Адміністрація Трампа розглядає варіанти відновлення діалогу з Північною Кореєю, - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа негласно проводить дискусії та консультації із зовнішніми експертами, розглядаючи варіанти потенційного відновлення діалогу з Північною Кореєю.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що Трамп дав зрозуміти, що хотів би відновити зв’язок з диктатором КНДР Кім Чен Ином і команда з нацбезпеки США готується до такого сценарію.

За словами старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса Ендрю Йо, "обговорення за зачиненими дверима" за участю експертів аналітичних центрів, нинішніх і колишніх американських чиновників свідчать про те, що адміністрація президента США розглядає різні сценарії зустрічі Трампа і Кіма.

"Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні перебувають північні корейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо і говоримо про потенційні шляхи, включаючи взаємодію", - сказав високопоставлений американський чиновник.

У статті йдеться, що минулого тижня посол Швеції в Північній Кореї, який представляє інтереси США, відвідав Вашингтон для консультацій з американськими чиновниками та експертами. Одне з джерел Axios повідомило, що метою його візиту було здебільшого з’ясувати настрої у Вашингтоні щодо взаємодії з Пхеньяном.

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Водночас, як зауважує видання, наразі нічого не вказує на те, що переговори між США та КНДР скоро можуть відновитися.

Неназваний колишній високопоставлений американський чиновник зауважив, що готовність КНДР до співпраці із США залежатиме від характеру розмови. Водночас він вважає, що Кім Чен Ин навряд чи серйозно розглядає ідею переговорів щодо денуклеаризації (ядерного роззброєння, - ред.), на чому були зосереджені перемовини під час першого президентського терміну Трампа.

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