Прикордонники знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт противника. ВIДЕО
Оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону на Сумському напрямку знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт та особовий склад противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Денис Власенко #415292
показати весь коментар27.04.2025 11:56 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.04.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 0
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