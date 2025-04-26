Украинские защитники атаковали российскую БМП, танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку". ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую БМП и танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку".
Кроме того наши воины уничтожили укрытия, где прятались оккупанты, информирует Цензор.НЕТ.
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