес після наших переговорів у Лондоні. Я відзначив успішне головування Франції в Раді Безпеки ООН - ми скоординували наступні кроки. Франція твердо стоїть на нашому боці, і ми це дуже цінуємо", - написав Сибіга.
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Виктор Ле #550890
показати весь коментар26.04.2025 16:56 Відповісти Мені подобається 0
Наталия Гончар
показати весь коментар26.04.2025 17:39 Відповісти Мені подобається 0
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