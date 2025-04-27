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Прикордонники знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт противника. ВIДЕО

Оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону на Сумському напрямку знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт та особовий склад противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Наші піхотинці підійшли до російських позицій та підірвали ворожий бліндаж за допомогою міни ТМ-62. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) Держприкордонслужба ДПСУ (5989) знищення (7262)


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Nugen Napalm!
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27.04.2025 11:56 Відповісти
Кордон - НАШ! Прайм - гарно, теж - НАШ!
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27.04.2025 12:05 Відповісти
 
 