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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР официально заявила об отправке войск в РФ, - СМИ

2 тисячі військових КНДР передано до бойових підрозділів російської армії

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что развертывание войск произошло по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Подтверждение развертывания войск в России произошло через несколько месяцев после того, как тысячи северокорейских военных были отправлены в Россию для участия в боевых действиях в Курской области.

Также читайте: Администрация Трампа рассматривает варианты возобновления диалога с Северной Кореей, - Axios

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены", - заявила Центральная военная комиссия КНДР.

Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности, в боевых действиях в Курской области.

Автор: 

КНДР (1199) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+34
Принизили Захід.принизили Рудого Трамба.смачно харкнули в харю Європі і америкосам
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28.04.2025 01:40
+24
Раз пішли таки офіційні перетруси, заяви та підтвердження, то, гадаю, збирають використовувати ці війська на НАШІЙ території!
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28.04.2025 01:51
+18
НАЖАЛЬ у нас союзників НЕМА. КНДР - реальний союзник РФ
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28.04.2025 01:57
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А хто з наших стратегічних партнерів піде на таке?
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28.04.2025 01:38 Ответить
На таке ніхто не піде, бо в кого є ядерна бібмба той і правий, а якщо не правий то його виправдають...
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28.04.2025 01:48 Ответить
А як й в того й в того я/б?
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28.04.2025 03:51 Ответить
Так Україна ж всю Європу захищає, нє? Це ж п'ятий президент України "лизав американський чобіт", а Володимир Олександрович мудрий політик та самостійна фігура. Да і на днях цілий колишній депутат Верховної Ради України, який воює, написав, що треба протриматися 6-8 місяців

Розумієте, партнерам треба щось запропонувати взамін. У нас же високотехнологічна розвинена заможна країна
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28.04.2025 08:10 Ответить
Принизили Захід.принизили Рудого Трамба.смачно харкнули в харю Європі і америкосам
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28.04.2025 01:40 Ответить
Ну звісно бо виходить шо Амери шо Європа це опущені сцикуни які воюють виключно з сандальним десантом в пустелях
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28.04.2025 04:08 Ответить
Это не сцыкунство, это издержки демократии и прав человека. Это во первых. А во вторых, вы лично сильно горели поехать повоевать в Сирии за одну из 10-15 сторон или например в Судан? А если бы при этом была бы неплохая возможность привлечь немного атомных бомбочек на ваше село?
И тем не менее сотни и тысячи американцев и европейцев приехали воевать за Украину. Сколько украинцев поехало воевать в Заир или там условный ЦАР? Пускай до 2014 года
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28.04.2025 08:56 Ответить
Який в сраку Заїр, що ти мелеш, хворенький...
Іде війна в Європі, а євро-амеро-куколди роками не можуть виділити навіть достатньо старого заліза зі складів, не кажучи про літаки чи ракети. А від самої думки про участь своїх військ навіть в якості миротворців їх пробирає такий понос що навіть бомжі які працюють за миску риса тепер розуміють - цих обісоанців можна вже брати голими руками.
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28.04.2025 09:04 Ответить
От нехай і беруть, вам ж це накраще.
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28.04.2025 10:26 Ответить
мова ж не про тисячі добровольців. А про позицію та силу країн, які гарантували нам безпеку та цілісність. Ось про що йдеться. Пересічним американцям/європейцям/грузинам - повага й шана! Українці вдячні, повірте, все цінуємо. Та от тільки героїчні американці не везуть і не дають нам зброю. Ці всі претензії, що люди висловлюють, спрямовані виключно на адміністрацію старого дегенерата рудого.
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28.04.2025 10:25 Ответить
Ви сами читали текст того меморандума? Почитайте. Там крім поваги до суверенітету і територіальної цілісності нічого нема. Я пам'ятаю як один сенатор приїжджав до України, ще до ратифікації цієї нісенітниці у парламенті, і його питали, чи буде США захищати Україну якщо тбуде війна. Ні, каже, Україна сама здібна себе захистити.
Так що ж ви хочете коли президенти продають стратегічну зброю, а мудрий нарід навіть не протестував проти цього.
До речі, ще є можливість замінувати геть усі реактори АЕС, можливо і Заес можна захопити з цією метою, і застосовувати це саме так як би застосували справжню ядерну зброю, мабуть ще й з більшим ефектом. Ви ж сумували за атомними бімбами? Ось.
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28.04.2025 10:44 Ответить
Сотні росіян теж воюють у складі ЗСУ
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28.04.2025 10:57 Ответить
"Захід" завтра прокинеться і заявить "Ну то й що... ми про це з першого дня знали".

