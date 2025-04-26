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Новини Військові КНДР на Курщині
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РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України

РФ визнала участь військ КНДР у боях проти України

У Росії вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.

Так, під час доповіді російському диктатору Володимиру Путін про нібито завершення операції у Курській області Герасимов похвалив північнокорейських військових КНДР.

"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", - заявив Герасимов

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимира Путіну про нібито повне звільнення території Курської області.

Автор: 

КНДР (1218) росія (65238) Курськ (1109) Герасимов Валерій (51)


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Скоро доповість і про китайських,сумно що в України немає таких союзників які готові воювати проти фашистської РФії,дуже сумно.Україна самотужки неподолає цього монстра.
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26.04.2025 15:15 Відповісти
у нас в принципі нема союзників. Союзники шлють свої армії і разом будують плани
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26.04.2025 15:36 Відповісти
А у нас - 270 НадПотужних безпекових цедулок!!
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26.04.2025 16:20 Відповісти
"Самооборона московії від військ НАТО"
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26.04.2025 15:24 Відповісти
«Військові КНДР, показали стійкість і героїзм», а Юра Бутусов показав розпаковку їхнього командира 🤣
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26.04.2025 15:29 Відповісти
"Хонгільдони" показали "стійкість та героїзм", стійко працюючи мішенями для наших куль, шрапнелі та ФПВ-шок, і геройська перерізаючи собі вени, після поранення...
Збили трохи пиху зі "спецназу" "бойового хом"яка"...
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26.04.2025 15:49 Відповісти
 
 