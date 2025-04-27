УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 969 7

Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади ліквідував ворожого солдата на відстані 2070 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного пострілу українського бійця опублікований у соцмережах.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) ліквідація (3934) снайпери (357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беркецнувся - далеко він бродив
показати весь коментар
27.04.2025 12:18 Відповісти
то вiн вiтер шукав, бо пивом обжлуктився.
показати весь коментар
27.04.2025 12:50 Відповісти
українці, неймовірно талановиті, у будь чому!
з садочку вишневого, смачного сальця з домашньою оковитою, до знищенні ворогів.
показати весь коментар
27.04.2025 12:23 Відповісти
А ще талановитi на рiзнi там, по дiлу, наклейки-поганяла., на кшталт - ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-а-а...
показати весь коментар
27.04.2025 12:46 Відповісти
Бойовий комар вкусив.
показати весь коментар
27.04.2025 12:55 Відповісти
цей факт зайвий раз доводить що в нашому війську є супер професіонали
показати весь коментар
27.04.2025 13:00 Відповісти
лакі шот.
це зрозуміло після перегляду відео
показати весь коментар
27.04.2025 13:20 Відповісти
 
 