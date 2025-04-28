Враг пытался прорваться через передний край с выходом в тыл на Новопавловском направлении, - 79-я ОДШБр
На Новопавловском направлении, в зоне ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, противник предпринял мощную попытку прорыва через передний край с выходом в тыл. Движение колонн началось в четыре часа утра, однако уже вскоре штурмовиков постигла неудача.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 79-й ОДШБр бригады Богдан Януш.
По его словам, основные виды штурмов сейчас - это мотоциклетные и пешие. Бронетехнику россияне применяют раз в 2-3 недели. Выдвигаются колонной с мощным РЭБом, одновременно используют демонстрационные действия, имеющие целью отвлечь внимание Сил обороны.
"Несколько групп на разные позиции. Рассеять внимание как наших средств наблюдения, так и нашей пехоты. И, соответственно, растянуть наши огневые средства по разным направлениям. Плюс, параллельно, за несколько дней до этого противник "ровняет" все линии боевого соприкосновения, ближайшие села - начиная от ствольной артиллерии, заканчивая КАБами", - рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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