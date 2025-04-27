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Морські піхотинці уразили російську РСЗВ "Ураган" та гаубицю "Мста-Б" на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти уразили в укритті російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган".

Окупанти викопали для реактивної установки "Ураган" глибокий капонір, який перекрили дерев'яними колодами. Але після вдалої аеророзвідки морпіхи нанесли удар касетним боєприпасом, який накрив ціль і залишив ворожу РСЗВ у капонірі, інформує Цензор.НЕТ.

Також була знищена далекобійна причіпна гаубиця "Мста-Б" і велика кількість особового складу загарбників.

Дивіться: БМ-21 "Град" відпрацювали по живій силі і техніці окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) ліквідація (3934)


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Чудово. Афффторам велика подяка.
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27.04.2025 17:03 Відповісти
При цій владі морська свинка ближче до моря
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27.04.2025 17:11 Відповісти
 
 