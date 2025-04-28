КНДР офіційно заявила про відправлення військ до РФ, - ЗМІ

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Зазначається, що розгортання військ відбулося за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Підтвердження розгортання військ в Росії відбулось через кілька місяців після того, як тисячі північнокорейських військових були відправлені в Росію для участі в бойових діях в Курській області.

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"Операції зі звільнення Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади в Російську Федерацію були переможно завершені", - заявила Центральна військова комісія КНДР.

Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.