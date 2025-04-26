УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
879 0

Воїни 110 ОМБр знищили ворожу техніку ще на підступах до наших укріплень на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку бронетехніку ворога знищують ще до початку штурму. Окупанти десятками гнали свої танки та ББМ на штурм позицій наших захисників. Однак пілоти батальйону безпілотних систем 110-ої ОМБр знищили техніку росіян ще на підступах до українських оборонних укріплень.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни знищили 3 ББМ, 2 танки БМП, 3 САУ, пункт управління БпЛА росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17409) знищення (7255) 110 окрема механізована бригада (109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 