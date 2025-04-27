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Наші піхотинці підійшли до російських позицій та підірвали ворожий бліндаж за допомогою міни ТМ-62. ВIДЕО
Бійці 15-ої окремої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" успішно знищили російський бліндаж, закинувши всередину міну ТМ-62.
Хоробра атака була проведена в безпосередній близькості до позицій противника та завершилася потужним вибухом, який знищив бліндаж разом із особовим складом ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар27.04.2025 10:31
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.04.2025 10:23
+7 Luiza
показати весь коментар27.04.2025 10:16
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