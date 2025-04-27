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Новини Відносини США та КНДР
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Адміністрація Трампа розглядає варіанти відновлення діалогу з Північною Кореєю, - Axios

Трамп може відновити діалог з Кімом

Адміністрація президента США Дональда Трампа негласно проводить дискусії та консультації із зовнішніми експертами, розглядаючи варіанти потенційного відновлення діалогу з Північною Кореєю.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що Трамп дав зрозуміти, що хотів би відновити зв’язок з диктатором КНДР Кім Чен Ином і команда з нацбезпеки США готується до такого сценарію.

За словами старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса Ендрю Йо, "обговорення за зачиненими дверима" за участю експертів аналітичних центрів, нинішніх і колишніх американських чиновників свідчать про те, що адміністрація президента США розглядає різні сценарії зустрічі Трампа і Кіма.

"Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні перебувають північні корейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо і говоримо про потенційні шляхи, включаючи взаємодію", - сказав високопоставлений американський чиновник.

У статті йдеться, що минулого тижня посол Швеції в Північній Кореї, який представляє інтереси США, відвідав Вашингтон для консультацій з американськими чиновниками та експертами. Одне з джерел Axios повідомило, що метою його візиту було здебільшого з’ясувати настрої у Вашингтоні щодо взаємодії з Пхеньяном.

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Водночас, як зауважує видання, наразі нічого не вказує на те, що переговори між США та КНДР скоро можуть відновитися.

Неназваний колишній високопоставлений американський чиновник зауважив, що готовність КНДР до співпраці із США залежатиме від характеру розмови. Водночас він вважає, що Кім Чен Ин навряд чи серйозно розглядає ідею переговорів щодо денуклеаризації (ядерного роззброєння, - ред.), на чому були зосереджені перемовини під час першого президентського терміну Трампа.

Читайте також: Трамп не виключає можливості контактів із Кім Чен Ином: КНДР - велика ядерна нація

Автор: 

КНДР (1220) США (22900) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+5
пухляк знову поводить рудому по губах.
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27.04.2025 20:32
+4
Тварюко, корейці у війну увійшли проти вас- ідіотів!
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27.04.2025 20:35
+4
Мабуть рудому сподобалось,просить повторити.
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27.04.2025 20:38
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пухляк знову поводить рудому по губах.
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27.04.2025 20:32 Відповісти
Мабуть рудому сподобалось,просить повторити.
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27.04.2025 20:38 Відповісти
мабуть пора вже і з Адольфом, і чим швидше, тим і краще буде ген всім.
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27.04.2025 20:32 Відповісти
Тварюко, корейці у війну увійшли проти вас- ідіотів!
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27.04.2025 20:35 Відповісти
Тягне Трампа до пупса - йому шо там медом помазано - Ющенко
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27.04.2025 20:38 Відповісти
Цей Трамп зламався. Несіть нового...
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27.04.2025 20:38 Відповісти
трампон закупить
кожному республіканцю
книгу "Ідеї чучхе-ідеї трампона!"
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27.04.2025 20:39 Відповісти
Кто там следующий в очереди? Наверное Венесуэла.
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27.04.2025 20:41 Відповісти
Боже, яке кончене... (с)
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27.04.2025 20:41 Відповісти
Диктатори всєя Землі - єднайтеся.
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27.04.2025 20:42 Відповісти
Сі, *****, кім. Сцарі. Рудий шаленіє від доскону-диктаторів і мріє запровадити в Америці такий же режим правління. Ось і все.
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27.04.2025 20:43 Відповісти
Так, саме про це писала його племінниця Мері Трамп в 2021 р. https://www.psychologytoday.com/us/blog/narcissism-demystified/202007/provocative-psychological-analysis-trump-trump
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27.04.2025 21:01 Відповісти
Как только поменяется президент в США, то отношения и все договоренности могут развернутся на 180 градусов.
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27.04.2025 20:45 Відповісти
Давай Донні не зупиняйся, мирися вже з Аль каїдою да виплати їм репарації і вибачися від імені американського нароту
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27.04.2025 20:45 Відповісти
Тут только тюрьма выход...
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27.04.2025 20:46 Відповісти
Коли в тебе є ядерна зброя, президенти США цілують тебе у дупу.
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27.04.2025 20:49 Відповісти
Для этава нужна всиволишь пацылавать таварища Ына в попку.
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27.04.2025 20:49 Відповісти
Надо віддати пухляку частину Південної Кореї і буде всім щастя. Трамп майстер геніально простих рішень на користь диктаторів та маньяків.
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27.04.2025 20:50 Відповісти
Яка ціль такого діалогу? Щоб що?
Економічну співрацю по чомусь здійснити?
Відмовити пухляка від ядерки?
Відмовити пухляка від співпраці з Китаєм чи росією?
Просто поп%здіти - бо пухляк в тренді?
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27.04.2025 21:09 Відповісти
Судя по всему, трампу не хватает третьего придурка для полного комплекта.
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27.04.2025 21:12 Відповісти
трампону подобаєтьься, коли його посилають нах...Хуйло послав, кинчиху послав минулого разу, а трампон хоче дубль... Це якесь збочення,- тягнутись до покидьків..
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27.04.2025 21:14 Відповісти
хай пошлють до північної кореї вітькова - він вже зарекомендував себе як геніальний перемовник.
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27.04.2025 21:28 Відповісти
заодно по дорозі владнає конфлікт у Кашмірі.
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27.04.2025 21:30 Відповісти
Ну що ж - коаліція вилупків потихеньку вимальовується.
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27.04.2025 21:34 Відповісти
опять 25

Предложи северокорейцaм вернуть Сеул под их юрисдикцию, который они оккупировaли до вмешaтельствa в войну aмерики.
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27.04.2025 21:49 Відповісти
Коли з кімом взагалі ніхто не спілкувався, тоді він сидів як миша під віником. Не посилав своїх зомбі вбивати українців , не випробовував свої балістичні ракети в Україні наче на полігоні, але знайшовся поц, який вирішив цього упиря легалізувати та поїхав вперше за всю історію президент Америки до диктатора. І почалося.
нехай їде, старий придурок. Скриньку Пандори вже відкрив.
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27.04.2025 21:51 Відповісти
 
 