Воїни 110 ОМБр знищили ворожу техніку ще на підступах до наших укріплень на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО
На Новопавлівському напрямку бронетехніку ворога знищують ще до початку штурму. Окупанти десятками гнали свої танки та ББМ на штурм позицій наших захисників. Однак пілоти батальйону безпілотних систем 110-ої ОМБр знищили техніку росіян ще на підступах до українських оборонних укріплень.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
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