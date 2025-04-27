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Буковинські десантники знищили особовий склад із "елітних" з’єднань противника в Курській області. ВIДЕО

На Курщині підрозділи 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України продовжують завдавати нищівного удару по російським військовим.

Знищено особовий склад із "елітних" з'єднань противника: 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту і 177-го окремого гвардійського полку морської піхоти берегової оборони Каспійської флотилії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) ліквідація (3934) Курськ (1114) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Топ коментарі
+12
Захисникам України, Слава і Честь!
Не дали розповзатися, московському лайну, по Землі!
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27.04.2025 14:39
+6
Говно это а не элита...
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27.04.2025 14:39
+5
Останній бій УПА на Житомирщині - бій бійців УПА проти військ НКВС на Житомирщині. Відбувся 9 липня 1955 по вулиці Рудня у селі Сушки Коростенського району.
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27.04.2025 14:59
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Говно это а не элита...
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27.04.2025 14:39 Відповісти
Вони по життю лайно,наші еліта
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27.04.2025 15:44 Відповісти
Захисникам України, Слава і Честь!
Не дали розповзатися, московському лайну, по Землі!
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27.04.2025 14:39 Відповісти
- Що там так смердить?
- Під@рська "еліта".
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27.04.2025 14:47 Відповісти
Сер...
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27.04.2025 15:55 Відповісти
Елітні зєднання закобзонені ще в 22-23.
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27.04.2025 14:51 Відповісти
Ось еліта.. https://youtu.be/gf0TtTlfziE
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27.04.2025 16:01 Відповісти
Берег попутали дісантнікі-це ж не Каспій. За що й поплатилися та стали харошими московитами.
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27.04.2025 14:56 Відповісти
Останній бій УПА на Житомирщині - бій бійців УПА проти військ НКВС на Житомирщині. Відбувся 9 липня 1955 по вулиці Рудня у селі Сушки Коростенського району.
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27.04.2025 14:59 Відповісти
Од "еліти" там одна назва і прапор, залишилися... Це, як німецька "горохова ковбаса" - кишка натуральна, а начинка - горохове пюре, бульйон з кісток та трохи жиру...
Там уже й у комскладі "морпіхів" справжніх, уже "на пальцях порахувать"... А м"ясо"вже кілька разів помінялося...
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27.04.2025 15:02 Відповісти
Здоров,Холодний..
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27.04.2025 16:03 Відповісти
елітні, це козойоби чи хто??
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27.04.2025 16:42 Відповісти
 
 