Українські захисники атакували російську БМП, танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку". ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російську БМП і танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку".

Крім того наші воїни знищили укриття, де ховалися окупанти, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 110 ОМБр знищили ворожу техніку ще на підступах до наших укріплень на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО