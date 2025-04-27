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Наші піхотинці підійшли до російських позицій та підірвали ворожий бліндаж за допомогою міни ТМ-62. ВIДЕО

Бійці 15-ої окремої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" успішно знищили російський бліндаж, закинувши всередину міну ТМ-62.

Хоробра атака була проведена в безпосередній близькості до позицій противника та завершилася потужним вибухом, який знищив бліндаж разом із особовим складом ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники атакували російську БМП, танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) ліквідація (3934) Національна гвардія (1535)


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Топ коментарі
+13
"Родился... Сдох... И пара дат...
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
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27.04.2025 10:31
+10
Черговим українським супергероям-респект...
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27.04.2025 10:23
+7
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27.04.2025 10:16
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27.04.2025 10:16 Відповісти
Черговим українським супергероям-респект...
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27.04.2025 10:23 Відповісти
Не спи - замерзнеш.
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27.04.2025 10:28 Відповісти
"Родился... Сдох... И пара дат...
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
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27.04.2025 10:31 Відповісти
На московитів, зійшов Благодатний та Очисний вогонь з України!
смерть московітам!
Слава Україні!
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27.04.2025 10:47 Відповісти
Чи був хтось з москалів, в тому бліндажі, про те нам не відомо. Але красівоє. )
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27.04.2025 10:58 Відповісти
рентген ти Сашко, а косиш під поляроїд павероїдний?
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27.04.2025 11:40 Відповісти
Якщо орків там не було,то були б,бо бліндаж знатний,а так нема куди пертись.
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27.04.2025 12:35 Відповісти
Крым - НАШ! Кара-Даг - НАШ! Йшли собі й шли, а тут якийсь бліндаж... А с собою міна раптом була - не перти ж її кудись далі...
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27.04.2025 11:44 Відповісти
Побільше б таких акцій... Від них, здається, навіть "Метрнатридцятьсім" (Пуйло) трохи ліберальнішає...
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27.04.2025 11:59 Відповісти
Їбпнько Букатар знову знімає дебільні відосики тільки б стати комбригом Кара-Дага...
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27.04.2025 12:03 Відповісти
Всі гілки влади України потребують саме таких людей.
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27.04.2025 12:09 Відповісти
 
 