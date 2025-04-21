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Новости Судебные дела против украинцев в России
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Российский суд приговорил к 15 годам заключения украинского военного, захваченного в Курской области

Суд в Москве приговорил украинца

Сегодня, 21 апреля 2025 года, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы украинского военного Сергея Еремеева за участие в Курской операции.

Об этом сообщили в главной военной прокуратуре России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Еремеев был водителем 22-й механизированной бригады ВСУ.

Следственный комитет РФ уточняет, что мужчину признали виновным в якобы совершении теракта. Отмечается, что первые три года украинец проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.

Российское следствие утверждает, что 6 сентября 2024 года Еремеев вместе с другими украинскими военными "ворвался" в Курскую область. В селе Ветреное он якобы "неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", препятствовал эвакуации мирного населения и минировал дороги.

Также читайте: В РФ "приговорили" к 15-17 годам заключения семерых украинских военнопленных, среди них - воин "Айдара"

Еремеев попал в плен через три дня, 9 сентября.

Автор: 

россия (95546) суд (25096) Курск (1097)


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Побільше олів'є кацапським полоненим. І круасанів, круасанів побільше. З кавою. А Золкін ще з ними побалакає "па душам" і вони розкажуть що прийшли в Україну не геноцидом займатися, а "асвабаждать і заканчівать вайну".
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21.04.2025 16:41 Ответить
Так усі українські полонені, які потрапили у полон в Курській області будуть засуджені по статті тероризм. Українська влада настілки розумна, що перед тим, як відправляти їх на територію іншої держава, не спромоглась навіть прийняти відповідний закон, якій легітимізував би їх діяльність. Вона прийняла це заднім числом, вже після підступу звідти. І наші військові вважаються не комбатантами.
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21.04.2025 17:02 Ответить
Ти хоч сам зрозумів, яку маячню написав?
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21.04.2025 18:38 Ответить
А ось про зелених кацапів:

Доки звинувачений у держзраді екс-депутат Лукʼянов обідає в київських ресторанах, а звинувачений в держзраді депутат Новинський вільно привозить в Україну благодатний вогонь, бойового генерала Галушкіна з лікарняного ліжка, після операції тягнуть в суд, оскільки о 24-00 у нього закінчується термін тримання під вартою. У них «горить», і їм байдуже на стан військового.

Під час конвоювання Юрію Алімовичу стало погано і його повернули до палати. Поки що…

https://www.facebook.com/share/v/1DdJAEZ8kq/
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21.04.2025 17:51 Ответить
 
 