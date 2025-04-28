КНДР официально заявила об отправке войск в РФ, - СМИ

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что развертывание войск произошло по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Подтверждение развертывания войск в России произошло через несколько месяцев после того, как тысячи северокорейских военных были отправлены в Россию для участия в боевых действиях в Курской области.

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"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены", - заявила Центральная военная комиссия КНДР.

Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности, в боевых действиях в Курской области.