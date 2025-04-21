Российский суд приговорил к 15 годам заключения украинского военного, захваченного в Курской области
Сегодня, 21 апреля 2025 года, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы украинского военного Сергея Еремеева за участие в Курской операции.
Об этом сообщили в главной военной прокуратуре России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Еремеев был водителем 22-й механизированной бригады ВСУ.
Следственный комитет РФ уточняет, что мужчину признали виновным в якобы совершении теракта. Отмечается, что первые три года украинец проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.
Российское следствие утверждает, что 6 сентября 2024 года Еремеев вместе с другими украинскими военными "ворвался" в Курскую область. В селе Ветреное он якобы "неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", препятствовал эвакуации мирного населения и минировал дороги.
Еремеев попал в плен через три дня, 9 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доки звинувачений у держзраді екс-депутат Лукʼянов обідає в київських ресторанах, а звинувачений в держзраді депутат Новинський вільно привозить в Україну благодатний вогонь, бойового генерала Галушкіна з лікарняного ліжка, після операції тягнуть в суд, оскільки о 24-00 у нього закінчується термін тримання під вартою. У них «горить», і їм байдуже на стан військового.
Під час конвоювання Юрію Алімовичу стало погано і його повернули до палати. Поки що…
https://www.facebook.com/share/v/1DdJAEZ8kq/