Наши пехотинцы подошли к российским позициям и взорвали вражеский блиндаж с помощью мины ТМ-62.. ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" успешно уничтожили российский блиндаж, забросив внутрь мину ТМ-62.

Храбрая атака была проведена в непосредственной близости к позициям противника и завершилась мощным взрывом, который уничтожил блиндаж вместе с личным составом врага, сообщает Цензор.НЕТ.

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