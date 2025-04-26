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РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины
В России впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
Так, во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции в Курской области Герасимов похвалил северокорейских военных КНДР.
"Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - заявил Герасимов
Напомним, ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении территории Курской области.
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