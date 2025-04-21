Российский суд приговорил к 15 годам заключения украинского военного, захваченного в Курской области

Сегодня, 21 апреля 2025 года, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы украинского военного Сергея Еремеева за участие в Курской операции.

Об этом сообщили в главной военной прокуратуре России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Еремеев был водителем 22-й механизированной бригады ВСУ.

Следственный комитет РФ уточняет, что мужчину признали виновным в якобы совершении теракта. Отмечается, что первые три года украинец проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.

Российское следствие утверждает, что 6 сентября 2024 года Еремеев вместе с другими украинскими военными "ворвался" в Курскую область. В селе Ветреное он якобы "неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", препятствовал эвакуации мирного населения и минировал дороги.

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Еремеев попал в плен через три дня, 9 сентября.