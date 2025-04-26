Герасимов доповів Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини. Генштаб ЗСУ звітував про відбиття 30 штурмів. КАРТА
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимира Путіну про нібито повне звільнення території Курської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, сьогодні нібито росіянами було захоплено останнє село - Горналь.
Зауважимо, що зранку Генштаб ЗСУ інформував, що сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напоямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 - із РСЗВ.
"Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників", - наголосили у ранковому зведенні Генштабу.
Топ коментарі
+8 18c49ed2
показати весь коментар26.04.2025 14:10
+8 YU ST
показати весь коментар26.04.2025 14:14
+7 Luk Viktor
показати весь коментар26.04.2025 13:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пуйло в конце доклада Герасимова довольно кивнул.
Значит, он этим самым утвердил земли Курщины за Украиной.