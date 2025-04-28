КНДР официально заявила об отправке войск в РФ, - СМИ
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
Отмечается, что развертывание войск произошло по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.
Подтверждение развертывания войск в России произошло через несколько месяцев после того, как тысячи северокорейских военных были отправлены в Россию для участия в боевых действиях в Курской области.
"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены", - заявила Центральная военная комиссия КНДР.
Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности, в боевых действиях в Курской области.
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Розумієте, партнерам треба щось запропонувати взамін. У нас же високотехнологічна розвинена заможна країна
И тем не менее сотни и тысячи американцев и европейцев приехали воевать за Украину. Сколько украинцев поехало воевать в Заир или там условный ЦАР? Пускай до 2014 года
Іде війна в Європі, а євро-амеро-куколди роками не можуть виділити навіть достатньо старого заліза зі складів, не кажучи про літаки чи ракети. А від самої думки про участь своїх військ навіть в якості миротворців їх пробирає такий понос що навіть бомжі які працюють за миску риса тепер розуміють - цих обісоанців можна вже брати голими руками.
Так що ж ви хочете коли президенти продають стратегічну зброю, а мудрий нарід навіть не протестував проти цього.
До речі, ще є можливість замінувати геть усі реактори АЕС, можливо і Заес можна захопити з цією метою, і застосовувати це саме так як би застосували справжню ядерну зброю, мабуть ще й з більшим ефектом. Ви ж сумували за атомними бімбами? Ось.
донні прокинеться і напише "that was the STRONG move. Next week I'm heading to Seoul, the capital of North Korea".
Насправді, демократія передбачає значну бюрократію. Тому колективний захід так довго "чухається". Це при авторитаризмі працює принцип "Я сказав! - і всі падають і віджимаються.
Минулого року Україна виділяла на оборону 34% свого ВВП (для порівняння: Німеччина - близько 2%). "Всі податкові надходження країни йшли на військові потреби, а цивільні витрати покривалися за рахунок іноземної допомоги", - йдеться у звіті SIPRI.
У 2024 році Росія збільшила військові витрати до 7,1% ВВП, що склало $149 млрд, що на 38% більше, ніж роком раніше, і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Водночас російський оборонний бюджет, наголошується у звіті, стає все більш непрозорим після вторгнення в Україну на початку 2022 року.
"Значна частина бюджету США на 2024 рік була спрямована на зміцнення військового потенціалу та ядерного арсеналу Сполучених Штатів для підтримки стратегічної переваги над Росією та Китаєм", - йдеться у звіті SIPRI.
Китай також продовжує модернізувати свої збройні сили в усіх сферах до 2035 року, витративши минулого року 314 мільярдів доларів.
За даними SIPRI, підвищення боєздатності китайської армії включає використання «нових бойових літаків-невидимок, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та безпілотних підводних апаратів».
Крім того, у 2024 році КНР стрімко нарощувала свій ядерний арсенал.
Власне в оригіналі від ЗМІ Південної Кореї (саме Південної, не переплутав) було зазначено, що Північнокорейська центральна військова комісія заявила про нібито успішне завершення операції по звільненню Курщини, зазначивши при цьому, що в тому всьому брали участь війська КНДР, які були відправлені туди за наказом кім чен ина жирної вузькоглазої свині.