донні прокинеться і напише "that was the STRONG move. Next week I'm heading to Seoul, the capital of North Korea".
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28.04.2025 01:45 Ответить
думаю, застосує вже перевірений спосіб. Напише "Кім, СТІЙ!! Раз-два!"
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28.04.2025 02:59 Ответить
Раз пішли таки офіційні перетруси, заяви та підтвердження, то, гадаю, збирають використовувати ці війська на НАШІЙ території!
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28.04.2025 01:51 Ответить
І всі проковтнуть...
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28.04.2025 01:57 Ответить
НАЖАЛЬ у нас союзників НЕМА. КНДР - реальний союзник РФ
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28.04.2025 01:57 Ответить
До нього збирається в гості Трамп - до Ина- що він там забув - віткоффа ?
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28.04.2025 02:21 Ответить
НА ЖАЛЬ.
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28.04.2025 02:23 Ответить
КНДР отримує гроші та технології від РФ, за всю зброю та солдатів кацапи платять гроші. У нас навпаки, гроші та зброю дають нам, так що не плутайте.
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28.04.2025 04:52 Ответить
не плутайте та не забувайте вислів видатного полководця на чліні ОПи: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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28.04.2025 08:53 Ответить
КНДР, це васал Китаю
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28.04.2025 05:01 Ответить
а кому потрібен союзник, де президентом клоун в светрі на прийоми їздить.
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28.04.2025 06:29 Ответить
справжній клоун віддав третій ядерний потенціал за нічого не вартий папірець ! а зараз сміється над смертями дітей з Монако .
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28.04.2025 07:02 Ответить
А як же сторічний договір з Великобританією? А потужних більше 40 двосторонніх безпекових угод підписаних ОПою? Ааааа, це був просто піар. Для 73%.
Насправді, демократія передбачає значну бюрократію. Тому колективний захід так довго "чухається". Це при авторитаризмі працює принцип "Я сказав! - і всі падають і віджимаються.
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28.04.2025 09:52 Ответить
DW

Минулого року Україна виділяла на оборону 34% свого ВВП (для порівняння: Німеччина - близько 2%). "Всі податкові надходження країни йшли на військові потреби, а цивільні витрати покривалися за рахунок іноземної допомоги", - йдеться у звіті SIPRI.

У 2024 році Росія збільшила військові витрати до 7,1% ВВП, що склало $149 млрд, що на 38% більше, ніж роком раніше, і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Водночас російський оборонний бюджет, наголошується у звіті, стає все більш непрозорим після вторгнення в Україну на початку 2022 року.
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28.04.2025 03:11 Ответить
Сполучені Штати, як і раніше, є країною з найвищими військовими витратами у світі, які у 2024 році підскочили ще більше до 997 мільярдів доларів.
"Значна частина бюджету США на 2024 рік була спрямована на зміцнення військового потенціалу та ядерного арсеналу Сполучених Штатів для підтримки стратегічної переваги над Росією та Китаєм", - йдеться у звіті SIPRI.

Китай також продовжує модернізувати свої збройні сили в усіх сферах до 2035 року, витративши минулого року 314 мільярдів доларів.
За даними SIPRI, підвищення боєздатності китайської армії включає використання «нових бойових літаків-невидимок, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та безпілотних підводних апаратів».
Крім того, у 2024 році КНР стрімко нарощувала свій ядерний арсенал.
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28.04.2025 03:13 Ответить
Німеччина посідає четверте місце у світі за обсягом військового бюджету - після США, Китаю та Росії, досягнувши $88,5 млрд, що на 28% вище, ніж роком раніше.
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28.04.2025 03:16 Ответить
Ось тільки величезний Тихій океан між США та Китаєм робить війну між ними безглуздою, а ось напад Китаю на росію цілком ймовірним. Чекаємо.
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28.04.2025 06:25 Ответить
Там Потужний Гарант у2023 році купу безпекових угод попідписував, там наче Франція з британією і Німеччиною фігурують, коли розгортання військ чекати
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28.04.2025 03:28 Ответить
У разі нападу або загрози агресії щодо однієї зі сторін угода передбачає серйозне занепокоєння іншої сторони. Ось такі пункти угоди там, вони їх звісно виконують)
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28.04.2025 03:33 Ответить
Скоро іран підтягнеться
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28.04.2025 05:19 Ответить
У урусов получается найти войска и ракеты за границей,а у шапитошиков с этим совсем по нулям.
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28.04.2025 07:29 Ответить
Давайте без зрадоньки і переляків, ніхто не заявляв, що КНДР офіційно вступає у війну, бо, якщо хтось не знав, вони зробили це давно🙃

