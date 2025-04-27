Наші піхотинці підійшли до російських позицій та підірвали ворожий бліндаж за допомогою міни ТМ-62. ВIДЕО

Бійці 15-ої окремої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" успішно знищили російський бліндаж, закинувши всередину міну ТМ-62.

Хоробра атака була проведена в безпосередній близькості до позицій противника та завершилася потужним вибухом, який знищив бліндаж разом із особовим складом ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

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