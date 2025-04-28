Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 949 800 осіб (+1160 за добу), 10 723 танки, 27 038 артсистем, 22 338 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 949 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 949800 (+1160) осіб,
танків ‒ 10723 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од,
артилерійських систем – 27038 (+31) од,
РСЗВ – 1373 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
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І друге - кілька днів тому проскочила інформація про спалення Су-30-го, на аеродромі під Ростовом-на-Дону. А у зведенні інформація відсутня... Чи, може, я її пропустив?
а по-броне скорее всего второе
Правильно кимсь було колись сказано:
"Маршал Манергейм у парламеннті Фінляндії" (нібито), сказав: "Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб він знав, ЩО захищає...".
А Путіну приписали фразу: "Мы должны создать нашему народу такие условия жизни, чтобы он не боялся умирать...".
Саме це ми і бачимо...
А от з "Путінюгендом" будуть проблеми... Бо це будуть кровожерливі вовченята", які ще не матимуть страху смерті...
Боженько, наведи ЗСУ на ціль !
153! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 949 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.