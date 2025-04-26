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Украинские защитники атаковали российскую БМП, танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку". ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую БМП и танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку".

Кроме того наши воины уничтожили укрытия, где прятались оккупанты, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 110 ОМБр уничтожили вражескую технику еще на подступах к нашим укреплениям на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3547) 3-я Отдельная штурмовая бригада (421)


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