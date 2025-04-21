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Новини Судові справи проти українців у Росії
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Російський суд засудив до 15 років ув’язнення українського військового, захопленого на Курщині

Суд у Москві засудив українця

Сьогодні, 21 квітня 2025 року, 2-й Західний окружний військовий суд Москви засудив до 15 років позбавлення волі українського військового Сергія Єремєєва за участь у Курській операції.

Про це повідомили у головній військовій прокуратурі Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Єремєєв був водієм 22-ї механізованої бригади ЗСУ.

Слідчий комітет РФ уточнює, що чоловіка визнали винним у нібито скоєнні теракту. Зазначається, що перші три роки українець проведе у в'язниці, а решту терміну - в колонії суворого режиму.

Російське слідство стверджує, що 6 вересня 2024 року Єремєєв разом з іншими українськими військовими "вдерся" в Курську область. У селі Вітряне він начебто "неодноразово відкривав вогонь по російських військовослужбовцях і мирному населенню", перешкоджав евакуації мирного населення і мінував дороги.

Також читайте: У РФ "засудили" до 15-17 років ув’язнення сімох українських військовополонених, серед них – воїн "Айдару"

Єремєєв потрапив у полон через три дні, 9 вересня.

Автор: 

росія (65191) суд (11683) Курськ (1109)


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Побільше олів'є кацапським полоненим. І круасанів, круасанів побільше. З кавою. А Золкін ще з ними побалакає "па душам" і вони розкажуть що прийшли в Україну не геноцидом займатися, а "асвабаждать і заканчівать вайну".
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21.04.2025 16:41 Відповісти
Так усі українські полонені, які потрапили у полон в Курській області будуть засуджені по статті тероризм. Українська влада настілки розумна, що перед тим, як відправляти їх на територію іншої держава, не спромоглась навіть прийняти відповідний закон, якій легітимізував би їх діяльність. Вона прийняла це заднім числом, вже після підступу звідти. І наші військові вважаються не комбатантами.
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21.04.2025 17:02 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів, яку маячню написав?
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21.04.2025 18:38 Відповісти
А ось про зелених кацапів:

Доки звинувачений у держзраді екс-депутат Лукʼянов обідає в київських ресторанах, а звинувачений в держзраді депутат Новинський вільно привозить в Україну благодатний вогонь, бойового генерала Галушкіна з лікарняного ліжка, після операції тягнуть в суд, оскільки о 24-00 у нього закінчується термін тримання під вартою. У них «горить», і їм байдуже на стан військового.

Під час конвоювання Юрію Алімовичу стало погано і його повернули до палати. Поки що…

https://www.facebook.com/share/v/1DdJAEZ8kq/
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21.04.2025 17:51 Відповісти
 
 