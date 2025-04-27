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Новости Отношения США и КНДР
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Администрация Трампа рассматривает варианты возобновления диалога с Северной Кореей, - Axios

Трамп может возобновить диалог с Кимом

Администрация президента США Дональда Трампа негласно проводит дискуссии и консультации с внешними экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Северной Кореей.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Трамп дал понять, что хотел бы восстановить связь с диктатором КНДР Ким Чен Ыном и команда по нацбезопасности США готовится к такому сценарию.

По словам старшего научного сотрудника Института Брукингса Эндрю Йо, "обсуждения за закрытыми дверями" с участием экспертов аналитических центров, нынешних и бывших американских чиновников свидетельствуют о том, что администрация президента США рассматривает различные сценарии встречи Трампа и Кима.

"Мы созываем агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северные корейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и говорим о потенциальных путях, включая взаимодействие", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

В статье говорится, что на прошлой неделе посол Швеции в Северной Корее, представляющий интересы США, посетил Вашингтон для консультаций с американскими чиновниками и экспертами. Один из источников Axios сообщил, что целью его визита было в основном выяснить настроения в Вашингтоне относительно взаимодействия с Пхеньяном.

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В то же время, как отмечает издание, пока ничего не указывает на то, что переговоры между США и КНДР скоро могут возобновиться.

Неназванный бывший высокопоставленный американский чиновник отметил, что готовность КНДР к сотрудничеству с США будет зависеть от характера разговора. В то же время он считает, что Ким Чен Ын вряд ли серьезно рассматривает идею переговоров по денуклеаризации (ядерного разоружения, - ред.), на чем были сосредоточены переговоры во время первого президентского срока Трампа.

Читайте также: Трамп не исключает возможности контактов с Ким Чен Ыном: КНДР - великая ядерная нация

Автор: 

КНДР (1198) США (26719) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+5
пухляк знову поводить рудому по губах.
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27.04.2025 20:32
+5
Тварюко, корейці у війну увійшли проти вас- ідіотів!
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27.04.2025 20:35
+4
Мабуть рудому сподобалось,просить повторити.
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27.04.2025 20:38
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пухляк знову поводить рудому по губах.
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27.04.2025 20:32 Ответить
Мабуть рудому сподобалось,просить повторити.
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27.04.2025 20:38 Ответить
мабуть пора вже і з Адольфом, і чим швидше, тим і краще буде ген всім.
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27.04.2025 20:32 Ответить
Тварюко, корейці у війну увійшли проти вас- ідіотів!
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27.04.2025 20:35 Ответить
Тягне Трампа до пупса - йому шо там медом помазано - Ющенко
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27.04.2025 20:38 Ответить
Цей Трамп зламався. Несіть нового...
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27.04.2025 20:38 Ответить
новый любит тр a х aть дивaн и он вообще покемон мaскa
тaк что он не многим лучше
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27.04.2025 21:56 Ответить
трампон закупить
кожному республіканцю
книгу "Ідеї чучхе-ідеї трампона!"
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27.04.2025 20:39 Ответить
Кто там следующий в очереди? Наверное Венесуэла.
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27.04.2025 20:41 Ответить
Боже, яке кончене... (с)
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27.04.2025 20:41 Ответить
Диктатори всєя Землі - єднайтеся.
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27.04.2025 20:42 Ответить
Сі, *****, кім. Сцарі. Рудий шаленіє від доскону-диктаторів і мріє запровадити в Америці такий же режим правління. Ось і все.
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27.04.2025 20:43 Ответить
Так, саме про це писала його племінниця Мері Трамп в 2021 р. https://www.psychologytoday.com/us/blog/narcissism-demystified/202007/provocative-psychological-analysis-trump-trump
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27.04.2025 21:01 Ответить
Как только поменяется президент в США, то отношения и все договоренности могут развернутся на 180 градусов.
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27.04.2025 20:45 Ответить
Давай Донні не зупиняйся, мирися вже з Аль каїдою да виплати їм репарації і вибачися від імені американського нароту
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27.04.2025 20:45 Ответить
Тут только тюрьма выход...
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27.04.2025 20:46 Ответить
Коли в тебе є ядерна зброя, президенти США цілують тебе у дупу.
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27.04.2025 20:49 Ответить
Для этава нужна всиволишь пацылавать таварища Ына в попку.
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27.04.2025 20:49 Ответить
Надо віддати пухляку частину Південної Кореї і буде всім щастя. Трамп майстер геніально простих рішень на користь диктаторів та маньяків.
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27.04.2025 20:50 Ответить
Яка ціль такого діалогу? Щоб що?
Економічну співрацю по чомусь здійснити?
Відмовити пухляка від ядерки?
Відмовити пухляка від співпраці з Китаєм чи росією?
Просто поп%здіти - бо пухляк в тренді?
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27.04.2025 21:09 Ответить
Судя по всему, трампу не хватает третьего придурка для полного комплекта.
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27.04.2025 21:12 Ответить
трампону подобаєтьься, коли його посилають нах...Хуйло послав, кинчиху послав минулого разу, а трампон хоче дубль... Це якесь збочення,- тягнутись до покидьків..
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27.04.2025 21:14 Ответить
хай пошлють до північної кореї вітькова - він вже зарекомендував себе як геніальний перемовник.
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27.04.2025 21:28 Ответить
заодно по дорозі владнає конфлікт у Кашмірі.
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27.04.2025 21:30 Ответить
Ну що ж - коаліція вилупків потихеньку вимальовується.
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27.04.2025 21:34 Ответить
опять 25

Предложи северокорейцaм вернуть Сеул под их юрисдикцию, который они оккупировaли до вмешaтельствa в войну aмерики.
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27.04.2025 21:49 Ответить
Коли з кімом взагалі ніхто не спілкувався, тоді він сидів як миша під віником. Не посилав своїх зомбі вбивати українців , не випробовував свої балістичні ракети в Україні наче на полігоні, але знайшовся поц, який вирішив цього упиря легалізувати та поїхав вперше за всю історію президент Америки до диктатора. І почалося.
нехай їде, старий придурок. Скриньку Пандори вже відкрив.
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27.04.2025 21:51 Ответить
Вісь диктаторів сформована!! СОУ = найнадійніша сила світової безпеки за Європу!
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27.04.2025 21:59 Ответить
Рудий дружбан всіх уй0пків. Гітлер з Пол Потом не дожили - зараз лікті в пеклі кусають.
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27.04.2025 22:04 Ответить
 
 