Власне в оригіналі від ЗМІ Південної Кореї (саме Південної, не переплутав) було зазначено, що Північнокорейська центральна військова комісія заявила про нібито успішне завершення операції по звільненню Курщини, зазначивши при цьому, що в тому всьому брали участь війська КНДР, які були відправлені туди за наказом кім чен ина жирної вузькоглазої свині.
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28.04.2025 07:41 Ответить
Повний провал зовнішньої і внутрішньої політики клоунів з Банкової по всіх векторах. Бідна Україна вчергове буде окупована, і вчергове мільйони Українців, наших внуків і пра-правнуків поляжуть, вчергове виборюючи Незалежність. А мерзенні ж.ди повтікають за бугор з награбованим і ржатимуть з "дурних хах.ів"...
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28.04.2025 08:20 Ответить
Забить би тобі їржавого цвяха у голову. Бідному.
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28.04.2025 08:43 Ответить
все набагато серьйозніше...таки сі прийде до Уралу ,а ***** хоче взяти всю Європу , Захід це вже зрозумів...здається шо єдине шо може все врятувати , це надана для України ЯО ...
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28.04.2025 08:22 Ответить
Азіати підтримують азіатів. Братья!
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28.04.2025 08:31 Ответить
так як це зробив ху* ло ,роздав всі технології та дозвін ,для тих ,хто сьогодні воює проти України та Заходу !!!
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28.04.2025 08:33 Ответить
Побачили що реакції світу 0 то чому б і не признатись. Фактично Україна воює проти декількох ядерних держав. Це ще не третя світова, ні?
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28.04.2025 08:53 Ответить
посцяли на обличчя всім і Європі і рудому довбню
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28.04.2025 09:30 Ответить
Ну що ж, Китай обісцяв США більше ніж повністю. Європа просто якесь недієздатне. У них на очах, КНДР - клоака землі під санкціями, ядерна загроза для світу, обʼєднується з іншим злочинцем, отримує зброю і продовольство, а натомість бере участь у війні проти європейської країни. Все це з дозволу і благословення Китаю. Мало що Китай виграв економічну війну у рижого дибіла за 4 дні, так ще й зрозумів, що він накрутить і США, і Європу з їх демократичними цінностями на різьбу і не вспотіє. І при цьому лідери деяких Європейських країн і близького сходу їдуть до болот на 9 травня парадить і показувать, що так можна, це прийнятно.. це сюр
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28.04.2025 09:33 Ответить
Війська КНДР використовуються виключно на території росісі (на даний час), це їхні внутрішні справи. Тому новина ця ні про що (на даний час).
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28.04.2025 09:38 Ответить
як там про яйце та курку, то саме із кімченпідарами... Я тільки за, рознести ерефію (Курську обл.), але ж не за рахунок здачі власної території та можливості використати пн.кор.кондомів...
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28.04.2025 09:47 Ответить
Всі сором,язливо забули, що північна корея це по суті китай!!!!
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28.04.2025 09:48 Ответить
Начувайтесь, чучхейці. Навіть у сортирах не буде вам порятунку.
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28.04.2025 09:48 Ответить
О так виглядає договір про партнерство, а не ті паперці які зельцман, зі своєю камарільєю. з Андорою підписував
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28.04.2025 10:19 Ответить
КНДР-це реальні пацани та надійні со.зники. Нам би таких, НАші "завше стурбовані" будуть місяцями радитись, працювати над, обговорювати, консультуватися а потім родять миш а пізніше скажуть, як вони втомилися.
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28.04.2025 10:34 Ответить
 
 