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Новости Военные КНДР на Курщине
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РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины

РФ признала участие войск КНДР в боях против Украины

В России впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Так, во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции в Курской области Герасимов похвалил северокорейских военных КНДР.

"Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - заявил Герасимов

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Напомним, ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении территории Курской области.

Автор: 

КНДР (1196) россия (95580) Курск (1098) Герасимов Валерий (47)


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Скоро доповість і про китайських,сумно що в України немає таких союзників які готові воювати проти фашистської РФії,дуже сумно.Україна самотужки неподолає цього монстра.
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26.04.2025 15:15 Ответить
у нас в принципі нема союзників. Союзники шлють свої армії і разом будують плани
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26.04.2025 15:36 Ответить
А у нас - 270 НадПотужних безпекових цедулок!!
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26.04.2025 16:20 Ответить
"Самооборона московії від військ НАТО"
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26.04.2025 15:24 Ответить
«Військові КНДР, показали стійкість і героїзм», а Юра Бутусов показав розпаковку їхнього командира 🤣
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26.04.2025 15:29 Ответить
"Хонгільдони" показали "стійкість та героїзм", стійко працюючи мішенями для наших куль, шрапнелі та ФПВ-шок, і геройська перерізаючи собі вени, після поранення...
Збили трохи пиху зі "спецназу" "бойового хом"яка"...
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26.04.2025 15:49 Ответить
 
 