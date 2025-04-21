Російський суд засудив до 15 років ув’язнення українського військового, захопленого на Курщині

Сьогодні, 21 квітня 2025 року, 2-й Західний окружний військовий суд Москви засудив до 15 років позбавлення волі українського військового Сергія Єремєєва за участь у Курській операції.

Про це повідомили у головній військовій прокуратурі Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єремєєв був водієм 22-ї механізованої бригади ЗСУ.

Слідчий комітет РФ уточнює, що чоловіка визнали винним у нібито скоєнні теракту. Зазначається, що перші три роки українець проведе у в'язниці, а решту терміну - в колонії суворого режиму.

Російське слідство стверджує, що 6 вересня 2024 року Єремєєв разом з іншими українськими військовими "вдерся" в Курську область. У селі Вітряне він начебто "неодноразово відкривав вогонь по російських військовослужбовцях і мирному населенню", перешкоджав евакуації мирного населення і мінував дороги.

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Єремєєв потрапив у полон через три дні, 9 вересня.