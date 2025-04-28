УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4037 відвідувачів онлайн
Новини Війська КНДР Співпраця КНДР та РФ
1 235 11

КНДР офіційно заявила про відправлення військ до РФ, - ЗМІ

КНДР офіційно підтвердила участь своїх військових у війні проти України

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Зазначається, що розгортання військ відбулося за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Підтвердження розгортання військ в Росії відбулось через кілька місяців після того, як тисячі північнокорейських військових були відправлені в Росію для участі в бойових діях в Курській області.

Читайте: Адміністрація Трампа розглядає варіанти відновлення діалогу з Північною Кореєю, - Axios

"Операції зі звільнення Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади в Російську Федерацію були переможно завершені", - заявила Центральна військова комісія КНДР.

Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

Автор: 

КНДР (1221) війна в Україні (3988)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Принизили Захід.принизили Рудого Трамба.смачно харкнули в харю Європі і америкосам
показати весь коментар
28.04.2025 01:40
+2
Раз пішли таки офіційні перетруси, заяви та підтвердження, то, гадаю, збирають використовувати ці війська на НАШІЙ території!
показати весь коментар
28.04.2025 01:51
+2
НАЖАЛЬ у нас союзників НЕМА. КНДР - реальний союзник РФ
показати весь коментар
28.04.2025 01:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто з наших стратегічних партнерів піде на таке?
показати весь коментар
28.04.2025 01:38 Відповісти
На таке ніхто не піде, бо в кого є ядерна бібмба той і правий, а якщо не правий то його виправдають...
показати весь коментар
28.04.2025 01:48 Відповісти
Принизили Захід.принизили Рудого Трамба.смачно харкнули в харю Європі і америкосам
показати весь коментар
28.04.2025 01:40 Відповісти
"Захід" завтра прокинеться і заявить "Ну то й що... ми про це з першого дня знали".

донні прокинеться і напише "that was the STRONG move. Next week I'm heading to Seoul, the capital of North Korea".
показати весь коментар
28.04.2025 01:45 Відповісти
Раз пішли таки офіційні перетруси, заяви та підтвердження, то, гадаю, збирають використовувати ці війська на НАШІЙ території!
показати весь коментар
28.04.2025 01:51 Відповісти
І всі проковтнуть...
показати весь коментар
28.04.2025 01:57 Відповісти
НАЖАЛЬ у нас союзників НЕМА. КНДР - реальний союзник РФ
показати весь коментар
28.04.2025 01:57 Відповісти
До нього збирається в гості Трамп - до Ина- що він там забув - віткоффа ?
показати весь коментар
28.04.2025 02:21 Відповісти
НА ЖАЛЬ.
показати весь коментар
28.04.2025 02:23 Відповісти
 
 