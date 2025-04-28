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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 949 800 человек (+1160 за сутки), 10 723 танка, 27 038 артсистем, 22 338 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 949 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 949800 (+1160) человек,

танков - 10723 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22338 (+13) ед,

артиллерийских систем - 27038 (+31) ед,

РСЗО - 1373 (+0) ед,

средства ППО - 1145 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34083 (+72),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46292 (+105) ед,

специальная техника - 3860 (+0)

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Потери врага за 27 апреля

Автор: 

армия РФ (19282) Генштаб ВС (6298) ликвидация (3558) уничтожение (6956)


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Топ комментарии
+12
Минув 4086 день москальсько-української війни.
153! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 949 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.
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28.04.2025 08:47
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.04.2025 07:51
+5
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28.04.2025 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.04.2025 07:51 Ответить
🙏🙏🙏💙💛💕
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28.04.2025 09:22 Ответить
Класичний "штурм Зєєловських висот". Женуть "м"ясо" в перших рядах... Питання тільки в одному - у них, дійсно, техніки мало, чи вони її бережуть та накопичують для літнього наступу?
І друге - кілька днів тому проскочила інформація про спалення Су-30-го, на аеродромі під Ростовом-на-Дону. А у зведенні інформація відсутня... Чи, може, я її пропустив?
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28.04.2025 08:00 Ответить
считаются только сбитые пепелаци, а эту сушки сожгли на земле
а по-броне скорее всего второе
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28.04.2025 08:43 Ответить
Згоден... Треба готуваться до "гіршого"... Якщо це помилкою буде, тоді перше буде сприйняте, як "дарунок долі"...
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28.04.2025 08:45 Ответить
Була інфа по Су, але тут не відображали. Хоча раніше, коли валили Чорнобаївку на землі, то відображали.
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28.04.2025 08:54 Ответить
я би не сказав, що прямо женуть.. Більшість не може\не хоче повертатись на расію, бо там за ними або "уголовка" або кредитів на мільйони. На расії непогашених боргів населення по кредитам і мікрозаймам на 2,3 трильйона фублів. Це сім мільйонів боржників, на яких висить 20 мільйонів кредитів. Так що там ще той мобілізаійний потенціал. https://www.youtube.com/watch?v=i-z0gApFV2Y І це не рахуючи вилупків з юнармії, які на підході.
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28.04.2025 09:39 Ответить
А хіба не можна гнать не "просто палицею", а "фінансовою палицею"? Це "поганялка" не гірша загрози смерті - бо більшість таких боргів уже викуплена "чорними колекторами"... А з ними не "побикуєш" - вивезуть у ліс і повідбивають нутрощі...
Правильно кимсь було колись сказано:
"Маршал Манергейм у парламеннті Фінляндії" (нібито), сказав: "Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб він знав, ЩО захищає...".
А Путіну приписали фразу: "Мы должны создать нашему народу такие условия жизни, чтобы он не боялся умирать...".
Саме це ми і бачимо...
А от з "Путінюгендом" будуть проблеми... Бо це будуть кровожерливі вовченята", які ще не матимуть страху смерті...
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28.04.2025 09:53 Ответить
з юнармією ще і європейці будуть воювати.
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28.04.2025 09:58 Ответить
Техніки дійсно мало. Свіже OSINT-дослідження Військового віщуна: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 . І це "на початок 2025". А судячи з динаміки втрат техніки і поодиноких "механізованих" накатів - оті "друга половина 2025", про яку в статті написано "кардинально зменшиться" - стрімко наближаються. А ще - ППО часто і регулярно.

Отже, слідкуємо за логічним ланцюгом: цілей у вигляді танків/ББМ/ППО стане кардинально менше >>> рубпак-и перетворюються на бати, бати безпілотних систем в ЗСУ перетворюються на полки, а полки на бригади >>> дроноводство (досвід і кількості) в ЗСУ нікуди не дінеться, а тільки розширюються. Питання: на що/кого переключаться досвічені дроноводи, які зараз зосереджені на полюванні за технікою? Відповідь у відосах Мадяра, який вже почав брати "соц.зобов'язання" у вигляді "тисяч міхрюток на тиждень".

Я не про "переможеньку", я про те, що фронт - складна штука. І величезний організм.
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28.04.2025 10:48 Ответить
Щось давненько летунів не збивали!
Боженько, наведи ЗСУ на ціль !
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28.04.2025 08:30 Ответить
Минув 4086 день москальсько-української війни.
153! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 949 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.
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28.04.2025 08:47 Ответить
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28.04.2025 08:52 Ответить
от я так і користуюсь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 старими данними, і до аргангельської області мені ще сім тисяч.
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28.04.2025 09:45 Ответить
Я Вам здається в п'ятницю скинув посилання на нові данні ) Якщо треба можу продублювати.
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28.04.2025 10:06 Ответить
мабуть я провтикав. Буду вдячний.
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28.04.2025 10:10 Ответить
https://xn--80apggvco.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388 https://gogov.ru/articles/population-ru
Але через ВПН тільки )
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28.04.2025 10:49 Ответить
дякую, але і через vpn мені видає 404((
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28.04.2025 11:05 Ответить
Москалів треба бити ... повільніше. Такими кабардино-балкарсько-архангельськими темпами від росії нічого не залишиться. Навіть капітуляцію підписати буде нікому.
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28.04.2025 09:35 Ответить
Це ви озвучили "мрію" українську, аби вороженьки "як роса на сонці" випарувалися. Але так не буде. А як буде - дізнаємось на протязі 6-12 місяців. Бо процеси йдуть. Наприклад, OSINT-ери прогнозують для засрашинської армії злам по техніці (кардинально впадуть надходження з баз зберігання) в "другій половині 2025", а до цього вже лише 2-4 місяці. Дехто вже навіть на кінець осені 2024 оцінював співвідношення "техніки в наявності" як "паритет". Звісно, в умовах засилля дронів це "ні про що", майже. Але динаміку фронту ми бачимо. Поточна відповідь кацапів на зникнення бронетехніки - реквізують сотнями мотоцикли та гонять віслюків.

Що воно буде і як зміниться фронт - хєр зна.
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28.04.2025 10:54 Ответить
 
 