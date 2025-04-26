Герасимов доповів Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини. Генштаб ЗСУ звітував про відбиття 30 штурмів. КАРТА

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимира Путіну про нібито повне звільнення території Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, сьогодні нібито росіянами було захоплено останнє село - Горналь.

Зауважимо, що зранку Генштаб ЗСУ інформував, що сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напоямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 - із РСЗВ.

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"Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників", - наголосили у ранковому зведенні Генштабу.