Администрация Трампа рассматривает варианты возобновления диалога с Северной Кореей, - Axios
Администрация президента США Дональда Трампа негласно проводит дискуссии и консультации с внешними экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Северной Кореей.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что Трамп дал понять, что хотел бы восстановить связь с диктатором КНДР Ким Чен Ыном и команда по нацбезопасности США готовится к такому сценарию.
По словам старшего научного сотрудника Института Брукингса Эндрю Йо, "обсуждения за закрытыми дверями" с участием экспертов аналитических центров, нынешних и бывших американских чиновников свидетельствуют о том, что администрация президента США рассматривает различные сценарии встречи Трампа и Кима.
"Мы созываем агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северные корейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и говорим о потенциальных путях, включая взаимодействие", - сказал высокопоставленный американский чиновник.
В статье говорится, что на прошлой неделе посол Швеции в Северной Корее, представляющий интересы США, посетил Вашингтон для консультаций с американскими чиновниками и экспертами. Один из источников Axios сообщил, что целью его визита было в основном выяснить настроения в Вашингтоне относительно взаимодействия с Пхеньяном.
В то же время, как отмечает издание, пока ничего не указывает на то, что переговоры между США и КНДР скоро могут возобновиться.
Неназванный бывший высокопоставленный американский чиновник отметил, что готовность КНДР к сотрудничеству с США будет зависеть от характера разговора. В то же время он считает, что Ким Чен Ын вряд ли серьезно рассматривает идею переговоров по денуклеаризации (ядерного разоружения, - ред.), на чем были сосредоточены переговоры во время первого президентского срока Трампа.
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тaк что он не многим лучше
кожному республіканцю
книгу "Ідеї чучхе-ідеї трампона!"
Економічну співрацю по чомусь здійснити?
Відмовити пухляка від ядерки?
Відмовити пухляка від співпраці з Китаєм чи росією?
Просто поп%здіти - бо пухляк в тренді?
Предложи северокорейцaм вернуть Сеул под их юрисдикцию, который они оккупировaли до вмешaтельствa в войну aмерики.
нехай їде, старий придурок. Скриньку Пандори вже відкрив.