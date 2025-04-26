РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України

У Росії вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.

Так, під час доповіді російському диктатору Володимиру Путін про нібито завершення операції у Курській області Герасимов похвалив північнокорейських військових КНДР.

"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", - заявив Герасимов

Також читайте: Північнокорейські війська на боці РФ освоїли тактику дронів і РЕБ, - ГУР

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимира Путіну про нібито повне звільнення території Курської області.