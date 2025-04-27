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БМ-21 "Град" відпрацювали по живій силі і техніці окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської на Донеччині відпрацювали по живій силі і техніці окупантів з РСЗВ БМ-21 "Град".

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262)


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Смерть рашистським окупантам....
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27.04.2025 16:00 Відповісти
 
 