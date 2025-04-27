3 475 13
Наши пехотинцы подошли к российским позициям и взорвали вражеский блиндаж с помощью мины ТМ-62.. ВИДЕО
Бойцы 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" успешно уничтожили российский блиндаж, забросив внутрь мину ТМ-62.
Храбрая атака была проведена в непосредственной близости к позициям противника и завершилась мощным взрывом, который уничтожил блиндаж вместе с личным составом врага, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий27.04.2025 10:31
+10 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий27.04.2025 10:23
+7 Luiza
показать весь комментарий27.04.2025 10:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
смерть московітам!
Слава Україні!