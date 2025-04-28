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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 949 800 осіб (+1160 за добу), 10 723 танки, 27 038 артсистем, 22 338 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 949 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 949800 (+1160) осіб,

танків ‒ 10723 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од,

артилерійських систем – 27038 (+31) од,

РСЗВ – 1373 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,

літаків  – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

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Втрати ворога за 27 квітня

Автор: 

армія рф (17432) Генштаб ЗС (6597) ліквідація (3940) знищення (7268)


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Топ коментарі
+9
Минув 4086 день москальсько-української війни.
153! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 949 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.
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28.04.2025 08:47
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.04.2025 07:51
+4
Щось давненько летунів не збивали!
Боженько, наведи ЗСУ на ціль !
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28.04.2025 08:30
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.04.2025 07:51 Відповісти
🙏🙏🙏💙💛💕
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28.04.2025 09:22 Відповісти
Класичний "штурм Зєєловських висот". Женуть "м"ясо" в перших рядах... Питання тільки в одному - у них, дійсно, техніки мало, чи вони її бережуть та накопичують для літнього наступу?
І друге - кілька днів тому проскочила інформація про спалення Су-30-го, на аеродромі під Ростовом-на-Дону. А у зведенні інформація відсутня... Чи, може, я її пропустив?
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28.04.2025 08:00 Відповісти
считаются только сбитые пепелаци, а эту сушки сожгли на земле
а по-броне скорее всего второе
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28.04.2025 08:43 Відповісти
Згоден... Треба готуваться до "гіршого"... Якщо це помилкою буде, тоді перше буде сприйняте, як "дарунок долі"...
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28.04.2025 08:45 Відповісти
Була інфа по Су, але тут не відображали. Хоча раніше, коли валили Чорнобаївку на землі, то відображали.
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28.04.2025 08:54 Відповісти
я би не сказав, що прямо женуть.. Більшість не може\не хоче повертатись на расію, бо там за ними або "уголовка" або кредитів на мільйони. На расії непогашених боргів населення по кредитам і мікрозаймам на 2,3 трильйона фублів. Це сім мільйонів боржників, на яких висить 20 мільйонів кредитів. Так що там ще той мобілізаійний потенціал. https://www.youtube.com/watch?v=i-z0gApFV2Y І це не рахуючи вилупків з юнармії, які на підході.
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28.04.2025 09:39 Відповісти
А хіба не можна гнать не "просто палицею", а "фінансовою палицею"? Це "поганялка" не гірша загрози смерті - бо більшість таких боргів уже викуплена "чорними колекторами"... А з ними не "побикуєш" - вивезуть у ліс і повідбивають нутрощі...
Правильно кимсь було колись сказано:
"Маршал Манергейм у парламеннті Фінляндії" (нібито), сказав: "Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб він знав, ЩО захищає...".
А Путіну приписали фразу: "Мы должны создать нашему народу такие условия жизни, чтобы он не боялся умирать...".
Саме це ми і бачимо...
А от з "Путінюгендом" будуть проблеми... Бо це будуть кровожерливі вовченята", які ще не матимуть страху смерті...
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28.04.2025 09:53 Відповісти
з юнармією ще і європейці будуть воювати.
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28.04.2025 09:58 Відповісти
Щось давненько летунів не збивали!
Боженько, наведи ЗСУ на ціль !
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28.04.2025 08:30 Відповісти
Минув 4086 день москальсько-української війни.
153! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 949 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.
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28.04.2025 08:47 Відповісти
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28.04.2025 08:52 Відповісти
от я так і користуюсь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 старими данними, і до аргангельської області мені ще сім тисяч.
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28.04.2025 09:45 Відповісти
Я Вам здається в п'ятницю скинув посилання на нові данні ) Якщо треба можу продублювати.
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28.04.2025 10:06 Відповісти
мабуть я провтикав. Буду вдячний.
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28.04.2025 10:10 Відповісти
Москалів треба бити ... повільніше. Такими кабардино-балкарсько-архангельськими темпами від росії нічого не залишиться. Навіть капітуляцію підписати буде нікому.
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28.04.2025 09:35 Відповісти
 
 