УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9432 відвідувача онлайн
Новини Операція ЗСУ на Курщині Вихід Сил оборони з Курщини
2 471 14

Герасимов доповів Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини. Генштаб ЗСУ звітував про відбиття 30 штурмів. КАРТА

Бої у Курській області: що відомо

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимира Путіну про нібито повне звільнення території Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, сьогодні нібито росіянами було захоплено останнє село - Горналь.

Зауважимо, що зранку Генштаб ЗСУ інформував, що сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напоямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 - із РСЗВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд засудив до 15 років ув’язнення українського військового, захопленого на Курщині

"Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників", - наголосили у ранковому зведенні Генштабу. 

Бої на Курщині

Автор: 

путін володимир (23831) Курськ (1109) Герасимов Валерій (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Результат победобесия. Повторили

показати весь коментар
26.04.2025 14:10
+8
показати весь коментар
26.04.2025 14:14
+7
герасімка до 9 травня готовить позитивні результати....
показати весь коментар
26.04.2025 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
герасімка до 9 травня готовить позитивні результати....
показати весь коментар
26.04.2025 13:56 Відповісти
Шо він там доповів - діло десяте - щоб на Суми не поперли
показати весь коментар
26.04.2025 13:57 Відповісти
якщо і попруть - то 10 травня, як після "святкування" 23 - го лютого в 22-му році
показати весь коментар
26.04.2025 14:03 Відповісти
будет как с захватом харькова, гдето в сумсмском вовчнске за 5 км от границы и всеруться на годы и будут потом фарш нормально так свой ложить,классике от мясной армии
показати весь коментар
26.04.2025 14:08 Відповісти
кацапський фарш пох - коли вони лізуть наші хлопці теж гинуть
показати весь коментар
26.04.2025 14:14 Відповісти
так жеж,пабєдобєсіє скоро. пабєда
показати весь коментар
26.04.2025 13:57 Відповісти
а там и о захвате лондона на мопедах будут докладывать,что им впервой виртуальную победу намалевать.)
показати весь коментар
26.04.2025 14:09 Відповісти
Результат победобесия. Повторили

показати весь коментар
26.04.2025 14:10 Відповісти
Ето-"двіжуха".
показати весь коментар
26.04.2025 14:15 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2025 14:14 Відповісти
Генштабу потрібно подумати, як 8 травня на БпЛА манекени і муляжі техніки по всій Курщині (КуНР) розставити зранку - рашисти градами і КаБаМи будуть цілий день довбати щоб доповісти про знищення ....
показати весь коментар
26.04.2025 14:15 Відповісти
Герасимов тем самым признал не освобожденные территории Курщины - территорией Украины
пуйло в конце доклада Герасимова довольно кивнул.
Значит, он этим самым утвердил земли Курщины за Украиной.
показати весь коментар
26.04.2025 14:17 Відповісти
Во куряне влипли. Теперь пожизненно в паспортах будет штамп "Проживал на оккупированной территории".
показати весь коментар
26.04.2025 14:33 Відповісти
Пригадую, що ще у 2022 шойга доповідав пуйлу про полноє асвабаждєніє Луганської області. А вона повністю не окупована ще досі.
показати весь коментар
26.04.2025 14:44 Відповісти
 
 