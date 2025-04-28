За сутки на фронте 168 боестолкновений. Более трети из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 83 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, совершил 5089 обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2337 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Проходы, Миропольское, Марьино, Угроиды, Великий Прыкил Сумской области; Звезда, Константиновка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Зализнычное, Орехов, Малая Токмачка, Приморское, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области и город Херсон.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в сторону Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часова Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое, Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатирь, Надиевка и в направлении Алексеевки, Покровска, Малиновки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались идти вперед в районе населенного пункта Лобково.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых 9 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления и три артиллерийские системы противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1160 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.

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