Прикордонники знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт противника. ВIДЕО

Оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону на Сумському напрямку знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт та особовий склад противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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