Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади ліквідував ворожого солдата на відстані 2070 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного пострілу українського бійця опублікований у соцмережах.

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