Герасимов доложил Путину о якобы полном "освобождении" Курщины. Генштаб ВСУ сообщил об отражении 30 штурмов. КАРТА
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении территории Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, сегодня якобы россиянами было захвачено последнее село - Горналь.
Заметим, что утром Генштаб ВСУ информировал, что силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском напоямку. Так, за прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 - из РСЗО.
"Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков", - отметили в утренней сводке Генштаба.
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пуйло в конце доклада Герасимова довольно кивнул.
Значит, он этим самым утвердил земли Курщины за Украиной.