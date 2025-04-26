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Новости Операция ВСУ на Курщине Выход Сил обороны с Курщины
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Герасимов доложил Путину о якобы полном "освобождении" Курщины. Генштаб ВСУ сообщил об отражении 30 штурмов. КАРТА

Бои в Курской области: что известно

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении территории Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, сегодня якобы россиянами было захвачено последнее село - Горналь.

Заметим, что утром Генштаб ВСУ информировал, что силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском напоямку. Так, за прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 - из РСЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд приговорил к 15 годам заключения украинского военного, захваченного на Курщине

"Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков", - отметили в утренней сводке Генштаба.

Бои на Курщине

Автор: 

путин владимир (31280) Курск (1098) Герасимов Валерий (47)


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Топ комментарии
+15
Результат победобесия. Повторили

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26.04.2025 14:10
+14
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26.04.2025 14:14
+13
герасімка до 9 травня готовить позитивні результати....
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26.04.2025 13:56
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герасімка до 9 травня готовить позитивні результати....
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26.04.2025 13:56 Ответить
Шо він там доповів - діло десяте - щоб на Суми не поперли
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26.04.2025 13:57 Ответить
якщо і попруть - то 10 травня, як після "святкування" 23 - го лютого в 22-му році
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26.04.2025 14:03 Ответить
будет как с захватом харькова, гдето в сумсмском вовчнске за 5 км от границы и всеруться на годы и будут потом фарш нормально так свой ложить,классике от мясной армии
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26.04.2025 14:08 Ответить
кацапський фарш пох - коли вони лізуть наші хлопці теж гинуть
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26.04.2025 14:14 Ответить
так жеж,пабєдобєсіє скоро. пабєда
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26.04.2025 13:57 Ответить
а там и о захвате лондона на мопедах будут докладывать,что им впервой виртуальную победу намалевать.)
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26.04.2025 14:09 Ответить
Результат победобесия. Повторили

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26.04.2025 14:10 Ответить
Ето-"двіжуха".
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26.04.2025 14:15 Ответить
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26.04.2025 14:14 Ответить
Генштабу потрібно подумати, як 8 травня на БпЛА манекени і муляжі техніки по всій Курщині (КуНР) розставити зранку - рашисти градами і КаБаМи будуть цілий день довбати щоб доповісти про знищення ....
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26.04.2025 14:15 Ответить
Герасимов тем самым признал не освобожденные территории Курщины - территорией Украины
пуйло в конце доклада Герасимова довольно кивнул.
Значит, он этим самым утвердил земли Курщины за Украиной.
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26.04.2025 14:17 Ответить
Во куряне влипли. Теперь пожизненно в паспортах будет штамп "Проживал на оккупированной территории".
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26.04.2025 14:33 Ответить
Пригадую, що ще у 2022 шойга доповідав пуйлу про полноє асвабаждєніє Луганської області. А вона повністю не окупована ще досі.
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26.04.2025 14:44 Ответить
 
 