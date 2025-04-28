Общие боевые потери РФ с начала войны – около 949 800 человек (+1160 за сутки), 10 723 танка, 27 038 артсистем, 22 338 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 949 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 949800 (+1160) человек,
танков - 10723 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 22338 (+13) ед,
артиллерийских систем - 27038 (+31) ед,
РСЗО - 1373 (+0) ед,
средства ППО - 1145 (+0) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34083 (+72),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46292 (+105) ед,
специальная техника - 3860 (+0)
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І друге - кілька днів тому проскочила інформація про спалення Су-30-го, на аеродромі під Ростовом-на-Дону. А у зведенні інформація відсутня... Чи, може, я її пропустив?
а по-броне скорее всего второе
Правильно кимсь було колись сказано:
"Маршал Манергейм у парламеннті Фінляндії" (нібито), сказав: "Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб він знав, ЩО захищає...".
А Путіну приписали фразу: "Мы должны создать нашему народу такие условия жизни, чтобы он не боялся умирать...".
Саме це ми і бачимо...
А от з "Путінюгендом" будуть проблеми... Бо це будуть кровожерливі вовченята", які ще не матимуть страху смерті...
Отже, слідкуємо за логічним ланцюгом: цілей у вигляді танків/ББМ/ППО стане кардинально менше >>> рубпак-и перетворюються на бати, бати безпілотних систем в ЗСУ перетворюються на полки, а полки на бригади >>> дроноводство (досвід і кількості) в ЗСУ нікуди не дінеться, а тільки розширюються. Питання: на що/кого переключаться досвічені дроноводи, які зараз зосереджені на полюванні за технікою? Відповідь у відосах Мадяра, який вже почав брати "соц.зобов'язання" у вигляді "тисяч міхрюток на тиждень".
Я не про "переможеньку", я про те, що фронт - складна штука. І величезний організм.
Боженько, наведи ЗСУ на ціль !
153! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 949 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.
Але через ВПН тільки )
Що воно буде і як зміниться фронт - хєр зна.