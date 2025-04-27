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Буковинські десантники знищили особовий склад із "елітних" з’єднань противника в Курській області. ВIДЕО
На Курщині підрозділи 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України продовжують завдавати нищівного удару по російським військовим.
Знищено особовий склад із "елітних" з'єднань противника: 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту і 177-го окремого гвардійського полку морської піхоти берегової оборони Каспійської флотилії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.04.2025 14:39
+6 Серый Вовк
показати весь коментар27.04.2025 14:39
+5 віктор федорович #394174
показати весь коментар27.04.2025 14:59
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Не дали розповзатися, московському лайну, по Землі!
- Під@рська "еліта".
Там уже й у комскладі "морпіхів" справжніх, уже "на пальцях порахувать"... А м"ясо"вже кілька разів помінялося...