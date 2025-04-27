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Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади ліквідував ворожого солдата на відстані 2070 метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного пострілу українського бійця опублікований у соцмережах.
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з садочку вишневого, смачного сальця з домашньою оковитою, до знищенні ворогів.
це зрозуміло після перегляду відео