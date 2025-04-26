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Українські захисники атакували російську БМП, танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку". ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російську БМП і танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку".

Крім того наші воїни знищили укриття, де ховалися окупанти, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 110 ОМБр знищили ворожу техніку ще на підступах до наших укріплень на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17409) ліквідація (3929) 3 Окрема штурмова бригада (434)


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