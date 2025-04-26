Украинские защитники атаковали российскую БМП, танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку". ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую БМП и танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку".

Кроме того наши воины уничтожили укрытия, где прятались оккупанты, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 110 ОМБр уничтожили вражескую технику еще на подступах к нашим укреплениям на Новопавловском направлении. ВИДЕО