Українські захисники атакували російську БМП, танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку". ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російську БМП і танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку".
Крім того наші воїни знищили укриття, де ховалися окупанти, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль