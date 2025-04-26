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РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України
У Росії вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.
Так, під час доповіді російському диктатору Володимиру Путін про нібито завершення операції у Курській області Герасимов похвалив північнокорейських військових КНДР.
"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", - заявив Герасимов
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимира Путіну про нібито повне звільнення території Курської області.
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