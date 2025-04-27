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Наши пехотинцы подошли к российским позициям и взорвали вражеский блиндаж с помощью мины ТМ-62.. ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" успешно уничтожили российский блиндаж, забросив внутрь мину ТМ-62.

Храбрая атака была проведена в непосредственной близости к позициям противника и завершилась мощным взрывом, который уничтожил блиндаж вместе с личным составом врага, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники атаковали российскую БМП, танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) Национальная гвардия (2124)


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Топ комментарии
+13
"Родился... Сдох... И пара дат...
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
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27.04.2025 10:31
+10
Черговим українським супергероям-респект...
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27.04.2025 10:23
+7
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27.04.2025 10:16
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27.04.2025 10:16 Ответить
Черговим українським супергероям-респект...
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27.04.2025 10:23 Ответить
Не спи - замерзнеш.
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27.04.2025 10:28 Ответить
"Родился... Сдох... И пара дат...
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
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27.04.2025 10:31 Ответить
На московитів, зійшов Благодатний та Очисний вогонь з України!
смерть московітам!
Слава Україні!
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27.04.2025 10:47 Ответить
Чи був хтось з москалів, в тому бліндажі, про те нам не відомо. Але красівоє. )
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27.04.2025 10:58 Ответить
рентген ти Сашко, а косиш під поляроїд павероїдний?
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27.04.2025 11:40 Ответить
Якщо орків там не було,то були б,бо бліндаж знатний,а так нема куди пертись.
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27.04.2025 12:35 Ответить
Крым - НАШ! Кара-Даг - НАШ! Йшли собі й шли, а тут якийсь бліндаж... А с собою міна раптом була - не перти ж її кудись далі...
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27.04.2025 11:44 Ответить
Побільше б таких акцій... Від них, здається, навіть "Метрнатридцятьсім" (Пуйло) трохи ліберальнішає...
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27.04.2025 11:59 Ответить
Їбпнько Букатар знову знімає дебільні відосики тільки б стати комбригом Кара-Дага...
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27.04.2025 12:03 Ответить
Всі гілки влади України потребують саме таких людей.
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27.04.2025 12:09 Ответить
 
 