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Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
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Ворог намагався прорватися через передній край з виходом в тил на Новопавлівському напрямку, - 79-ї ОДШБр

Бої на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку, у зоні відповідальності 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, противник здійснив потужну спробу прориву через передній край з виходом в тил. Рух колон почався о четвертій годині ранку, однак вже незабаром штурмовиків спіткала невдача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  розповів заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї ОДШБр бригади Богдан Януш.

За його словами, основні види штурмів нині - це мотоциклетні та піші. Бронетехніку росіяни застосовують раз в 2-3 тижні. Висуваються колоною з потужним РЕБом, водночас використовують демонстраційні дії, що мають на меті відвернути увагу Сил оборони.

"Декілька груп на різні позиції. Розсіяти увагу як наших засобів спостереження, так і нашої піхоти. І, відповідно, розтягти наші вогневі засоби по різних напрямках. Плюс, паралельно, за кілька днів до цього противник "рівняє" всі лінії бойового зіткнення, найближчі села — починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи КАБами", - розповів заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Автор: 

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28.04.2025 13:40 Відповісти
 
 